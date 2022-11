web.woche 21. November bis 27. November

Dienstag 1. November 1 Mittwoch 2. November 2 Donnerstag 3. November 3 Freitag 4. November 4 Samstag 5. November 5 Sonntag 6. November 6

Montag 7. November 7 16:00 – 17:00 Reparatur-Café

17:00 – 18:30 Universität im Rathaus: Schuld und Sühne in islamischer Perspektive

18:00 – 19:30 Vortrag: Heinrich Schütz – Musik, Religion, Politik

18:15 – 19:45 Vortrag: Lokale Interessen, universale Argumente. Wie und warum Ketzer gemacht wurden

20:00 – 22:00 Filmvorführung: „don’t stop motion“ mit Nachgespräch

20:00 – 21:00 Kammerchorkonzert „Verleih uns Frieden“

20:00 – 22:00 Lesung: „Es geschah im November“ von Alena Mornštajnová Dienstag 8. November 8 Ganztägig Führung in der Ausstellung Rudolf Virchow – eine begehbare Biografie

14:00 – 16:00 Workshop: Herbstlichter und Laternen

18:00 – 19:00 Antrittsvorlesung: Wie sich Konzepte, Zustandsräume und Entscheidungen über die Lebensspanne verändern

18:00 – 19:30 Vortrag: Das Sterben der Insekten: Daten, Gründe, Maßnahmen Mittwoch 9. November 9 13:00 – 14:00 Erinnerung an der Gedenktafel für die jüdische Gemeinde

15:00 – 17:00 5. Landesweite Schulmesse

17:00 – 18:00 Vortrag Die Geschichte des Hauses der Familie Blach in Stralsund in Gedenken an den November-Pogrom 1938

17:15 – 18:30 Vortrag: „Wege ins Referendariat in MV“

18:15 – 19:45 Sitzung der Ständigen Kommission Lehramt Donnerstag 10. November 10 16:00 – 17:00 Informationsveranstaltung: Studieren mit Kind

17:00 – 18:00 Berufsberatung für Erwachsene

18:00 – 19:30 Eröffnung des polenmARkT 2022: Scheinwerferlicht und blinde Flecken – Wie Deutschland und Polen einander (nicht) sehen

18:00 – 20:00 Vortrag: Hospital Braun in Togo – wie Vorpommern in Togo hilft

18:15 – 19:45 Public Talk: The Influence of the Belarusian Crisis 2020 on the Baltic Region

19:00 – 20:00 Diskussion Moral ohne Ende? Moral versus Interessen? Wie der Ukraine-Krieg droht unsere Wirtschaft zu ruinieren

19:30 – 20:30 Vortrag und Gespräch Die Letzte Generation. Die Klimakatastrophe u. ziviler Ungehorsam als friedliche Protestform Freitag 11. November 11 10:00 – 18:30 Workshop: Schreibweisen der Gegenwart: Zeitwahrnehmung und Zeitreflexion nach der Digitalisierung

16:00 – 17:00 Kulinarischer Rundgang durch die historische Altstadt

17:00 – 18:30 Öffentliche Lesung: Über Stunden

19:00 – 21:00 Literarische Diskussion über Falladas „Der Trinker“

19:30 – 21:30 Konzert: Antispielismus

20:15 – 22:00 polenmARkT: Präsentation der Kurzfilme des Szczecin Film Festivals (SEFF) Samstag 12. November 12 14:00 – 15:00 Vortrag Projektgalerie: Rückblick auf House of Resources Greifswald Förderung

15:00 – 16:00 Führung Entdeckungstour im Landesmuseum: Zeitreise in die Stein- und Bronzezeit Pommerns

15:00 – 16:00 Kinderklaviertheater: „Die Zeitmaschine“

17:00 – 18:00 Sankt-Martins-Umzug der Kirchengemeinde Wieck/Eldena

18:00 – 19:30 polenmARkT: Konzert: Nata & Evgeny (Ukraine)

20:00 – 22:00 Konzert: Rockhaus Sonntag 13. November 13 09:00 – 13:00 Tag der Kommunikation

18:00 – 20:00 Improtheater mit Ma’Ma Ernst: „Herbstmomente“

Montag 14. November 14 17:00 – 18:00 Sitzung des Medienausschusses

18:00 – 19:00 Umgedreht und spiegelverkehrt. Slawische Spuren in der Kulturlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns

18:00 – 19:00 Öffentlicher Abendvortrag Namen und Geschlecht – Plädoyer für eine Genderonomastik

18:30 – 19:30 Sitzung des Haushaltsausschusses

20:00 – 22:00 Filmvorführung: Abteil Nr. 6/Hytti nro 6 (OmU)

20:15 – 22:15 Theaterworkshop: wing-it! Dienstag 15. November 15 08:30 – 15:00 Abschluss-Symposium GeKoM: Status Quo und Zukunft der deutsch-polnischen grenzüberschreitenden Notfallmedizin

12:15 – 14:15 Aus der Vortragsreihe „Werkzeuge des Wandels – Kompetenzen für nachhaltiges Handeln”: Responsible Consumption and Production

14:00 – 16:00 Workshop: Seifentiere

19:30 – 20:30 Lesung: Fischers Frau mit Karin Kalisa

20:00 – 22:00 12. ordentliche Sitzung des Studierendenparlaments Mittwoch 16. November 16 12:00 – 13:00 Aufstellen der Weihnachtstanne

12:00 – 17:30 Tag der estnischen Sprache

12:15 – 13:15 Akademische Orgelstunde zum Buß- und Bettag

13:30 – 16:00 Verleihung Genderpreis 2022

16:00 – 17:00 Interkulturelles Café

18:00 – 19:00 Sitzung der Fachschaftskonferenz

18:00 – 19:00 Vortrag Zwei DDR-Zeitzeugen

18:00 – 19:00 Öffentlicher Abendvortrag Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung in Physik und Chemie

18:15 – 20:00 Öffentlicher Vortrag mit Diskussion: Kinder- und Jugendliteratur in der literalen Sozialisation Donnerstag 17. November 17 09:00 – 10:00 Infoabend Gemeinsam für mehr Moorklimaschutz

09:00 – 14:30 Tag der Lehre der Universität Greifswald - Lehr-Lern-Räume der Zukunft

16:00 – 18:00 Ablauf des Referendariats im Lehramt: Ablauf, Inhalte, Doppelqualifikation

16:00 – 18:00 Online-Seminar: Erstberatung Auslandsaufenthalte

18:00 – 20:00 Covid-19 Policy in Sweden: why is it so different?

