web.woche vom 26. Juni bis 02. Juli

Montag 26. Juni 26 11:00 – 12:30 Altstadtrundgang

16:00 – 18:00 Stadtspaziergang - wir laufen zusammen durch das Greifswald der Zukunft

18:15 – 19:45 Vortrag: Trauma, Krieg und gedemütigte Männlichkeit – die Geschichte einer Wiederholung

19:30 – 21:30 Film: “Vogelperspektiven”

20:00 – 21:30 Gesellschaftsrat – Vortrag von der Letzten Generation

20:15 – 22:15 OrdentlicheAStA-Sitzung

Dienstag 27. Juni 27 16:00 – 18:00 Konstituierende Sitzung der AG Kartenspiele

17:00 – 19:00 Informationsreihe LEHRAMT: Verbeamtung im Schuldienst

18:00 – 20:00 Konstituierende Sitzung der AG TVstud

21:00 – 23:00 Kiste-Kino: “Amsterdam”

Mittwoch 28. Juni 28 12:00 – 13:00 Lunchtalk.digital: Studierendenzentrierung und Studierendenpartizipation

16:00 – 18:00 Vortrag Die Greifswalder Emissionsbilanz und Pfade zur Klimaneutralität

18:00 – 20:00 12. Gustaf-Dalman-Lecture: Die Ursprünge des Gottes Jahwe und die biblischen Wüstentraditionen. Eine Bestandsaufnahme

18:00 – 19:30 Schloss- und Kirchenführung

18:15 – 19:45 Guest lecture: The costs of protection – Dealing with cultural heritage in times of war (and peace)

19:00 – 23:00 Bar- und Spieleabend

19:00 – 21:00 Musik: Irish Session

20:00 – 22:00 Kiste-Kino: “The Hate U Give”

20:00 – 22:00 Lesung: “In eurem Schatten beginnt mein Tag”

Donnerstag 29. Juni 29 10:00 – 13:00 Infos und Spiele zu Moore & Klimaschutz mit Succow-Stiftung

15:30 – 17:30 Exkursion ins Kieshofer Moor

18:00 – 19:00 Feierabendtour des ADFC

18:00 – 19:00 Vortrag: Natur und Kultur als Einheit und Komplikation oder Kosmologisches Denken als Arbeitshypothese

18:15 – 19:45 Public talk: Environmental Governance of the Baltic Sea: Overview and Future Prospects

19:30 – 23:00 HuBi schlürf

19:30 – 21:30 Musical: Cringe

20:00 – 21:00 Abenteuer Moorschutz - Vortrag von Mission to Marc

Freitag 30. Juni 30 Ganztägig Konzert: Eldenaer Jazz Evenings 19:30 – 12:00 Konzert: Eldenaer Jazz Evenings

14:30 – 18:00 Eltern-Kind-Café

15:00 – 19:00 Bierkastenlauf des FSR Physik und FSR WiWi

18:00 – 22:00 Philo-Abend des FSR Philosophie

18:00 – 00:00 Semesterabschluss Party

19:00 – 21:00 U20 Poetry Slam

23:00 – 00:00 Explorer

Samstag 1. Juli 1 Ganztägig Konzert: Eldenaer Jazz Evenings 19:30 – 12:00 Konzert: Eldenaer Jazz Evenings

08:00 – 17:00 Sport: Deutsche Meisterschaften im Seesportmehrkampf

10:00 – 18:00 Beachvolleyball- und 3x3-Basketball-Turnier im Rahmen des „festival contre le racisme“: Unity through sports

11:00 – 12:00 Öffentliche Führung - Highlights aus der Landesgeschichte

14:00 – 19:00 Mittsommerfest des FSR Nordistik

15:00 – 16:00 Kulinarische Lesung: Zwischen Mühle und Reet

22:00 – 00:00 Dark theater…faces of goth