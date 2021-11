Unterm Dach 25: Den FSR unters Dach geschaut Vol.3

Svenja und Tom schauen den Fachschaftsräten Bildungswissenschaft und Psychologie unters Dach.

Timestamps:



00:00:00 – 00:04:41

Intro – Den ganzen Tag im Bett bleiben und vom Sommer träumen

00:04:41 – 00:24:58

11. ordentliche StuPa-Sitzung – The same procedure as every year

00:24:58 – 00:48:10

FSR Bildungswissenschaft – ein ganz junger Fachschaftsrat mit Sonderstellung bringt Digitalisierung aus dem Studium in die Schule

00:48:10 – 01:20:54

FSR Psychologie – ein ganz offener Fachschaftsrat mit unglaublich vielen Ideen für Veranstaltungen und Studiengänge

01:20:54 – 01:23:30

Outro – Wir beißen uns alle gegenseitig

Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns einfach einen Kommentar oder eine Mail an: web-podcast@moritz-medien.de

Beitragsbild: Lilli Lipka