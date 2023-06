web.woche 12. Juni bis 18 Juni

Montag 12. Juni 12 11:00 – 12:30 Altstadtrundgang

16:00 – 17:00 Bachwoche: Clavichord-Konzert: Werde munter, mein Gemüte

17:00 – 18:00 Universität im Rathaus mit Prof. Dr. Sophie Baumann: Weg mit dem Alkohol, es ist Zeit für Mocktails: Kann man Menschen zu Verzicht verführen?

18:00 – 19:00 Bachwoche: Einführungsvortrag in Georg Friedrich Händels Oratorium „Israel in Egypt“

18:00 – 19:00 Vortrag: From Classical Rhetoric to Ethnohistory in Post-Conquest Mexico: Education of a native elite, and its consequences

18:15 – 20:15 Sitzung der Gender Trouble AG

18:15 – 19:45 Vortrag: War in Ukraine. Role of women in defence and resistance

18:30 – 19:15 Infoveranstaltung zum Bürger*innenentscheid am 18.6.2023

18:30 – 20:00 Sitzung der DGB-Hochschulgruppe HGW

18:30 – 20:00 Vortrags- und Diskussionsveranstaltung im Vorfeld des Bürgerentscheides: Demokratie und Migration

20:00 – 21:00 Bachwoche: „Israel in Egypt“ – Oratorium von Georg Friedrich Händel

20:00 – 22:00 Film:Holy Spider

20:15 – 22:15 Außerordentliche AStA-Sitzung

Dienstag 13. Juni 13 13:00 – 14:30 Lunch Talk “The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing”

14:15 – 17:15 Studentische Vollversammlung

15:00 – 17:00 Märchenkreis: Mancher gibt sich viele Müh, mit dem lieben Federvieh...

16:30 – 18:00 Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters auf der Insel Riems

18:00 – 20:00 Bachwoche: Chorkonzert: Bach & Baltisch

Mittwoch 14. Juni 14 09:00 – 11:00 Einführungsvortrag zum Thema Gute wissenschaftliche Praxis

12:00 – 13:00 Lunchtalk.digital: Studierendenzentrierung und Studierendenpartizipation

14:15 – 15:15 Vortrag: Война и мир» Льва Толстого в 2023 году

18:15 – 20:15 Ordentliche Sitzung der Ständigen Kommission Lehramt (SKL)

19:00 – 21:00 Musik: Irish Session

21:00 – 23:00 Kiste-Kino: Einfach mal was Schönes

Donnerstag 15. Juni 15 12:00 – 13:00 Bachwoche: Bach – Tales – Movements: Jugend-Tanz-Projekt

16:00 – 17:00 Bachwoche: Cornetti Pomerani – „Zum Tanze aufgespielt ...“ Musik des 17. Jahrhunderts aus Pommern und dem Ostseeraum

16:00 – 16:20 Lachyoga

16:00 – 18:00 Netzwerkcafé

16:00 – 18:00 Spieltreff

16:00 – 18:00 Verleihung des Greifswald Research Award

18:00 – 19:00 Feierabendtour des ADFC

18:00 – 19:00 Lesung im Rahmen des Workshops „Schreibweisen der Gegenwart“: Heilige Schrift I

18:15 – 19:45 Vortrag: Implementing an Effective Maritime Spatial Planning Regulation Framework in the Baltic Sea Region

19:00 – 20:00 Vortrag Medien und öffentliche Meinung - Welchen Einfluss haben Medien auf die Demokratie und politische Entscheidungsprozesse?

19:30 – 21:00 Infoveranstaltung zur „Gewerkschaftliche Organisation von Studierendenschaft und wissenschaftlichem Mittelbau“ (vom AStA)

19:30 – 21:30 Lesung: In die Wildnis

20:00 – 21:00 Bachwoche: Bach & Tanz

20:00 – 22:00 Barabend der DGB-Hochschulgruppe

20:00 – 22:00 Theater: Event

Freitag 16. Juni 16 10:00 – 14:00 Bundesweiter Digitaltag

16:00 – 17:00 Bachwoche: Liedernachmittag: Bach-Schemelli-Lieder

16:00 – 19:00 Kulinarischer Rundgang

19:30 – 21:30 Mitmach-Lesung: Wildnis im Versuchslabor

20:00 – 21:30 Bachwoche: Bach & Schütz – mit den Augen hören

20:00 – 21:00 Theater: Event

Samstag 17. Juni 17 10:00 – 19:00 8. Eldenaer Klostermarkt

10:00 – 18:00 IPK-Sommerfest

15:00 – 16:00 Bachwoche: Familien-Konzert: Wo ist Amadeus?

20:00 – 21:30 Bachwoche: Flying Bach: Braekdance-Performance zu Musik von Bach mit den Flying Steps

20:00 – 22:00 Bachwoche: Flying Steps

20:00 – 22:00 Konzert: Gestört aber geil

20:00 – 22:00 Theater: Event