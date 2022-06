6 Dinge, die DU in der Projektwoche tun kannst!

Es ist Projektwoche. 6 Tage chillen heißt es für die einen. Die anderen nutzen die spärlichen Angebot ihres Instituts und des AStA. Ihr wisst noch nicht, welche Projekte ihr in den nächsten Tagen umsetzen könntet? Für die kommende Woche präsentieren wir euch 6 flippige Ideen, um eure Zeit zu nutzen.

1. Feste feiern

Diese Woche habt ihr noch richtig oft die Chance, Flohmärkte zu besuchen, ein Fest zu feiern oder an dem Kulturtalk zur OB-Wahl teilzunehmen. Am Donnerstag, dem 9. Juni, 17 Uhr kannst du den Kleiderflohmarkt besuchen. Stattfinden wird dieser in der Mensa am Beitz-Platz. Ein weiterer Flohmarkt wird am Sonntag, den 12. Juni, 13 Uhr in der Spiegelsdorfer Wende Haus 1 stattfinden. Allerdings wird es sich dieses Mal um einen Bücherflohmarkt hadeln. Jedes Buch wird nur 1,50€ kosten. Falls du am Donnerstag, den 2. Juni, die Podiumsdiskussion zur OB-Wahl verpasst hast, kannst du das beim Kulturtalk am 10. Juni, 19 Uhr, in der STRAZE nachholen. Wie der Name es schon vermuten lässt, wird es sich um eine Gesprächsrunde zur Zukunft der Greifswalder Kulturpolitik handeln. Jetzt kommen wir endlich zu dem Fest: Quartierfest Schönwalde II. Am Samstag, den 11. Juni könnt ihr in der Freifläche an der Makarenkostraße 14-18 feiern. Für alle soll etwas dabei sein: Von der Bratwurst bis zur Hüpfburg.

2. Mit dem 9-Euro-Ticket alle Buslinien in Greifswald abfahren

Seid ihr schon einmal in Greifswald Bus gefahren? Nein? Dann ist jetzt eure Chance, mit dem 9-Euro-Ticket eure allerliebste Hansestadt noch einmal ganz neu zu entdecken! Drei exklusive Buslinien führen euch in die heißesten Stadtteile. Von „Ärztehaus“ über „Weidegang“ bis „Ziegelhof“ sind alle Hit-Haltestellen Greifswalds vertreten! Ihr habt Sehenswürdigkeiten in der Feldstraße verpasst? Kein Problem! „Wenn möglich bitte wenden“ lautet hier das Motto und so könnt ihr nach dem Kreisverkehr am Straßenende alle Eindrücke dieses exklusiven Boulevards (es gibt da einen Norma) direkt noch einmal auf euch wirken lassen! Genießt den Komfort komplett leerer Gelenkbusse, die jede Stretch-Limo wie einen Kleinwagen aussehen lassen. Und falls euch unterwegs der Sinn nach Kultur steht, lautet der Werbeslogan des 9-Euro-Tickets nicht nur auf Sylt „Meine Mitfahrer*innen hören gute Musik – ob sie wollen oder nicht!“, denn in Greifswald, der innovativsten Stadt in Sachen Bluetooth-Beschallung gehört es im wahrsten Sinne des Wortes zum guten Ton, die Box im Bus voll aufzudrehen! Na, überzeugt? Dann plant jetzt eure persönliche Bustour mit dem interaktiven Fahrplan der Stadtwerke Greifswald!

3. Da Urlaub machen, wo wir wohnen: Touri-Programm durch Greifswald

In Greifswald hat man ja eigentlich schon alles gesehen. Und doch kennt man in der eigenen Stadt oft viele Ecken nicht, die Tourist*innen begeistert besuchen. Wer noch nicht auf dem Dom war, kann die Stufen des Greifswalder Wahrzeichens für nur 1,50 € erklimmen. Wem diese Sporteinheit zu intensiv ist, der*die kann sich auch auf der historischen Stubnitz täglich um 12:30 Uhr und 15:30 Uhr nach Wieck tuckern lassen. Auch kulturell hat unsere kleine Stadt einiges zu bieten: Sollte es in den kommenden Tagen mal regnen, lockt das Pommersche Landesmuseum, das St. Spiritus und das Caspar-David-Friedrich-Zentrum. Und selbst die Uni hat noch das ein oder andere Geheimnis zu verraten. Die Kustodie der Universität bietet täglich um 15 Uhr Führungen durch Aula und Karzer an.

