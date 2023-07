web.woche vom 03. Juli bis 09. Juli

Montag 3. Juli 3 11:00 – 12:30 Altstadtrundgang

14:00 – 15:30 Altstadtrundgang

18:00 – 19:00 11. Loeffler-Lecture: From emerging diseases response to prevention: is it possible?

18:00 – 22:00 Semesterabschluss-Grillen des FSR Biowissenschaften

18:15 – 19:45 Sitzung der Gender Trouble AG

18:15 – 19:30 Vortrag: Die Erinnerung an politische Gewalt in hellenistischen Städten

20:00 – 22:00 Film: Das Lehrerzimmer

20:00 – 22:00 Kiste Karaoke

20:15 – 22:00 Theater-Workshop: wing-it!

Dienstag 4. Juli 4 10:00 – 16:00 NKS-Informationsveranstaltung „Horizont Europa: Cluster 6 und die Gewässer- und Bodenmissionen“

17:00 – 19:00 Informationsreihe LEHRAMT: Welche Versicherung passt zu mir?

18:00 – 19:00 Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Anette Sosna: Fachdidaktik Deutsch als interdisziplinärer Brückenschlag: Koexistenzen, Interaktionen, Interdependenzen

18:00 – 20:00 Kreis- und Kettentänze

18:00 – 19:00 Vortrag: Heiße Quellen im kalten Ozean: Leben an den Hydrothermalquellen des Südozeans

19:00 – 21:00 Konzert: Chortippus singt von Utopien

19:30 – 21:30 Lesung: Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus

20:00 – 22:30 Hauskonzert: Wanda in the house

20:15 – 22:15 Ordentliche Sitzung des Studierendenparlaments

21:00 – 23:00 Kiste-Kino: Rheingold

Mittwoch 5. Juli 5 16:00 – 18:00 Interkulturelles Café

17:00 – 19:00 StuThe Stammtisch

18:00 – 22:00 Neonlila Tresen

18:00 – 19:00 Schloss- und Kirchenführung

18:00 – 19:30 Sitzung der AG SHA

18:00 – 22:00 Sommerfest des FSR Psychologie

18:00 – 19:30 Unterhausdebatte mit Wissenschaft im Dialog und dem IFZO: Zwischen Krise und Transformation: Wie wird unsere Energieversorgung sicher, gerecht und nachhaltig?

18:00 – 19:00 Vortrag: Bauernkrieg ohne Bauern? Zur Performanz gedruckter Worte und Bilder

18:00 – 19:00 verquer.-Radiosendung: Landnutzungskonflikte für die Gewinnung von Energie

19:00 – 22:00 Bar- und Spieleabend

Donnerstag 6. Juli 6 15:30 – 17:30 Musikalisches Beisammensein

16:00 – 18:00 Netzwerkcafé

18:00 – 19:00 5. Leibnizpreisträger-Rede: Neanderthals, modern humans, and the complex story of human evolution in the Pleistocene

18:00 – 19:00 Feierabendtour des ADFC

18:15 – 19:45 Public Talk: The Harvest of War: Consequences of the Russian Invasion on Ukraine’s Agriculture

18:30 – 20:00 Infoveranstaltung vom AStA und dem Gleichstellungsbüro: NoGo! Sexualisierte Diskriminierung im universitären Kontext

19:00 – 21:00 Konzert: Chortippus singt von Utopien

19:30 – 23:00 Pubquiz

20:00 – 23:00 Gesteinsbestimmungsabend

Freitag 7. Juli 7 Ganztägig Glow in the dark - Party 22:00 – 01:00 Glow in the dark - Party

10:00 – 12:00 Erstberatung Auslandsaufenthalte

15:00 – 19:00 Geosommerfest des FSR Geographie

17:00 – 19:00 Kinder-Kino: Der König der Löwen

20:00 – 22:00 Nachtwächterführung

Samstag 8. Juli 8 Ganztägig Glow in the dark - Party 22:00 – 01:00 Glow in the dark - Party

1. Greifswalder Beachcup 1. Greifswalder Beachcup

11:00 – 17:00 Mikrofestival: Total Eclipse of Art

13:00 – 18:00 Falladatag

15:00 – 17:00 Choraufritt: Spoileralarm

16:00 – 18:00 Kinder-Kino: Der König der Löwen

18:30 – 22:00 Sommerfest der FSR Dt. Philologie, Philosophie und Kunst

20:30 – 22:30 Improtheater: Improkarl