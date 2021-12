Bewerbungen für die Gremienwahlen 2022: Studierendenparlament und Fachschaftsräte

Vom 11. bis zum 14. Januar 2022 finden an der Universität Greifswald die Gremienwahlen für die nächste Legislaturperiode statt, dieses Mal als Onlinewahl. In diesem Artikel findet ihr eine Liste mit allen zugelassenen Wahlvorschlägen für das Studierendenparlament und die Fachschaftsräte alphabetisch und nach Fachschaft sortiert, damit ihr die Kandidierenden möglichst schnell nach bekannten Namen absuchen könnt.

Wir haben den studentischen Bewerber*innen übrigens einen Fragebogen geschickt, damit ihr sie vor der Wahl noch näher kennenlernen könnt — ab dem 04.01.2021 werden wir die eingereichten Antworten auf dem webmoritz. veröffentlichen. Wenn ihr bereits jetzt mehr zu den Kandidat*innen und ihren hochschulpolitischen Zielen erfahren wollt, könnt ihr das auf dem Studierendenportal tun.

Studierendenparlament

In das StuPa werden insgesamt 27 Personen gewählt, und tatsächlich stehen dieses Mal sogar 31 Kandidat*innen zur Wahl. Euch stehen 3 Stimmen zur Verfügung, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Annabelle Schumacher Humanbiologie Axel Florian Aschenbrenner Humanmedizin Christoph Berner Biochemie Edith Victoria Hausten Physik, M. Sc. Emily Hesfehr Politikwissenschaft, Öffentliches Recht Felix Willer Politikwissenschaft, Geschichte Frank Philipp Schweikhard Humanmedizin Frieda Baer Mathematik, Englisch, Bildungswissenschaften Hennis Herbst Politikwissenschaft, Öffentliches Recht Henriette Elisabeth Held Rechtswissenschaften Inti Emilio Wackwitz Landschaftsökologie und Naturschutz Jada Jaden Ladu Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft Jens Boie Kandler Rechtswissenschaften Jessica Böttcher Management und Recht Johannes Johnke Mathematik, M. Sc. Karl Kapahnke Humanmedizin Kira van Santen Humanbiologie Kristen Heitmann Betriebswirtschaftslehre Leif Höltge Betriebswirtschaftslehre Lia Grahl Geschichte, Geographie, Bildungswissenschaften Lucas Julian Lettau Betriebswirtschaftslehre, Diplom Lukas Voigt Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft Marie Rheinländer Biologie Marvin Manzenberger Landscape Ecology and Nature Conservation, M. Sc Mercedes Nathalie Donna Spiering Kommunikationswissenschaft, Kunstgeschichte Mirjam Weituschat Landscape Ecology and Nature Conservation, M. Sc Niklas Wagner Betriebswirtschaftslehre Philip Schmitt Betriebswirtschaftslehre Robert Gebauer Rechtswissenschaften Susanne Schmidt Humanmedizin Tom Liebschner Musikwissenschaft, Betriebswirtschaftslehre

Fachschaftsräte

FSR Anglistik/Amerikanistik

Hier dürfen insgesamt 6 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Daniel Funke Anglistik/Amerikanistik, Politikwissenschaft Emilia Schönenberg LA Gymnasium Englisch, Deutsch, Bildungswissenschaften Emma Roy LA Gymnasium Englisch, Kunst Jake Petrucz Anglistik/Amerikanistik [1], Fennistik Lena Elisabeth Schröpl Anglistik/Amerikanistik, Skandinavistik Michelle Nowak Anglistik/Amerikanistik, Kunstgeschichte

FSR Bildungswissenschaft

Hier dürfen insgesamt 9 Vertreter*innen gewählt werden. Jeweils drei der Mitglieder im FSR sollten in den Studiengängen „Lehramt an Regionalen Schulen“, „Lehramt an Gymnasien“ und „Lehramt an Grundschulen“ immatrikuliert sein, es sei denn, es stehen zu wenig Kandidierende aus dem jeweiligen Studiengang zur Wahl. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Fine Diehn Lehramt an Grundschulen Ingrid Leonie Sult Lehramt an Grundschulen Justin Sprenger Lehramt Deutsch, Lehramt Geschichte Kristina Pauline Schemenz Bildungswisschenschaften, Germanistik, Philosophie Lara Noelle Kühl Lehramt an Grundschulen Laura Hahn Lehramt an Gymnasien: Geschichte, Deutsch, Bildungswissenschaften Thomas Henry Maussner Geschichte, Geographie, Bildungswissenschaften

FSR Biochemie/Umweltwissenschaften

Hier dürfen insgesamt 7 Vertreter*innen gewählt werden. Mindestens fünf Personen im FSR sollten im Studiengang „Biochemie“ und zwei im Studiengang „Umweltwissenschaften“ eingetragen sein, es sei denn, es stehen zu wenig Kandidierende aus dem jeweiligen Studiengang zur Wahl. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Carl Schneider Biochemie Connor Wichern M. Sc. Biochemie Felicitas Hubert B. Sc. Biochemie, M. Sc. Biochemie Hagen Prellberg Biochemie Jarne Schunke B. Sc. Biochemie Lisa Eggers Umweltnaturwissenschaften Maja Urschel M. Sc. Biochemie Marian-Justin Köhler Biochemie

