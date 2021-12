Adweb.kalender 11. Fensterchen: 66 Elfchen

Vom kreativen Lyriker*innenverbund aus den geteilten Notizen: Annica, Elli, Frank, Fabi, Julia, Juli, Lilli, Lena I., Nina, Nora, Schlaura

Alle Jahre wieder weihnachtet es auch beim webmoritz.! Hier wird Weihnachtsmusik gedudelt, werden Plätzchen gebacken und Geschichten der vergangenen, diesjährigen und zukünftigen Weihnacht unter flackernden Lichterketten geraunt. Einen Teil dieser besinnlichen Stimmung möchten wir wieder in unserem Adweb.kalender mit euch teilen. Hinter dem 11. Fensterchen erwartet euch: Der Club der BBB-Dichter*innen ist wieder zusammen gekommen. Schlimmer geht nimmer. 66 Elfchen, wie du sie noch nie gesehen hast.



Niveau

elfter Dezember

digital Elfchen schreiben

Ist das eine Creme?

Fremdsprachen



Gemütlichkeit

zur Weihnachtszeit

bringe ich Glühwein

oder Tee mit Schuss

ALKOHOL



Jahresende

ist morgen

nein nicht morgen

noch 20 Tage scheiß

2021



Ein

Weihnachtsmann klaut

einen Sack Geschenke

er ist ein bärtiger Halunke

Knacki



Schneegestöber

Fahrrad eingefroren

Zu Fuß gehen

Wird heute leider später

Flockdown



weiße

Leinwand bei

BigBlueButton aber wenigstens

auf dem Tisch liegt

Schnee



Lametta

man kennt’s

na was folgt

früher war alles besser

Atomkraftwerk



Schneemann

oder Schneefrau

Gendern ist wichtig

Vielleicht aber auch Schneeperson

SCHNEEMENSCH



Glühwein

schön warm

lecker und süß

Punsch du dumme Kuh

betrunken (oder: Euter?)



Elchchen

süßer Elch

Oder salziger Elch

Das ist wie beim

Popcorn



Kaminfeuer

und Glühwein

hab ich nicht

hier brennt nur der

Baum



Zurückgeblieben

Falsch Gezählt

Rutsch die Treppe

Zünd an die Haare

Kevin



Schlittschuhlaufen

bei Schneefall

Ich falle hin

eine Oma hilft mir

Beinbruch



Familientreffen

nach Weihnachten

noch keine Ruhe

aber ich mag meine

Cousinen

(just Saarland-Things)



Schneebombe

terroristische Schneekinder

Steine, Steine, Steine!

Oh nein, die Kinder!

Hofaufsicht



Märchen

Opa erzählt

sitzt im Sessel

Feuer knistert im Kamin

weggedämmert



Weihnachtsdeko

kitschig bunt

grelle Lichter blinken

wie in den USA

Schönwalde



Weihnachtslieder

dudeln unaufhörlich

außer in Greifswald

da ist der Kapitalismus

Rummel



Balkonschmuck

Aufgeplusterte Weihnachtsmänner

Und falsche Tannenzweige

Viel zu bunte Lichter

Umweltsünder*innen



Rosalie

das Puttelchen

die drei Nüsschen

ein Hühnchen ohne Federn

Täubchen



Aschenbrödel

unpopular opinion

sorry not sorry

ich fand den langweilig

*schnarch*



Weihnachtsgans

Gans lecker

Gans schön umweltschädlich

Weihnachten ist nur einmal

veganfrei



Weihnachtsmann

bringt Geschenke

durch den Kamin

aber nicht bei uns

Adipositas



Zimtsterne

und Lebkuchen

und krümelige Schokokringel

dazu noch kandierte Äpfel

Zuckerschock



Weihnachtsdiät

kann warten

Lebkuchen, Weihnachtsgans, Plätzchen

vor dem großen Schock

Winterspeck



Weihnachtsmarkt

MEGA Mutzen

2G+ ist Pflicht

Vier Schuss zwei Euro

Langos



Nüsse

oder Eicheln

Eierzeit schon vorbei

aber bald Weihnachtsmann mit

Sack



Pommesstand

heißes Fett

Twister oder Standard?

leider Standard war scheiße

Geldverschwendung



Feuerzangenbowle

Nina zündelt

Stichflamme gefährlich hoch

war zu viel Rum

Alarm



Advent

Advent der

Adventskranz brennt der

Tannenbaum war auch mal

grün



Schneeengel

eher Matschengel

hier in Greifswald

muss wohl abgestürzt sein

Krankenwagen?



