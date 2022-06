web.woche 13. Juni bis 19. Juni

Montag 6. Juni 6 Ganztägig Festival up platt

10:00 – 11:00 Mühlenfest

Dienstag 7. Juni 7 Ganztägig Festival up platt

Augmented reality and machine learning - Hackathon

09:00 – 16:00 Workshop: Handpuppenspiel

10:00 – 17:00 Projekt: Gesunde Menschen - Gesundes Vorpommern

14:00 – 16:00 Ideenworkshop Lernen in und mit der Universitätsbibliothek

18:00 – 19:00 Vortrag und Gespräch Die Letzte Generation - Die Klimakatastrophe und ziviler Ungehorsam als friedliche Protestform

18:00 – 20:00 Öffentliche Podiumsdisskussion: Ukraine lives: lived experience and academic solidarity

18:15 – 19:45 Lesung: Hasnain Kazim liest aus seinem Buch 'Mein Kalifat'

18:15 – 19:45 Öffentlicher Vortrag: The art of healing and the time of life

20:15 – 21:45 ordentliche AStA-Sitzung

Mittwoch 8. Juni 8 Ganztägig Festival up platt

Augmented reality and machine learning - Hackathon

10:00 – 17:00 Fachtag: Sexualisierte Gewalt in Kirche und Diakonie -Zum Stand von Intervention, Prävention & Aufarbeitung

10:00 – 17:00 Projekt: Gesunde Menschen - Gesundes Vorpommern

10:00 – 11:30 Vortrag zu politischer Kommunikation von Vereinen und NGOs des Umwelt- und Klimaschutzes

13:00 – 13:30 Coffee lecture: CaLiDi - Aufsatzlieferung direkt ins E-Mail-Postfach

14:00 – 14:30 Coffee lecture: Warum sollte man seine Forschungsdaten teilen und publizieren?

14:00 – 20:00 Workshop: Handpuppenspiel

17:00 – 18:00 Plattkring

Donnerstag 9. Juni 9 Ganztägig Festival up platt

Augmented reality and machine learning - Hackathon

09:00 – 20:00 Fahrradexkursion: Politik zum ländlichen Raum – Eine Fahhradtour zu Förderprojekten im Greifswalder Umland

10:00 – 13:00 Projekt: Amateurfunk und Antennenbau

14:15 – 15:45 Vortrag: Chancen und Risiken von Investitionen am chinesischen Aktienmarkt

15:00 – 16:30 Puppentheateraufführung De Fischer un siene Fru

16:30 – 18:30 Vortrag Leitlinien des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule unter besonderer Berücksichtigung des Handpuppeneinsatzes

17:00 – 18:00 Gespräch: Remote Patient Monitoring - Sektorenübergreifende Fernüberwachung akut erkrankter COVID-19-Patient*innen

17:00 – 18:00 Kleiderflohmarkt

19:30 – 20:30 Spaziergang: „Gistern, hüt un oewermorgen …“ mit Petra Schwaan-Nandke

Freitag 10. Juni 10 Ganztägig Festival up platt

Augmented reality and machine learning - Hackathon

09:00 – 13:00 Finale LAND-MOOR-MEER-Challenge

10:00 – 13:00 Projekt: Amateurfunk und Antennenbau

18:00 – 19:30 Lesung und Podiumsdiskussion: Die Zukunft der deutsch-jüdischen Vergangenheit

19:00 – 20:00 Kultur-Talk zur OB-Wahl

19:30 – 20:30 Lesung: „Fischers Frau“ von Karin Kalisa

Samstag 11. Juni 11 Ganztägig Festival up platt

06:00 – 07:00 Quartiersfest Schönwalde II

19:30 – 20:30 Konzert: Tüdelband