FSR Biowissenschaften

Hier dürfen insgesamt 9 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Anne-Kathrin Schäfer Landschaftsökologie und Naturschutz Dorian Kurzhals Landschaftsökologie und Naturschutz Emelie Steiger Biologie Inti Emilio Wackwitz Landschaftsökologie und Naturschutz Katharina Marie Mehnert Molekularbiologie und Physiologie Lea Eichholz Biologie Max Albert Biologie

FSR Deutsche Philologie

Hier dürfen insgesamt 8 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Annika Schalowski Germanistik, Kommunikationswissenschaft Eva Wohlfahrtstätter Skandinavistik, Deutsch als Fremdsprache Gina Gransee LA Gymnasium Geschichte, Deutsch, Russisch Jana Pithan Germanistik, Anglistik/Amerikanistik Jessica Hirsch LA Gymnasium Deutsch Moritz Morszeck Kommunikationswissenschaft, Germanistik Theres Steingräber Deutsch, Bildungswissenschaften, Kunst

FSR Geographie

Hier dürfen insgesamt 5 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Alina Helmer M. Sc. Nachhaltigkeitsgeographie Arne-Ole Mittelstraß Geographie Carina Darmstadt M. Sc. Nachhaltigkeitsgeographie Celina Bertz LA Gymnasium Geographie, Deutsch Hannah Indorf Geographie Ilka Mattauch LA Gymnasium Geographie, Deutsch, Bildungswissenschaften

FSR Geologie

Hier dürfen insgesamt 3 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Anika Jacksteit Geologie Leon Pryzbilla Geologie Lilly Biedermann Earth Sience Lukas Meier Geologie Marvin André Schmitz Geologie Nele Boetzel Geologie

FSR Geschichte

Hier dürfen insgesamt 7 Vertreter*innen gewählt werden. Mindestens eine Person im FSR muss im Bachelorstudiengang Geschichte oder im Masterstudiengang Geschichtswissenschaft immatrikuliert sein. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Daniel Ehmer Geschichte, Betriebswirtschaftslehre Joshua Storch Geschichte, Deutsch als Fremdsprache Julia Humboldt LA Gymnasium Geschichte, Geographie Julius Grenz Geschichte, Englisch, Bildungswissenschaften Lucienne Herrmann LA Gymnasium Geschichte, Deutsch Richard Käding Geschichte, Deutsch als Fremdsprache Robin Wagener LA Gymnasium Geschichte, Geographie, Bildungswissenschaften Sarah Kriegel Geschichte, Geographie, Bildungswissenschaften Sophie Breetzmann Geschichte, Deutsch, Bildungswissenschaften Stefan Schmidt Geschichte, Germanistik Tom Palmer Geschichte, Geographie, Bildungswissenschaften

FSR Kunstwissenschaften

Hier dürfen insgesamt 6 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Anne Janette Gerlach LA Gymnasium Englisch, Kunst und Gestaltung, Bildungswissenschaften Annemarie Selleng Kunst und Gestaltung, Deutsch, Bildungswissenschaften, Niederdeutsch Felina Schwarzenholz LA Gymnasium Kunst und Gestaltung, Philosophie, Bildungswissenschaften, Niederdeutsch Lisa wagner LA Gymnasium Kunst und Gestaltung, Philosophie Marie Saß Kunst und Gestaltung, Deutsch, Deutsch als Fremdsprache Maria Trischberger Kunstgeschichte, Geschichte Stefanie Rauch Kunstgeschichte, Kommunikationswissenschaft

FSR Mathematik

Hier dürfen insgesamt 5 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Chris-Leon Wedtrat Biomathematik Friederike Kahrs LA Gymnasium Mathematik, Geographie, Erziehungswissenschaften Johannes Johnke M. Sc. Mathematik Jule Möller Biomathematik Lea Trautmann Biomathematik Nico Bohnsack LA Gymnasium Mathematik, Physik, Bildungswissenschaften Tomke Bütow Biomathematik William Kähms B. Sc. Mathematik

FSR Medizin

Hier dürfen insgesamt 7 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Alina Jessen Humanmedizin Charlotte Sigel Humanmedizin Constantin Wilmbusse Humanmedizin Johanna Hagenah Humanmedizin Julius Benjamin Holderied Humanmedizin Lisa Vossler Humanmedizin Marleen Peter Humanmedizin Matthias Wiemann Humanmedizin Nils König Humanmedizin Nina Drämel Humanmedizin Sebastian Paschen Humanmedizin

FSR Musik

Hier dürfen insgesamt 3 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Berit Engbers Musikwissenschaft, Skandinavistik Markus Hansen Kirchenmusik Rene Kölpin Kirchenmusik Tom Liebschner Musikwissenschaften, Betriebswirtschaftslehre