Glühwein

heißer Wein

viele Gewürze hinein

mehr Schein als Sein

betrunken



Tassensammlung

richtig hässlich

Studi must have

erstmal angeben vor Gästen

#Flex



Weihnachtsessen

gibt Fisch

ich bin Vegetarierin

darf heute nicht kochen

stinkt



Weihnachtsessen

der Plan

Rinderrouladen mit Bratwurst

alle Jahre wieder diskutieren

Familie



Weihnachtspost

verspätet sich

Weihnachtsmann ist betrunken

leere Cognacflasche im Kamin

Brandbeschleuniger



Weihnachtsbäume

zack! umgefallen

war Katze drunter

oder doch der Hund?

Hackfleisch



Tannenbaumschmuck

rote Kugeln

Lichterkette ist verknotet

das Haar voller Lametta

klirr



Klingeling

Das Christkind?

Nein, ein Fahrrad

Garantiert auch schöne Bescherung

Autsch



Was?

Socken, Kerzen

Keiner freut sich

Dann halt ein Buch

Doofgeschenk



Bitte

Geflockt Gelockt

Komm doch schnell

Oh wieder nicht herrjee

Schadee



Christbaumloben

mit Alkohol

wie in Süddeutschland

gibts in Greifswald nicht

Schwabenbrauch



Christstollen

mit Rosinen

sind gut versteckt

wer sie findet hat

Glück Pech!



Rinderroulade

mit Bratwurst

und Speck ummantelt

gibt’s nur in Thüringen

Fleischesslust



Altglas

bald baumhoch

ein nachhaltiger Weihnachtsbaum?

upcycle the Glühwein Sammlung

Studilife



Rudolf

rote Nase

Rest ist unnütz

reicht für den Schlitten

oberflächlich



Rentieraufstand

am Nordpol

Weihnachtsmann wird auf

Geweih aufgespießt gibt lecker

Weihnachtsmanndöner



Glühweinstand

auf’m Weihnachtsmarkt

Wodka oder Rum

egal, hauptsache mit Schuss

Leberversagen



Zimt

auf Pizza

noch ein paar

Nelken dazu Italiener bekommt

Herzinfarkt



Blunt

Bunt Glitzernd

Allein ganz allein

Von niemandem ernst genommen

Einhorn



Liebe

Hugh Grant

Mehr braucht keiner

Liebe braucht manchmal Ferien

Sinnlichkeit



——————-

50



Kirchenbesuch

Pfarrer schläft

Oma zündet ihre

Haare an Kerze an

Kirchenaustritt



Geschenkpapier

aus Zeitung

unschön aber nachhaltig

oder halt keine Geschenke

Sparflamme



Weihnachtspost

unbezahlbares Porto

kommt nicht an

erst zu Ostern da

Zollgebühren



Weihnachtswunsch

ist immateriell

und auch unerfüllbar

nur die Liebe zählt

Kitsch



Glatteis

ohne Winterreifen

in den Graben

Sommerreifen Ostern bis Oktober

Eselsbrücke



Schrottwichteln

neue Idee

mal was anderes

du bist auch Schrott

#disstrack



Schnee

zu Weihnachten

wünsche ich mir

haben wir schon bekommen

Klimawandel



Schlittenfahrt

steiler berg

zum ausweichen lenken

in die selbe richtung

gehirnerschütterung

(based on a true story)



Weihnachtspulli

mit Lichterkette

ein Brand entfacht

alles für das Instapic

#fame



Weihnachtshits

Last Christmas

Jingle Bell Rock

driving home for christmas

Sp(h)am!



Weihnachtsgedicht

für Oma

heimlich aus Internet

kriege Kekse als Belohnung

#Enkeltrick



Mistelzweig

sechs Euro

edeka spinnt doch

romantisch sein ist teuer

unmöglich



Weihnachtsfeiern

alman Traum

dieses Jahr ohne

nur ein knappes Zunicken

nüchtern



Hüttentraum

in Österreich

Coronaparty in Ischgl

Berg hinauf, Berg hinunter

Intensivstation



Hoffnung

keine Sorge

wir schaffen das

irgendwann ist es vorbei

Merkel



Beitragsbild: Julia Schlichtkrull