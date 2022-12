web.woche 5. Dezember bis 11. Dezember

Dienstag 1. November 1 Mittwoch 2. November 2 Donnerstag 3. November 3 Freitag 4. November 4 Samstag 5. November 5 Sonntag 6. November 6

Montag 21. November 21 09:00 – 10:00 Schmücken der Weihnachtstanne

16:00 – 17:00 Reparatur-Café

18:15 – 19:45 Vortrag: Städtische Elitekultur im südwestlichen Ostseeraum (12.–14. Jahrhundert) – soziale Dynamik und materielle Kultur in raumübergreifender Perspektive

18:30 – 20:00 Sitzung der AG SHA

19:00 – 20:30 Lesung: Das Licht der Frauen

20:00 – 21:00 Filmvorführung: „Ballade von der weißen Kuh/Ghasideyeh gave sefid“ (OmdtU)

20:15 – 21:45 Ordentliche AStA-Sitzung Dienstag 22. November 22 13:00 – 14:00 Fahrraddemo für Bildung

14:15 – 16:15 Studentische Vollversammlung

19:00 – 21:00 Theateraufführung: „Überm Kuhstall Kampfverbände“ Mittwoch 23. November 23 16:30 – 19:00 Filmvorführung und Diskussion: Teachers for Life – Lernen aus Verbundenheit

18:00 – 19:30 Vorlesung: Das Geschäftsmodell – Pflicht und Kür für Startups

18:00 – 19:30 Vortrag: Klima, Rohstoffverfügbarkeit und Energiewende

18:15 – 19:45 Vortrag: Plurilinguale Erziehung im Migrationskontext: ein Projekt zur pommerschen Sprache

20:00 – 21:00 Orgelkonzert Donnerstag 24. November 24 11:00 – 12:00 Eröffnung des Greifswalder Weihnachtsmarktes

16:30 – 19:00 Meet Discuss Create: TI & KHZG: Status quo – Was geht bereits und was erwartet uns 2023?

17:00 – 18:30 Familien-Universität: Borreliose, Affenpocken & Co: Wie springen Krankheiten vom Tier auf den Menschen über?

18:15 – 19:45 Public Talk: Opera/Nation-Building. Perspectives on the new opera house in Copenhagen (englisch)

19:00 – 21:00 Theateraufführung: „Überm Kuhstall Kampfverbände“

19:30 – 21:00 Bücherherbst mit Annemarie Stoltenberg

19:30 – 21:00 Lesung und Diskussion: „Earth for All“ mit Petra Künkel Freitag 25. November 25 14:00 Kunsthandwerkermarkt im Rathauskeller

16:00 – 17:00 Kulinarischer Rundgang

19:00 – 20:00 Lesung: „Malagash“ mit Tobias Reußwig

19:00 – 21:00 U20 Poetry Slam

20:00 – 21:00 Nachtwächterführung Samstag 26. November 26 Ganztägig Kunsthandwerkermarkt im Rathauskeller

10:00 Advent am Grauen Kloster 18. Kunsthandwerkermarkt

11:30 – 13:30 Workshop: Seifenallerlei

13:00 – 14:00 Adventsbasar der Freien Waldorfschule Greifswald mit Hort und Waldorfkindergarten

15:00 – 16:00 Weihnachtsmannführung Sonntag 27. November 27 Advent am Grauen Kloster 18. Kunsthandwerkermarkt ⤺ Endet 11:00

13:00 – 14:00 Adventsshopping

Kunsthandwerkermarkt im Rathauskeller ⤺ Endet 15:00

15:00 – 16:00 Ankunft des Weihnachtsmannes

17:00 – 18:00 Adventskonzert mit dem Universitätschor: Jauchzet, frohlocket!

17:30 – 18:30 Adventskonzert mit Jockel Seefeldt

19:00 – 20:00 Adventskonzert mit dem Universitätschor: Jauchzet, frohlocket!

Montag 28. November 28 18:00 – 19:00 Sitzung der Gender Trouble AG

18:30 – 19:30 Umsetzung einer inklusiven Schule am Beispiel des Rügener Inklusionsmodells

19:00 – 20:00 Skandi-Stammstisch

20:00 – 21:00 Forum für psychische Gesundheit: Save the Children

20:00 – 22:00 Konzert des Chortippus und Filmvorführung: „Bettina“ Dienstag 29. November 29 14:00 – 16:00 Workshop: Weihnachtskerzen

17:00 – 18:00 Theateraufführung: „Die Weihnachtsgans Auguste“

18:00 – 19:00 Öffentlicher Abendvortrag: „I want you to panic”: Adaptivität von Klimaemotionen am Beispiel Klimaangst

20:00 – 21:00 13. ordentliche Sitzungdes Studierendenparlaments Mittwoch 30. November 30 16:00 – 17:00 Kulinarischer Rundgang

16:00 – 17:00 Weihnachtsmann-Sprechstunde

17:30 – 18:30 Friedensgebiet zum Aktionstag Cities for Life - Städte gegen die Todesstrafe

18:00 – 19:00 Gedenkkerzen aufstellen zum Aktionstag Cities for Life - Städte gegen die Todesstrafe

18:00 – 19:00 Vortrag Weimar in Pommern - Oberpräsident Julius Lippmann (1919-1930)

20:00 – 22:00 Filmvorführung: „Born in Evin“ Donnerstag 1. Dezember 1 16:00 – 17:00 Netzwerk-Café

18:00 – 19:00 Karriere mit Lehramtsstudium

18:00 – 19:00 Öffentlicher Abendvortrag: African perspective on One Health Freitag 2. Dezember 2 10:00 – 12:00 Online-Seminar: Erstberatung Auslandsaufenthalte

