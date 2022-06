Podiumsdiskussion mit den OB-Kandidierenden

Am 12.06. wird wieder gewählt in Greifswald! Dieses Mal geht es um das Oberbürgermeister*innen-Amt unserer wunderschönen Stadt – und es treten insgesamt sieben Kandidierende an. Damit dir die Wahl nicht allzu schwer fällt, kannst du dir bei der Podiumsdiskussion am 02.06. selbst ein Bild von den Kandidierenden machen. Wer alles teilnimmt und wo du dir die Diskussion anschauen kannst, erfährst du in diesem Artikel.

Am Sonntag, dem 12. Juni 2022 kannst du mitentscheiden, wer unsere Stadt die nächsten sieben Jahre leiten wird. Falls es zu einer Stichwahl kommen sollte, wird am Sonntag, dem 26. Juni 2022 noch einmal gewählt. Bevor du jedoch ins Wahllokal gehst, kannst du dir bei der Podiumsdiskussion am Donnerstag, dem 02. Juni 2022 ein Bild von den Kandidierenden machen. Stattfinden wird die Veranstaltung im Hörsaal 3/4 des Ernst-Lohnmeyer-Campus 6. Losgehen wird es um 18:30 Uhr. Zwei Moderator*innen werden die Diskussion leiten, es besteht aber auch für das Publikum die Möglichkeit, spontan Fragen zu stellen. Damit du perfekt für Diskussion und Wahl vorbereitet bist, bekommst du hier einige kurze Fakten zu den Kandidierenden.

Die sechs teilnehmenden Kandidierenden an der Podiumsdiskussion

Prof. Dr. ToIani, Madeleine

1980 in Greifswald geboren

Partei: CDU

Berufliche Tätigkeit: Hochschullehrerin

Weitere Informationen über Prof. Dr. ToIani findest du auf ihrer Homepage.

„Als Kind der Region kenne ich die Befindlichkeiten, Wünsche und Erwartungen der Menschen hier.“ Zitat von der Website der CDU zu Prof. Dr. ToIani

Dr. Fassbinder, Stefan

1966 in München geboren

unterstützt von den Parteien: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE, SPD

Berufliche Tätigkeit: Oberbürgermeister

Dr. Stefan Fassbinder führte ein Interview mit dem webmoritz..

Auf der Homepage seines Wahlkampfs findest du viele weitere Informationen über ihn. Dort findet sich auch sein Wahlprogramm.

„Verlässlich. Sozial. Nachhaltig. So ist Greifswald, so soll es bleiben – dafür stehe ich!“ Zitat von der Homepage von Dr. Stefan Fassbinder

Zirwick, Konstantin

1991 geboren

studierte Jura in Greifswald

Partei: FDP

Berufliche Tätigkeit: Rechtsreferendar

Die Homepage der FDP KV Greifswald klärt weiter über Konstantin Zirwick auf.

„Eine starke Stadt geht nur mit starker Wirtschaft.“ Zitat von der Homepage der FDP zu Konstantin Zirwick

Siewert, Lea Alexandra

1999 geboren

Partei: die PARTEI

Berufliche Tätigkeit: Studentin

Mehr über Lea Siewert erfährst du auf ihrem Instagramkanal und der Website Die PARTEI

„Für mehr als ein ,,weiter so“!“ Zitat von Lea Siewerts Instagramkanal

KhaIiI, Gamal

1963 in Oberhausen geboren

Einzelbewerber

Berufliche Tätigkeit: Rechtsanwalt

Leider konnte keine Website zu Gamal Khalil gefunden werden.

In einem Artikel der OZ findest du immerhin ein kleines Porträt über ihn (leider nur mit OZ+-Abo lesbar)

Küther, Daniel

1989 geboren

Einzelbewerber

Berufliche Tätigkeit: Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung

Auch Daniel Küther hat leider keine Homepage, dafür gibt es Informationen in diesem Interview mit der OZ.

Kandidierende für die OB-Wahl, die nicht an der Podiumsdiskussion teilnehmen wird

Schuppa-Wittfoth, Ina

1968 geboren

Partei: dieBasis

Berufliche Tätigkeit: Wirtschaftsjuristin

Auf der Website von Ina Schuppa-Wittfoth kann man vieles mehr über sie erfahren.

„Lasst uns wieder WIR sein – Zusammenwachsen und Zusammenhalten“ Zitat von Ina Schuppa-Wittfoth Website

Das Wichtigste auf einen Blick:



Was? Podiumsdiskussion zur OB-Wahl am 12. Juni

Wann? Donnerstag, 2. Juni 2022, 18:30 Uhr

Wo? Ernst-Lohnmeyer-Platz 6, Hörsaal 3/4

Beitragsbild: Maret Becker