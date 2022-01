Unterm Dach 28: Dem Jahresende unters Dach geschaut

Svenja und Tom schauen dem Jahresende unters Dach. Dieses Mal mit dabei: Die Geister der gegenwärtigen und bald vergangenen Chefredaktion: Lilli und Julia. Und die Geister der zukünftigen Chefredaktion: Laura und Adrian.

Timestamps:



00:00:00 – 00:11:08

Wir wünschen allen einen guten Rutsch und ein schönes Jahr 2022!

00:11:08 – 00:38:59

Kartoffelsalat vs. Raclette, Geschenke geben vs. bekommen, fliegen vs. unsichtbar sein

00:38:59 – 00:54:43

Podcast-Rückblick von Lieblingsfolgen zum Produktionsgeschehen, zudem Weihnachtsdörfer und Coronaabstand

00:54:43 – 01:15:16

Entschleunigung, Basteln, Egoismus, ungewollte Geschenke und nice Kindergeschichten

01:15:16 – 01:30:36

die Zukunft vom schwarzen Schaf der moritz.medien und ein Werbeblock

01:30:36 – 01:33:23

viele Dankesworte

01:33:23 – 01:35:31

Post-Credit-Szene

Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns einfach einen Kommentar oder eine Mail an: web-podcast@moritz-medien.de

Beitragsbild: Lilli Lipka