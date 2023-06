Musik für den Gaumen: Das Running Dinner ist back

Kochen, essen, neue Leute kennenlernen und noch mehr essen. Auch dieses Semester findet das Running Dinner des GrIStuF e.V. (Greifswald International Students Festival) wieder statt. Am Donnerstag, dem 8. Juni, kannst du mit deinem Team wieder von Wohnung zu Wohnung “rennen” und im Anschluss ins Klex zur Abschlussparty gehen. Die Anmeldung ist noch bis Montag, dem 5. Juni möglich.

Wie funktioniert’s?

An dem Abend wird jeder Gang (Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise) in einer anderen Wohnung gegessen. Nach der Anmeldung wird deinem Team ein Gang zugewiesen, den ihr dann vorbereitet. Für euren Gang kommen zwei andere Teams zu euch, für die anderen zwei Gänge fahrt ihr dann durch Greifswald zu neuen Teams. Für jeden Gang sind ungefähr zwei Stunden angelegt, in denen ihr essen und entspannt miteinander quatschen könnt.

Zeitplan:

18 Uhr Vorspeise

20 Uhr Hauptspeise

22 Uhr Nachspeise

23 Uhr After Party (Klex)

Wie melde ich mich an?

Auf der Website des GrIStuF e.V. könnt ihr euch in 2er oder 3er Teams anmelden. Dort gebt ihr organisatorischen Kram wie Namen, Kontaktdaten und Essensvorlieben an.

Wichtig! Vergesst euren kreativen (!) Teamnamen nicht. Es gibt wieder eine Abstimmung für den besten Teamnamen und die Gewinner erhalten freien Eintritt zur Running Dinner Party. Den Link zum Voting erhaltet ihr mit der Zuteilung für euren Gang.

Und das Motto dieses Jahr? “Musik für den Gaumen” – also komponiert schön und guten Appetit!

Das Wichtigste auf einen Blick:

Was? Running Dinner

Wann? Donnerstag, den 08.06.23. 18:00-22:00 Uhr

Wie? Anmeldung als 2er- oder 3er Team bis zum 05.06.23

Danach? Abschlussparty im Klex ab 23 Uhr

Beitragsbild: Stephanie McCabe auf Unsplash