18:00 – 19:00 Sitzung der AG 24h-Vorlesung

18:00 – 19:00 Öffentlicher Abendvortrag One Health, many environments: the role of landscape and host variability in pathogen transmission (englisch)

19:00 – 21:00 Theateraufführung: Weinhebers Koffer

19:30 – 20:30 Vortrag/Gespräch Die Letzte Generation. Die Klimakatastrophe u. ziviler Ungehorsam als friedliche Protestform Freitag 18. November 18 16:00 – 17:00 Kulinarischer Rundgang

16:00 – 17:00 Theateraufführung: Glitzer, Glitzer

17:00 – 18:00 Öffentlicher Abendvortrag Das Geheimnis des menschlichen Alterns & Fit gegen Gebrechlichkeit (Frailty) und Stürze

19:00 – 21:00 Buchpremiere Sibylla Schwarz

19:00 – 23:00 STRAZEspielenacht Samstag 19. November 19 10:00 – 18:00 Workshop: Bauchtasche nähen

17:30 – 21:30 Lindy Hop Party - Tanzen zu Swingmusik

20:00 – 21:15 Greifswalder Erstaufführung des Dresdner Requiem Sonntag 20. November 20 13:00 – 14:00 Sonntagsbücherflohmarkt

Montag 21. November 21 09:00 – 10:00 Schmücken der Weihnachtstanne

16:00 – 17:00 Reparatur-Café

18:15 – 19:45 Vortrag: Städtische Elitekultur im südwestlichen Ostseeraum (12.–14. Jahrhundert) – soziale Dynamik und materielle Kultur in raumübergreifender Perspektive

18:30 – 20:00 Sitzung der AG SHA

19:00 – 20:30 Lesung: Das Licht der Frauen

20:00 – 21:00 Filmvorführung: „Ballade von der weißen Kuh/Ghasideyeh gave sefid“ (OmdtU)

20:15 – 21:45 Ordentliche AStA-Sitzung Dienstag 22. November 22 13:00 – 14:00 Fahrraddemo für Bildung

14:15 – 16:15 Studentische Vollversammlung

19:00 – 21:00 Theateraufführung: „Überm Kuhstall Kampfverbände“ Mittwoch 23. November 23 16:30 – 19:00 Filmvorführung und Diskussion: Teachers for Life – Lernen aus Verbundenheit

18:00 – 19:30 Vorlesung: Das Geschäftsmodell – Pflicht und Kür für Startups

18:00 – 19:30 Vortrag: Klima, Rohstoffverfügbarkeit und Energiewende

18:15 – 19:45 Vortrag: Plurilinguale Erziehung im Migrationskontext: ein Projekt zur pommerschen Sprache

20:00 – 21:00 Orgelkonzert Donnerstag 24. November 24 11:00 – 12:00 Eröffnung des Greifswalder Weihnachtsmarktes

16:30 – 19:00 Meet Discuss Create: TI & KHZG: Status quo – Was geht bereits und was erwartet uns 2023?

17:00 – 18:30 Familien-Universität: Borreliose, Affenpocken & Co: Wie springen Krankheiten vom Tier auf den Menschen über?

18:15 – 19:45 Public Talk: Opera/Nation-Building. Perspectives on the new opera house in Copenhagen (englisch)

19:00 – 21:00 Theateraufführung: „Überm Kuhstall Kampfverbände“

19:30 – 21:00 Bücherherbst mit Annemarie Stoltenberg

19:30 – 21:00 Lesung und Diskussion: „Earth for All“ mit Petra Künkel Freitag 25. November 25 14:00 Kunsthandwerkermarkt im Rathauskeller

16:00 – 17:00 Kulinarischer Rundgang

19:00 – 20:00 Lesung: „Malagash“ mit Tobias Reußwig

19:00 – 21:00 U20 Poetry Slam

20:00 – 21:00 Nachtwächterführung Samstag 26. November 26 Ganztägig Kunsthandwerkermarkt im Rathauskeller

10:00 Advent am Grauen Kloster 18. Kunsthandwerkermarkt

11:30 – 13:30 Workshop: Seifenallerlei

13:00 – 14:00 Adventsbasar der Freien Waldorfschule Greifswald mit Hort und Waldorfkindergarten

15:00 – 16:00 Weihnachtsmannführung Sonntag 27. November 27 Advent am Grauen Kloster 18. Kunsthandwerkermarkt ⤺ Endet 11:00

13:00 – 14:00 Adventsshopping Wann?Sonntag, 27.11.202

Kunsthandwerkermarkt im Rathauskeller ⤺ Endet 15:00

15:00 – 16:00 Ankunft des Weihnachtsmannes

17:00 – 18:00 Adventskonzert mit dem Universitätschor: Jauchzet, frohlocket!

17:30 – 18:30 Adventskonzert mit Jockel Seefeldt

19:00 – 20:00 Adventskonzert mit dem Universitätschor: Jauchzet, frohlocket!