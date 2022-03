moritz.uncut Folge 2: Frauen in der Politik

In der zweiten Episode des neuen moritz.medien-Podcasts sprechen die moritz.magazin-Ressortleiterinnen Anna und Carolin mit JProf. Dr. Corinna Kröber. Sie ist Juniorprofessorin für vergleichende Politikwissenschaften an der Uni Greifswald und beschäftigt sich mit weiblicher Repräsentation in der Politik.

Das im April erscheinende moritz.magazin Nr. 155 widmet sich in verschiedenen Artikeln dem Thema „weibliche Repräsentation“. Warum sind in vielen europäischen Parlamenten mehr Männer als Frauen vertreten? Warum gibt es in Deutschland manche Ministerien, die traditionell von Männern und dann wiederum andere, die traditionell von Frauen geführt werden? All diese Fragen und noch viele mehr werden wir euch in dieser Folge von moritz.uncut beantworten.

