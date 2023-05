webwoche 22. Mai bis 28. Mai

Montag 22. Mai 22 11:00 – 12:30 Altstadtrundgang

16:00 – 19:00 Reparatur-Café

18:00 – 19:30 Sitzung der AG SHA

18:15 – 19:45 Vortrag: 'Sexualkatastrophe' 1914/18. Magnus Hirschfelds vergessener Kampf um eine andere Erinnerung an den Ersten Weltkrieg

19:00 – 20:00 Skandi-Stammtisch

19:00 – 20:00 Vortrag: Bach bewegt – mit musikalischen Beispielen und bewegten Bildern

Dienstag 23. Mai 23 18:00 – 21:00 Vortrag und Klanginstallation in den Gewächshäusern des Botanischen Gartens: Biotremologie trifft Klangkunst

18:00 – 19:00 Vortrag: Die Aktie: Fluch oder Segen? Warum wir uns dem Thema ohne Emotionen widmen sollten

20:15 – 23:15 Ordentliche Sitzung des Studierendenparlaments

Mittwoch 24. Mai 24 09:00 – 20:00 dies academicus 2023

17:00 – 21:00 Hilfe für Geflüchtete: Informationsabend und Fortbildung zum Thema Einführung in das Asylrecht

18:00 – 19:00 Fellow Lecture: Manipulations: Hands at Work in European Modernism

18:30 – 19:30 Konzert zum dies academicus

18:30 – 19:30 Vortrag: Medizin-StartUp/Management und Unternehmensberatung als Ärzt*in?

19:00 – 23:00 Bar- und Spieleabend

19:30 – 21:45 Filmaufführung im Rahmen des dies academicus: Für nichts und wieder nichts.

Donnerstag 25. Mai 25 16:00 – 18:00 Informationsveranstaltung: Auslandsaufenthalt im Lehramtsstudium

18:00 – 22:00 Mai Bowle des FSR Pharmazie

18:00 – 22:00 VV und BBQ Party des FSR Anglistik/Amerikanistik

18:00 – 19:00 Vortrag: Neutralitätsgebot – Freifahrtsschein für Verfassungsfeind*innen?

18:00 – 19:00 Vortrag: Remembering, Representing, and Re-conceptualizing Repression: What we Learned from the Narratives of Gulag Survivors

19:00 – 23:00 Open-Mic

20:00 – 21:00 Vortrag: Antifeminismus in deutschen Burschenschaften

Freitag 26. Mai 26 10:00 – 12:00 Erstberatung Auslandsaufenthalte

14:00 – 18:00 Tag der Nachbarn 2023 - Nachbarschaft geht über Grenzen

14:30 – 17:00 Eltern-Kind-Café

17:00 – 22:00 Tag der Nachbar*innen in der Steinbeckervorstadt

22:00 – 00:00 Bad Taste Party

23:00 – 00:00 Techno-Party

Samstag 27. Mai 27 08:00 – 13:00 Regional- und Wochenmarkt

12:00 – 18:00 Tag der offenen Tür bei der Luftrettung

20:00 – 00:00 Party.San Metal Open Air

22:00 – 00:00 New sounds Techno-Party

23:00 – 00:00 Soma Experience