4. Projekt-Putz – die ganze Bude polieren.

Wer kennt es nicht: Die eigene Wohnung sieht furchtbar aus, aber zwischen Uni-Seminaren, Vorlesungen, Lerngruppe und Verabredungen mit den Freund*innen kommt ihr einfach nicht zum Putzen und Aufräumen. Gut, dass es (wieder) einmal jährlich die Projektwoche gibt! Plant doch euer ganz eigenes Putz-Projekt in diesem Jahr und reinigt die Wohnung oder das Zimmer extra gründlich. Offiziell kann man das auch als Frühjahrsputz durchgehen lassen, schließlich hat der meteorologische Sommer noch nicht begonnen. Gönnt euch Scheuermilch, Handschuhe, Staubsauger und Staublappen und dann ran an den Schmutz – und da wir eine Projektwoche haben: geht auch in die hintersten Ecken und sammelt den Staub auf, der sich in den nicht stattgefundenen zwei Projektwochen angesammelt hat.

5. Anträge für die Vollversammlung schreiben

Die Vollversammlung naht. Yay! Für viele einfach ein vorlesungsfreier Nachmittag (was natürlich auch mal schön und wichtig ist). Aber eigentlich ist es auch die Chance, sich einzubringen. Es ist DIE Möglichkeit, etwas an der Universität zu ändern. Worüber hast du dich in letzter Zeit immer wieder aufgeregt? Was sind deine Vorschläge, es besser zu machen? Was wünschst du dir an dieser Uni? Schreib es auf, mache einen Antrag für die Vollversammlung draus und trage es nächsten Dienstag vor. Vielen geht es bestimmt genau wie dir und sie werden dich unterstützen (Außer du möchtest wieder einen Namenspaten für die Uni, das hat beim letzten Mal schon nicht geklappt). Für die Anträge gibt es ein Formular, das eingereicht werden muss und dann in die Tagesordnung aufgenommen wird. Ist bei der Vollversammlung dein Antrag an der Reihe, wirst du gebeten, ihn vorzustellen. Daraufhin beginnt eine Debatte, bei der jede*r etwas dazu sagen kann. Anschließend wird zunächst über eventuelle Änderungen abgestimmt und danach über den gesamten Antrag. Wird der Antrag beschlossen, befasst sich als nächste Instanz das Studierendenparlament damit, welches etwaige Beschlüsse als Empfehlungen anzusehen hat. Für weitere Details gibt es selbstverständlichst eine Informationsseite!

6. Anbaden!

Nun zu einem etwas wichtigeren Thema: Anbaden. Für einige ist das Anbaden quasi Teil des Alltags geworden. Und wieder andere warten fast ein halbes Jahr oder sogar noch länger, bis die Überwindung einsetzt, sich endlich mal wieder zu waschen. Dabei ist Körperhygiene so wichtig und sollte das ganze Jahr praktiziert werden. Na klar. Im Sommer schwitzt man tendenziell mehr oder möchte sich nach dem barfüßigen Strandspaziergang gerne mal die Fußsohlen waschen. Dennoch ist man nicht nur im Sommer dreckig und bedarf eines Bades. Außerdem verfügen laut einer Studie der Vereinigung Sanitärwirtschaft (oder kurz VDS) bereits 76% der deutschen Badezimmer über eine Badewanne. Eine schöne Entwicklung wie ich finde. Zusätzlich sind die Zahlen der Studie bereits aus dem Jahr 2016, weswegen sich hier noch einiges getan haben kann. Eine Frage, die sich viele Freund*innen der Anbaden-Tradition Jahr für Jahr aufs Neue stellen: „Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt zum Anbaden?“ Ich sage: „Jetzt!“ Wartet nicht länger auf die richtige Sternenkonstellation, um mal den dicken Zeh ins Wasser zu tunken! In der Projektwoche soll das Wetter zumindest etwas aussichtsreicher sein, als die letzten Wochen. Es gibt keine Ausreden mehr. Geht endlich anbaden!

Titelbild: PublicDomainPictures auf Pixabay