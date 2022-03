moritz.uncut Folge 1: Hase und Igel mit Putin

In der ersten Episode des neuen moritz.medien-Podcasts spricht moritz.magazin-Redakteur Robert mit Dr. Anke Giesen. Sie ist Vorstandsmitglied bei Memorial International und Memorial Deutschland.

Memorial, einer Menschenrechtsorganisation, die den Terror in den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion aufklärt, droht in Russland die Auflösung. Warum dies der Fall ist, wie die Organisation nach dem schwerwiegenden Gerichtsurteil weiterarbeitet und wie Memorials Arbeit in Deutschland aussieht, erfahrt ihr in diesem Interview.

Weitere Informationen zu Memorial und ihrer Arbeit könnt ihr hier auf ihrer Website nachlesen.

