StuPa-Liveticker – 2. ordentliche Sitzung

Wer wissen will, was im Detail besprochen werden soll: Das gesamte Drucksachenpaket in seiner vollkommenen Schönheit gibt es hier:

Drucksachenpaket der 2. ordentlichen Sitzung des Studierendenparlamentes in seiner 32. Legislatur

Getagt wird um 20:15 Uhr, und zwar in Präsenz im Hörsaal 3/4 am Ernst-Lohmeyer-Platz!

Vorläufige Tagesordnung

TOP 1 Begrüßung – auch heute starten wir mit einem „Hallo“ in die Runde.

TOP 2 Formalia – hier kommen noch Anpassungen der Tagesordnung und Protokollkontrolle der letzten Sitzung.

TOP 3 Berichte – es herrscht wieder Berichtspflicht.

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft – falls ihr etwas habt, schreibt es in die Kommentare oder vorab per Mail an uns!

TOP 5 Wahlen AStA – es liegen bereits einige Bewerbungen vor, allerdings habt ihr nach wie vor die Möglichkeit, euch initiativ bei der Sitzung zu bewerben.

5.1 AStA-Vorsitzender

5.2 Referentin für politische Bildung und Antifaschismus

5.3 Referentin für Internationales und Antirassismus

5.4 Referentin für Öffentlichkeitsarbeit

5.5 Referatsleiterin Administration und Geschäftsführerin

5.6 Referentin für Ökologie

5.7 Referentin für Digitales

5.8 Referatsleiterin Veranstaltungen

5.9 Referentin für Soziales

5.10 Referentin für Studium und Lehre

5.11 Referentin für Hochschul- und Innenpolitik

5.12 Referatsleiterin Finanzen

5.13 Referentin für Fachschaftsfinanzen

TOP 6 Wahl Mitglied Medienausschuss

TOP 7 Wahl stellv. Mitglieder Kulturausschuss

TOP 8 Wahl stellv. Prüferin für rechnerische und sachliche Richtigkeit

TOP 9 Wahl stellv. Kassenprüferin 2. ordentliche Sitzung 17.05.2022

TOP 10 Antrag Aufwandsentschädigung kommissarische Vertretung AStA Referat Internationales

TOP 11 Antrag Aufwandsentschädigung kommissarische Vertretung Vorsitz

TOP 12 Bestätigung Ausschussvorsitzende

TOP 13 Antrag Sitzungsprämie – es soll für jede Sitzung eine Aufwandsentschädigung an die anwesenden Stupist*innen in Form von Mensa-Guthaben an die Anwesenden ausgezahlt werden.

TOP 14 Sitzungstermine 32. Legislatur

TOP 15 Sonstiges

Hier folgt um 20:15 Uhr der Live-Ticker

Beitragsbild: Julian Schlichtkrull