web.woche 30. Januar bis 5. Februar

Montag 16. Januar 16 16:00 – 19:00 Reparatur-Café

17:15 – 18:45 Sitzung des Medienausschusses

18:00 – 19:30 Fellow lecture: Protest Movements. Choreography As a Tool to Create and Analyse Dynamics in Topical Situations of Resistance

20:00 – 22:00 Filmvorführung: „Triangle of Sadness“ (OmU)

20:15 – 21:45 OrdentlicheAStA-Sitzung

20:15 – 22:00 Theaterworkshop: „wing-it!“

Dienstag 17. Januar 17 15:00 – 16:00 Bücherbasar

18:00 – 20:00 Europäische Kreis- und Kettentänze mit dem BoddenFolk Tanzverein

18:00 – 19:30 Public Panel Discussion: Appropriated Feminisms

18:00 – 19:30 Vortrag: Eine kurze Geschichte der Forschung zu Treibhausgasemissionen aus Mooren in Norddeutschland

Mittwoch 18. Januar 18 10:15 – 14:00 Workshops: Appropriated Feminisms

10:30 – 11:30 Wieck-Führung und der Ryck von unten

13:00 – 13:30 Vorstellung der Kandidat*innen für die Prorektoratstellen

13:30 – 15:00 Sitzung des Akademischen Senats

16:00 – 18:00 Interkulturelles Café

18:00 – 19:30 Fellow Lecture: Writing ‘Archaeologies’ in Roman Literature

Donnerstag 19. Januar 19 09:00 – 10:00 Buchpräsentation: „Die Tiefseetaucherin“

12:15 – 13:45 Workshop: The Nagoya Protocol – Access and Utilisation of Genetic Resources

14:00 – 15:00 Informationsveranstaltung: Auslandsaufenthalt im Lehramtsstudium

16:00 – 19:00 Netzwerk-Café

16:00 – 18:00 Spieletreff

18:00 – 19:30 Vortrag: Pathogen evolutionary genomics for One Health

18:15 – 19:45 Kommunikation als Beruf – Dialog mit Absolventinnen und Absolventen der Kommunikationswissenschaft in Greifswald

18:15 – 19:45 Public Talk: Defining the Baltic Sea Area

19:00 – 20:00 Öffentliche Sternwartenführung und Himmelsbeobachtung

19:30 – 21:30 Exitszenarien – ukrainische Literatur im Krieg

19:30 – 20:30 Lesung: „Worauf du dich verlassen kannst“ mit Felix Meusel

Freitag 20. Januar 20 12:00 – 13:00 Job-Talk: Berufsbilder für Wissenschaftler*innen

16:00 – 18:00 Kulinarischer Rundgang

17:00 – 20:00 Meet & Greet: Alternative Berufswege für Anglistik/Amerikanistik-Absolvent*innen

19:00 – 21:00 Filmvorführung und Gespräch: „Pioneers of Group Analysis“

20:00 – 22:00 Jazz Jam Session

Samstag 21. Januar 21 20:00 – 22:00 Konzert von Hasenscheisse