StuPa-Liveticker – 16. ordentliche Sitzung

Die vorlesungsfreie Zeit hat uns alle in die Bibliotheken gezwungen. Wir verstecken uns hinter Bücherstapeln und Laptopbildschirmen. Doch da kommt er, der kleine Lichtblick am Dienstagabend: Das Studierendenparlament kehrt zurück in den Hörsaal 1 am Ernst-Lohmeyer-Platz 6. Start ist wie immer um 20:00 Uhr c.t. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme vor allem von Seiten der StuPist*innen.

Das Drucksachenpaket könnt ihr, wie gewohnt, unter dem hinterlegten Link betrachten. Es besteht jedoch auch nur aus 2 Seiten.

Die Tagesordnung sieht wie folgt aus:

TOP 1 Begrüßung – wie immer sagen sich alle „Hallo“

TOP 2 Formalia – das Protokoll der letzten Sitzung wird abgestimmt

TOP 3 Berichte – es herrscht keine Berichtspflicht, wer dennoch etwas loswerden möchte, kann dies tun

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft – falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie in die Kommentare oder per Mail an uns.

TOP 5 FA Besuch im Litauischen Kulturinstitut und Litauischen Gymnasium in Lampertheim – hierbei geht es um einen Antrag auf Projektförderung. Dieser kann im Studierendenportal eingesehen werden.

TOP 6 Wahlen AStA – bisher liegen keine Bewerbungen vor. Eine Bewerbung ist auch noch während der Sitzung möglich. Hinter den Links findet ihr die Ausschreibungen.

— 6.1 Referent*in für politische Bildung und Antifaschismus

— 6.2 Referent*in für Digitales

TOP 7 Wahl stellv. Prüfer*in für rechnerische und sachliche Richtigkeit

TOP 8 Neufassung der VV-Beschlüsse – ja, hier sind wir auch gespannt, was auf uns zu kommt…

TOP 9 Fachschaftsrahmenordnung (2. Lesung)

TOP 10 SÄA Sozialdarlehensordnung (2. Lesung)

TOP 11 Finanzordnung der Studierendenschaft der Universität Greifswald (2. Lesung)

TOP 12 Satzung zur Arbeit von Gremien und Organen der Studierendenschaft der Universität Greifswald (2. Lesung)

TOP 13 Sonstiges

Hier beginnt ab 20:15 Uhr der Liveticker

Hallihallo liebe Lesende da draußen! Wir begrüßen euch bei diesem lauen Winterabend zur 16. ordentlichen Sitzung des Studierendenparlaments. Heute tickern Jan-Niklas, Juli, Adrian, Lilly, sowie Leo, Caro und Clara vom moritz.magazin und (Sch)Laura.

Wo ist denn das StuPa? Adrian, Chefredaktion webmoritz.

Wir sind verwirrt, denn bisher sind hier vor allem die AStA-Referent*innen und wir, die moritz.medien, anwesend. Der Rest lässt noch auf sich warten.

20:19 Uhr

Aktuell sieht es noch mau aus mit der Beteiligung, weswegen sich der Sitzungsbeginn noch etwas verschiebt. Es fehlen noch zwei Stimmen. Letztes Mal haben zu der Zeit noch mehr gefehlt. Ist das hier ein gutes oder schlechtes Zeichen ? Also mit den zweiten Lesungen wird es bestimmt nichts, für die werden ja noch mehr Stimmen benötigt.

Guck mal, manche waren noch nie hier! (Sch)Laura nach einem Blick auf die Anwesenheitsliste, die vorne gezeigt wird

20:26 Uhr

Es passiert was.

TOP 1 – Begrüßung

Inti eröffnet die Sitzung. Es sind 10 stimmberechtigte Stupist*innen da. Er freut sich auch über die rege Beteiligung der moritz.medien und des AStA. (sind doch immer gerne hier 😀 )

20:26 Uhr

TOP 2 Formalia

Es sind 10 stimmberechtigte Stupist*innen anwesend. Es gibt keine Stimmübertragungen.

Lukas fragt, ob es vielleicht Anregungen und Fragen aus der Studierendenschaft gibt.

Ja, das soll bitte gemacht werden.

Jada (AStA-Referent für Internationales & Antirassismus) möchte gern berichten.

Aber möchte ich das in den Medien haben Jada noch leicht unsicher

TOP 3 Berichte

Jada berichtet, von weiteren Gruppen, mit welchen es sich zu solidarisieren lohnt. Es geht um ach keine Ahnung

Es wurde schon die Frage gestellt, wie und ob sich mit Frauen im Iran solidarisiert werden soll und kann.

Des weiteren möchte er die Erdbeben in Syrien und der Türkei thematisieren.

Jada hat geschaut: Auch wir haben Studierende aus der Türkei und Syrien. Vermutlich sind also auch Studierende aus Greifswald von den Folgen des Erdbebens betroffen.

Gestern in der AStA-Sitzung wurde bereits rege über die Entscheidung diskutiert, ob die Berechtigung besteht, sich zu solidarisieren. Das hätte unter anderem heute beschlossen werden sollen (vor allem mit Hinblick auf die Aktualität) – schade, dass das nicht geht.

Es ist nicht klar, ob dies mit dem Landeshochschulgesetz vereinbar ist.

Schade, dass wir heute nicht beschlussfähig sind, da wir hier aktuelle Themen haben, zu denen es sich lohnt auszutauschen. Jada

Am 24. Februar jährt sich der Beginn des Krieges in der Ukraine. Es gab zahlreiche Beratungsgespräche mit ukrainischen und russisch-sprechenden Studierenden.

Bis zur nächsten StuPa-Sitzung möchte Jada etwas dazu formulieren.

Jens hat auch noch ein Anliegen, der heute mal zu besuch ist.

Es geht um den abschließenden Bericht der Wahlleitung. Die Wahl wurde planmäßig durchgeführt, auch die Nachwahl für den FSR Physik.

Die Ergebnisse wurden fristgerecht veröffentlicht.

Alles in Allem: Die Wahl lief insgesamt ziemlich gut und erfolgreich.

Kümmert euch drum, dass das im nächsten Jahr jemand macht, weil ich werde es nicht mehr machen können Jens über die Wahlleitung

Nachdem es keine weiteren Berichte und Beiträge gibt, bedankt sich Inti bei den Redner*innen und schließt Inti final die Sitzung um 20:32Uhr.

In genau einem Monat ist dann die nächste Sitzung. Habt eine schöne vorlesungsfreie Zeit!

Wir verabschieden uns auf eine Brause in ein Greifswalder Etablissement. Bis in vier Wochen!

