Die Geflüchtetenheime brauchen eure Hilfe!

Auch dieses Jahr sollen die Kinder und Jugendlichen in den Geflüchtetenheimen Vorpommerns wieder beschenkt werden. Die Kinder- und Jugendhilfe ZORA macht es möglich. Und dafür braucht sie eure Hilfe! Es werden nämlich ganz dringend Sach- und Geldspenden benötigt. Wie ihr helfen könnt, erfahrt ihr im Artikel.

Trotz all der Schwierigkeiten und großen Sorgen in diesem Jahr wünschen wir uns doch alle ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest. Geschenke sind für uns Große vielleicht nicht mehr das Allerwichtigste an Weihnachten, aber für die Kleinen sehr wahrscheinlich schon. Welches Kind hat sich nicht über Geschenke an Weihnachten gefreut? Das gilt auch für die Kinder in den Geflüchtetenheimen. Um dies zu ermöglichen, werden bis Freitag, den 9. Dezember, Sachspenden benötigt. Für euch sind es mittlerweile vielleicht nutzlose Dinge, Kinderaugen könnten sie dagegen zum Strahlen bringen. Du kannst auch gerne beim Verpacken zwischen dem 9. und 11. Dezember vor Ort helfen. Wo du dich dafür melden kannst, steht im Infokasten.

Benötigt werden:

Schulmaterialien, Stifte, Ausmalbücher,

Kinderspiele, Kinderbücher, Puzzle und anderes Spielzeug,

abgepackte Kosmetikartikel für Jungen und Mädchen,

Babyzubehör, Babybekleidung,

Accessoires wie Schals und Handschuhe,

und Geldspenden wären auch möglich.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Was? Abgabe der unverpackten Spenden

Wann? Montag bis Freitag, 8:30 bis 14:30 Uhr (oder nach Absprache)

Wo? ZORA Büro, Markt 20/21

Telefonnummer: 03834 – 45 47 100

E-Mail-Adresse: weihnachtenfueralle19@gmail.com



Beitragsbild: ZORA