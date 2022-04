StuPa-Liveticker – konstituierende Sitzung

Heute startet das Studierendenparlament in die 32. Legislatur. Getagt wird in Präsenz im Hörsaal 3/4 am Loeffler-Campus um 20 Uhr c.t. Auch in dieser Legislatur sind wir wieder für euch vor Ort und tickern live und in Farbe von der Sitzung.

Wer wissen will, was im Detail besprochen werden soll: Das gesamte Drucksachenpaket in seiner vollkommenen Schönheit gibt es (jetzt endlich) hier:

Das Drucksachenpaket in seinem vollen Umfang

Vorläufige Tagesordnung:

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Formalia – kleinere Anpassungen der Tagesordnung und Sicherstellen der Beschlussfähigkeit

TOP 3 Beschluss der Geschäftsordnung des Studierendenparlaments

TOP 4 Berichte – Es wird wieder einmal berichtet, was das Zeug hält.

TOP 5 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft – falls ihr Fragen oder Anregungen habt, sendet uns einfach vorher eine E-Mail oder kommentiert unter diesem Beitrag!

TOP 6 Wahl Präsidium – eine neue Legislatur bedeutet ein neues Präsidium!

– 6.1. Wahl des*der Präsident*in

– 6.2. Wahl der stellvertretenden Präsident*innen

TOP 7 Finanzanträge

– 7.1. Aufwandsentschädigung kommissarische Vertretung Referat Öffentlichkeitsarbeit

TOP 8 Wahlen AStA

– 8.1. Referent*in für politische Bildung und Antifaschismus

– 8.2. Referent*in für Öffentlichkeitsarbeit

– 8.3. Referent*in für Hochschul- und Innenpolitik

TOP 9 Wahl der Vertreter*innen in der LKS

TOP 10 Wahl der Mitglieder des Haushaltsausschusses

TOP 11 Wahl der Mitglieder des Medienausschusses

TOP 12 Wahl der Mitglieder des Mensaausschusses des Studierendenwerks

TOP 13 Wahl der Mitglieder des Kulturausschusses des Studierendenwerks

TOP 14 Wahl stud. Mitglieder des Aufsichtsrats Studierendenwerk

TOP 15 Wahl der Prüfer*innen für rechnerische und sachliche Richtigkeit

TOP 16 Wahl der Kassenprüfer*innen

TOP 17 Festlegung der Sitzungstermine der Legislatur

TOP 18 Antrag Unterstützungsschreiben GreenOffice

TOP 19 Wahl stud. Mitglied Direktorium ZLB

TOP 20 Festlegung der Sitzungstermine der Legislatur – Nein, das ist kein Fehler unsererseits. Das steht wirklich doppelt auf der Tagesordnung.

TOP 21 Sonstiges

Hier folgt ab 20:15 Uhr der Live-Ticker