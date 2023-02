web.woche 13.Februar bis 19. Februar

Montag 30. Januar 30 16:00 – 19:00 Reparatur-Café

18:00 – 19:30 Sitzung der AG Ökologie

18:15 – 19:45 Sitzung der Gender Trouble AG

19:00 – 20:30 Vortrag: Analysis und Geometrie schwarzer Löcher

20:00 – 22:00 Filmvorführung: „You look so German!“ (OmU)

20:15 – 22:00 Theaterworkshop: wing-it!

Dienstag 31. Januar 31 17:00 – 18:00 Theateraufführung: „Lars, der Eisbär“

18:00 – 19:30 Vortrag: Impact of climate change on the distribution of reef fish throughout the Eastern Tropical Pacific Ocean

18:00 – 19:30 Vortrag: Old trees meet 21st technology – Tracking climate and environmental change in Subarctic Canada using emerging technologies in tree-ring research

20:15 – 22:15 03. außerordentliche Sitzung des Studierendenparlaments

21:00 – 23:00 Kiste Kino: Eingeschlossene Gesellschaft

Mittwoch 1. Februar 1 07:30 – 08:30 Lesung: „Leben mit Auschwitz“ mit Andrea von Treuenfeld

12:15 – 13:15 Informations-und Diskussionsrunde zur Fachevaluation aller Studiengänge des IPK

16:00 – 17:00 Interkulturelles Café

18:00 – 20:00 Forum für psychische Gesundheit mit Prof. Dr. Susanne Wurm

19:00 – 22:00 Bar- und Spieleabend

20:00 – 22:00 Filmvorführung und Gespräch: „INSHALLA – Stories from the European Border„

20:00 Lange Nacht des Lernens

Donnerstag 2. Februar 2 Lange Nacht des Lernens ⤺ Endet 03:00

12:15 – 13:45 Workshop: Forschungsethik - Vorgaben, Problemfelder und Verantwortung

16:00 – 17:00 Netzwerkcafé

18:15 – 19:45 Vortrag: The Untimely Arctic

19:00 – 22:00 Pub-Quiz des FSR Medizin

19:00 – 20:00 Öffentliche Sternwartenführung und Himmelsbeobachtung

19:30 – 20:30 Lesung: „Keine von ihnen“ mit Franziska Hauser

19:30 – 20:30 Vortrag und Gespräch Die Letzte Generation. Die Klimakatastrophe u. ziviler Ungehorsam als friedliche Protestform

22:00 – 00:00 Hörsaal - Nights of the students

Freitag 3. Februar 3 10:00 – 11:00 Informationsveranstaltung zum Master Organisationskommunikation

15:00 – 16:00 Führung durch das Caspar-David-Friedrich-Zentrum

18:00 – 20:00 Nachtwächterführung

19:30 – 20:30 Buchvorstellung und Gespräch: „Das Nadelöhr der Freiheit“

22:00 Rock-Abend im Keller

Samstag 4. Februar 4 Rock-Abend im Keller ⤺ Endet 03:00

15:00 – 16:30 Kinder-Kino: „Pettersson und Findus – Findus zieht um“

19:00 – 21:00 Improtheater mit Ma’Ma Ernst

21:00 – 00:00 KuBa Tanznacht Ü40

22:00 – 00:00 90er vs. 2000er Party