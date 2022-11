Live-Ticker – studentische Vollversammlung WiSe 2022/2023

Auch in diesem Semester steht die halbjährliche Vollversammlung der Studierendenschaft an. Kommt vorbei, wenn ab 14 Uhr knapp 30 Anträge aus der Studierendenschaft diskutiert werden!

Hier geht es ab 14 Uhr los mit dem Live-Ticker zur Vollversammlung. Diese wird am Ernst-Lohmeyer-Platz 6 in Hörsaal 3/4 stattfinden. Jede*r ist gerne gesehen und eingeladen. Solltet ihr es aber wiedererwartend nicht in den Hörsaal schaffen, könnt ihr das ganze Spektakel hier mitlesen.

Die Anträge zur VV könnt ihr – wie immer eigentlich – im wunderschönen Drucksachenpaket nachlesen! Falls ihr nicht durch das Drucksachenpaket scrollen wollt oder weitere Infos braucht, hat der AStA eine wunderbare Seite gebaut, auf der ihr weitere Informationen und die Anträge einzeln finden könnt.

Vorläufige Tagesordnung:

TOP1: Begrüßung

TOP2: Formalia

TOP3: Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

TOP4: Anträge zu #uniinnot

– TOP4.1: Antrag „#UNIINNOT- Investition statt Kürzung unserer Zukunft“

– TOP4.2: Antrag „Die Studierendenschaft fordert die Wiedereinführung des Aktkalenders.“

– TOP 4.3: Antrag „Beauftragung des AStA zur Durchführung einer Petition im Rahmen der #uniinnot“

TOP5: Anträge zu Lehrinhalten 9 TOP5.1: Antrag „Verpflichtende Ökomodule für jeden Studiengang“

– TOP5.2: Antrag „Vertiefung des Lehrangebotes zum Schwangerschaftsabbruch sowie Informationen diesbezüglich an der UMG“

– TOP5.3: Antrag „Umsetzung des neuen Masterstudiums mit Schwerpunkt Klinische Psychologie & Psychotherapie gefährdet!“

– TOP5.4: Antrag „Verkürzung der Prüfungsrücktrittsfrist“

– TOP5.5: Antrag „Familienfreundliche Universität: Rücktritt von Prüfungsleistungen erleichtern“

TOP6: Anträge zu den Mensen und Cafeterien

– TOP6.1: Antrag „Verlängerung der Öffnungszeiten der Cafeteria „Ins Grüne“ in der Friedrich-Loeffler-Straße“

– TOP6.2: Antrag „Verlängerung der Öffnungszeiten der Mensa“

– TOP6.3: Antrag „Bereitstellung der Zutatenliste und/oder Nährwerttabelle der Mensagerichte“

– TOP6.4: Antrag „Mehr vegane Angebote in den Cafeterien“

– TOP6.5: Antrag „Mind. ein veganes Mensagericht“

– TOP6.6: Antrag „Ein fleischfreier Tag pro Woche“

– TOP6.7: Antrag „Umstellung der Mensagerichte auf pflanzliche Gerichte bis 2025“

TOP7: Anträge zu Universitätseinrichtungen

– TOP7.1: Antrag „Unisex-Toiletten in allen Universitätsgebäuden“

– TOP7.2: Antrag „Erweiterung der Fahrradtstellplätze am Lohmeyercampus sowie vor der Beitzmensa“

– TOP7.3: Antrag „Begrünung der Campusflächen“

– TOP7.4: Antrag „Konzept Außenflächen am Berthold-Beitz-Platz“

– TOP7.5: Antrag „Kommt zusammen! – Mehr Gruppen-Lernräume für Student*innen“

– TOP7.6: Antrag „Stehtische in den Bibliotheken und Lernbüros“

– TOP7.7: Antrag „Wiederöffnung des Pausenraums der Zentralen Universitätsbibliothek“

– TOP7.8: Antrag „Erweiterung der Öffnungszeiten der Alten Universitätsbibliothek am Wochenende“

– TOP7.9: Antrag „Trinkbrunnen auf Unigelände“

– TOP7.10: Antrag „Erhalt des Mensa-Clubs“

TOP8: Antrag „Solidarisierung mit den Protestierenden im Iran“

TOP9: Antrag „Tarifverträge für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte“

TOP10: Sonstiges

Hier beginnt ab 14:00 Uhr der Live-Ticker!