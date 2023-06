web.woche 05. Juni bis 11. Juni

Montag 5. Juni 5 11:00 – 12:30 Altstadtrundgang

17:00 – 19:00 StuThe Stammtisch

18:00 – 20:00 Sitzung des Medienausschusses

18:00 – 19:00 Vortrag: Unconventional ubiquitin code in infection and inflammation

20:00 – 21:00 Film: Das Neue Evangelium

20:00 – 00:00 Karaoke Night

20:15 – 22:15 Außerordentliche AStA-Sitzung

20:15 – 21:45 Theater-Workshop: wing-it!

Dienstag 6. Juni 6 16:00 – 18:00 Vortrag über Post- und Long-Covid: Atemnot nach eigentlich überwundener Krankheit

18:00 – 20:00 Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Gerald Jurasinski (Professur und Arbeitsgruppenleiter für Moorforschung): The power of long-term research for fostering our understanding of rewetted peatlands

18:00 – 20:00 Sitzung derAG 24-Vorlesung

18:00 – 19:00 Vortrag: Weniger bekannt als die Rückseite des Mondes? Methoden zur Vermessung des Meeresbodens in der Tiefsee

19:00 – 21:00 Famulaturabend des FSR Pharmazie

19:00 – 21:00 Konzert: Malbrook

20:15 – 22:15 Ordentliche Sitzung des Studierendenparlaments

21:00 – 23:00 Kiste-Kino: Hidden Figures

Mittwoch 7. Juni 7 Ganztägig IFZO Konferenz: Predictable Futures? On the Impact of Fear and Insecurity in the Baltic Sea Region

12:00 – 13:00 Lunchtalk.digital: Studierendenzentrierung und Studierendenpartizipation

16:00 – 18:00 Gastvortrag im Rahmen des Projektes Teaching Internationally: Deutsche vs. vietnamesische Beerdigungsbräuche – ein interkultureller Vergleich

16:00 – 18:00 Interkulturelles Café

18:00 – 22:00 Maibowle des FSR Biochemie

18:00 – 20:00 Sitzung der AG SHA

19:00 – 22:00 Bar- und Spieleabend

20:00 – 22:00 Lesung: Alles ist teurer als ukrainisches Leben

20:00 – 21:00 „Alles ist teurer als ukrainisches Leben - Texte über Westsplaining und den Krieg

Donnerstag 8. Juni 8 Ganztägig IFZO Konferenz: Predictable Futures? On the Impact of Fear and Insecurity in the Baltic Sea Region

Healthcare Hackathon MV

Workshop: Rethinking Humanities and Social Sciences Research at a Time of Uncertainty: The Impact of Russia's war against Ukraine – Russlands Krieg in der Ukraine als Ausgangspunkt für ein Umdenken in den Geistes- und Sozialwissenschaften

16:00 – 17:00 Feierliche Eröffnung des 1. Healthcare Hackathon MV und Veröffentlichung der Themen

18:00 – 19:00 Feierabendtour des ADFC

Freitag 9. Juni 9 Ganztägig Healthcare Hackathon MV

Workshop: Rethinking Humanities and Social Sciences Research at a Time of Uncertainty: The Impact of Russia's war against Ukraine – Russlands Krieg in der Ukraine als Ausgangspunkt für ein Umdenken in den Geistes- und Sozialwissenschaften

16:00 – 19:00 Kulinarischer Rundgang

16:00 – 17:00 Verkehrswendedemo

16:00 – 17:00 Workshopreihe World of Wikipedia: Die Wiki-Welt kennenlernen

17:30 – 21:00 Tampong Turnier von Rotaract

18:00 – 19:00 Alumni Fellow Lecture: Zur aktuellen Lage der Demokratie in Europa und beyond – Krisen und Lösungen

18:00 – 21:00 Picknick-Stammtisch der GT AG

19:00 – 21:00 Lesung: Briefwechsel Brigitte Reimann und Christa Wolf

22:00 – 00:00 Dance Covers & Remixes

Samstag 10. Juni 10 Ganztägig Healthcare Hackathon MV

10:00 – 14:00 Workshop: Aquarell Rhododendronblüte

13:00 – 14:00 CSD Pride + anschleißender Pirde-Demonstration

19:00 – 21:00 Musikkabarett: Dahingestellt

22:00 – 00:00 Abriss Night (P16)

22:00 – 00:00 Indie-Party

22:00 – 00:00 Show your pride mit der GT AG