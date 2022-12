web.woche 12. Dezember bis 18. Dezember

Montag 28. November 28 18:00 – 19:00 Sitzung der Gender Trouble AG

18:30 – 19:30 Umsetzung einer inklusiven Schule am Beispiel des Rügener Inklusionsmodells

19:00 – 20:00 Skandi-Stammstisch

20:00 – 21:00 Forum für psychische Gesundheit: Save the Children

20:00 – 22:00 Konzert des Chortippus und Filmvorführung: „Bettina“

Dienstag 29. November 29 14:00 – 16:00 Workshop: Weihnachtskerzen

17:00 – 18:00 Theateraufführung: „Die Weihnachtsgans Auguste“

18:00 – 19:00 Öffentlicher Abendvortrag: „I want you to panic”: Adaptivität von Klimaemotionen am Beispiel Klimaangst

20:00 – 21:00 13. ordentliche Sitzungdes Studierendenparlaments

Mittwoch 30. November 30 16:00 – 17:00 Kulinarischer Rundgang

16:00 – 17:00 Weihnachtsmann-Sprechstunde

17:30 – 18:30 Friedensgebiet zum Aktionstag Cities for Life - Städte gegen die Todesstrafe

18:00 – 19:00 Gedenkkerzen aufstellen zum Aktionstag Cities for Life - Städte gegen die Todesstrafe

18:00 – 19:00 Vortrag Weimar in Pommern - Oberpräsident Julius Lippmann (1919-1930)

20:00 – 22:00 Filmvorführung: „Born in Evin“

Donnerstag 1. Dezember 1 16:00 – 17:00 Netzwerk-Café

18:00 – 19:00 Karriere mit Lehramtsstudium

18:00 – 19:00 Öffentlicher Abendvortrag: African perspective on One Health

Freitag 2. Dezember 2 10:00 – 12:00 Online-Seminar: Erstberatung Auslandsaufenthalte

14:00 Kunsthandwerkermarkt im Rathauskeller

16:00 – 17:30 Filmvorführung: „Bo und der Weihnachtsstern“

18:00 – 19:00 Event Politics & Games, Episode II: Victoria 3 - Monarchie oder Demokratie? Kapitalismus oder Kommunismus? Wir lenken eine Gesellschaft durch das 19. Jahrhundert

19:30 – 21:00 Konzert von Julvisor

Samstag 3. Dezember 3 Ganztägig Kunsthandwerkermarkt im Rathauskeller

10:00 Wiecker Adventsmarkt

13:30 – 14:30 Winterfest in der STRAZE

14:00 – 15:00 WGG-Weihnachtsmarkt

17:00 – 18:00 Adventskonzert der Chöre von St. Spiritus

19:00 – 21:00 Filmvorführung: „Mittagsstunde“