FSR Nordistik

Hier dürfen insgesamt 5 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Frederike Buhr Deutsch, Geographie, Schwedisch, Erziehungswissenschaften Johannes Bohl LA Gymnasium Geografie, Englisch, Erziehungswissenschaften, Schwedisch Marie-Rosalie Schöppe Skandinavistik, Geschichte Merle Maleen Dierks Skandinavistik, Kommunikationswissenschaften Thomas Thomas Neugebauer Skandinavistik, Deutsch als Fremdsprache

FSR Philosophie

Hier dürfen insgesamt 5 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Felina Schwarzenholz LA Gymnasium Kunst und Gestaltung, Philosophie, Bildungswissenschaften, Niederdeutsch Jan Sarstedt Philosophie Julia Ruthenberg Politikwissenschaft, Philosophie Karl Martin Philosophie, Kunstgeschichte Lorenz Reiher Englisch, Philosophie, Bildungswissenschaften Roman Grocholl Kommunikationswissenschaften, Philosophie Tim Kirchner Philosophie, Mathematik Zan Vidmar Zorc Politikwissenschaft, Philosophie

FSR Politik- und Kommunikationswissenschaften

Hier dürfen insgesamt 7 Vertreter*innen gewählt werden. Mindestens zwei der Mitglieder im FSR müssen Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft studieren. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Anna Lisa Alsleben M.A. Politikwissenschaft Josephine Winkler Politikwissenschaft, Geschichte Lina Brandes Politikwissenschaft, Deutsch als Fremdsprache Lorena Drexler Politikwissenschaft, Geschichte Marie Kamischke Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft Moritz Hoff Organisationskommunikation Paul Jakob Meynköhn Politikwissenschaft, Betriebswirtschaftslehre

FSR Psychologie

Hier dürfen insgesamt 5 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Annika Büll Psychologie Armin Goffin Psychologie Chris Burmeister M. Sc. Psychologie Friederike Meinhof Psychologie Jonathan Stellmacher Psychologie Katharina Werle Psychologie Marie Uecker Psychologie

FSR Rechtswissenschaften

Hier dürfen insgesamt 9 Vertreter*innen gewählt werden. Mindestens vier Mitglieder im FSR müssen Rechtswissenschaften mit Abschluss Staatsexamen studieren, eine Person sollte den Studiengang „Management und Recht“ studieren und ein Mitglied sollte in einem juristischen B.A.-Studiengang oder in einem LL.M.-Studiengang immatrikuliert sein, es sei denn, es stehen zu wenig Kandidierende aus dem jeweiligen Studiengang zur Wahl. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Amaka Sofia Endrikat Jura Dorothea Elise Keitsch Jura Konstantin Böttcher Jura Max-Justus Hinkel Rechtswissenschaften Niklas Wodrich Rechtswissenschaften Paula Pracht Rechtswissenschaften

FSR Slawistik/Baltistik

Hier dürfen insgesamt 3 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Daria Krause Baltistik, Kommunikationswissenschaften Lena Maria Sapia LA Gymnasium Russisch, Englisch, Bildungswissenschaften Markus Karelis Baltistik Tina Schwarzkopf LA Gymnasium Evangelische Theologie, Russisch

FSR Theologie

Hier dürfen insgesamt 5 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Henriette Pietzuch Englisch, ev. Religion, Bildungswissenschaften Lea-Sophie Amende ev. Theologie Nico Angelo Nico Witteborn Lehramt Regionalschule ev. Religion, Deutsch Stephan Lehmann Master of Theological Studies

FSR Wirtschaftswissenschaften

Hier dürfen insgesamt 9 Vertreter*innen gewählt werden. Mindestens fünf Personen im FSR müssen Betriebswirtschaftslehre-Diplom studieren, eine Person den Studiengang „Recht-Wirtschaft-Personal“ belegen und eine Person im Teilstudiengang B.A. Wirtschaftswissenschaften immatrikuliert sein, es sei denn, es stehen zu wenig Kandidierende aus dem jeweiligen Studiengang zur Wahl. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Ana Cristina Cardenas Carbajal M. Sc. Betriebswirtschaftslehre Felix Galler Management und Recht Leon Ziener Management und Recht Maximilian Bauer Betriebswirtschaftslehre Pauline Schult Health-Care-Management Philip Schmitt Betriebswirtschaftslehre Tim Kolwey Betriebswirtschaftslehre

FSR Zahnmedizin

Hier dürfen insgesamt 5 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Studienfach/-fächer Albrecht Gäde Zahnmedizin Anna Katharina Beyme Zahnmedizin Antonia Renner Zahnmedizin Franz Albrecht Zahnmedizin Helene Mühlig Zahnmedizin Ina Henrichsen Zahnmedizin Jonas Taubmann Zahnmedizin Lea Brackmann Zahnmedizin Philipp Neumann Zahnmedizin