14:00 Kunsthandwerkermarkt im Rathauskeller

16:00 – 17:30 Filmvorführung: „Bo und der Weihnachtsstern“

18:00 – 19:00 Event Politics & Games, Episode II: Victoria 3 - Monarchie oder Demokratie? Kapitalismus oder Kommunismus? Wir lenken eine Gesellschaft durch das 19. Jahrhundert

19:30 – 21:00 Konzert von Julvisor Samstag 3. Dezember 3 Ganztägig Kunsthandwerkermarkt im Rathauskeller

10:00 Wiecker Adventsmarkt

13:30 – 14:30 Winterfest in der STRAZE

14:00 – 15:00 WGG-Weihnachtsmarkt

17:00 – 18:00 Adventskonzert der Chöre von St. Spiritus

19:00 – 21:00 Filmvorführung: „Mittagsstunde“ Sonntag 4. Dezember 4 Wiecker Adventsmarkt ⤺ Endet 11:00

Kunsthandwerkermarkt im Rathauskeller ⤺ Endet 15:00

16:00 – 17:00 Weihnachtsmann-Sprechstunde

17:00 – 18:00 Weihnachtliches Kinderprogramm mit Silly Willy

18:00 – 19:30 Universitätsgottesdienst: Musikalischer Adventsgottesdienst

19:00 – 21:00 Theateraufführung: „Der Hannibal-Komplex“

Montag 5. Dezember 5 16:00 – 19:00 Reparatur-Café

16:15 – 17:00 Informationsveranstaltung: Prüfungen planen, organisieren und vorbereiten

17:00 – 18:30 Universität im Rathaus: Vergeltung, Abschreckung, Besserung, Schutz vor dem Täter? Warum und wozu strafen wir?

18:00 – 19:30 Fellow lecture: Process Intensification for Waste Valorization: Chemo-Enzymatic Cascade Reactions (english)

18:15 – 19:30 AFTER HOURS: Asyl im Archiv? Über kurdische Diaspora, Gender und das Deutsche Literaturarchiv Marbach

18:15 – 19:45 Sitzung der Gender Trouble AG

18:15 – 19:30 Vortrag: Klosterforschung goes Pommern! Das Pommersche Klosterbuch als ein regionalhistorisches Vorhaben von europäischer Relevanz

20:00 – 22:00 Filmvorführung: Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt? (OmdtU) Dienstag 6. Dezember 6 12:00 – 13:00 Berufsbilder für Wissenschaftler*innen: Job-Talk mit Dr. Dennis Reckwell, Pflanzengenetiker

16:00 – 17:30 Online-Kurs: Zugangsvoraussetzungen und Auswahlverfahren an der Universität Greifswald

17:00 – 19:00 Zweisprachiges Märchenerzählen

18:00 – 19:30 Vortrag: Anpassung von Tieren an den Klimawandel

20:15 – 21:45 Sitzung der AG SHA Mittwoch 7. Dezember 7 12:00 – 13:00 Lunchtalk.digital: Elektronische Klausuren im E-Prüfungszentrum

12:15 – 13:15 Ein Konzert zur Mittagszeit – Einladung zur Akademischen Orgelstunde

15:00 – 17:00 Winterbasteln für Groß und Klein

16:00 – 19:00 Flohmarkt mit Kaffee, Tee und Kuchen

16:00 – 18:00 Interkulturelles Café

16:00 – 19:00 Kulinarischer Rundgang

16:00 – 18:00 Vortrag: Umgang mit „besonderen“ Kindern

16:30 – 18:00 Vortrag: COP27, Klimafrust & innovative Handlungsoptionen?

18:00 – 20:00 Forum für psychische Gesundheit: Emotionales Essen – welche Therapiemöglichkeiten gibt es?

18:00 – 19:30 Vortrag: Klimawandel: Das größte Kooperationsproblem der Menschheitsgeschichte – und warum wir es vermasseln

18:00 – 19:30 Vortrag: Pitch Deck und Pitch-Training – Erfolgsfaktoren für die perfekte Präsentation von Startups

18:15 – 19:45 Sitzung der AG 24h-Vorlesung Donnerstag 8. Dezember 8 16:15 – 17:00 Informationsveranstaltung: Prüfungen planen, organisieren und vorbereiten

18:00 – 20:00 Vortrag: Nötig, aber nicht zu finanzieren? Das Beispiel Wolgast

18:15 – 19:45 Vortrag: Jean Sibelius, national und kosmopolitisch

19:30 – 20:30 Big Band Benefizkonzert Freitag 9. Dezember 9 10:00 Waldmarkt des Forstamtes Jägerhof Greifswald

16:00 – 19:00 Kulinarischer Rundgang

18:00 – 20:00 Nachtwächterführung

19:00 – 21:00 Musikfabrik-Festival

19:30 – 21:30 Filmvorführung: Komm mit mir in das Cinema - Die Gregors Samstag 10. Dezember 10 10:00 – 22:00 Late Night Shopping

10:00 – 16:00 Workshop Grundbegriffe einer Kapitalismuskritik

10:30 – 12:30 Workshop: Winterseifen

11:30 – 13:30 Lesung: Das Waldhaus

15:00 – 17:00 Offene Weihnachtswerkstatt

15:00 – 17:00 Weihnachtskonzert der Musikschule Greifswald

15:00 – 16:00 Weihnachtsmannführung

Waldmarkt des Forstamtes Jägerhof Greifswald ⤺ Endet 16:00 Sonntag 11. Dezember 11 18:00 – 20:00 Improtheater mit Ma'Ma Ernst: Der interaktive Adventskalender

19:00 – 21:00 Adventskonzert mit Duo Pegasus

