Unterm Dach 29: Den FSR unters Dach geschaut Vol.6

In dieser Folge wird es etwas persönlicher. Natürlich schauen wir auch wieder in die aktuelle StuPa-Sitzung rein, aber darüber hinaus erzählt Svenja auch von ihrer Zeit in der Wahlleitung.

Der wichtigste Tagesordnungspunkt im StuPa war dieses Mal ohne Zweifel die Abstimmung über den Haushalt der Studierendenschaft für das Jahr 2022. Damit steht jetzt fest, welche Gelder wo für uns zur Verfügung stehen.

Außerdem konnten wir dieses Mal mit der Anglistik/Amerikanistik und der Theologie wieder zwei Fachschaftsräte bei uns begrüßen. Mit ihnen klären wir, warum es wichtig ist, in möglichst vielen Gremien vertreten zu sein, wie sich vorgeschriebene Auslandsaufenthalte im Studium realisieren lassen sowie was der Vorteil einer kleinen Fakultät ist und welche Besonderheit die Theologie mit sich bringt.

