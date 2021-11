Unterm Dach 24: Den FSRs unters Dach geschaut Vol.2

Hier kommt ihr zur vierundzwanzigsten Folge

Und täglich (oder zweiwöchentlich) grüßt das Murmeltier. In der heutigen Folge wird, wie jedes Mal, die letzte StuPa-Sitzung nachbesprochen und ebenso wie in den letzten Sitzungen stehen wieder viele Ämter zur Wahl. Allerdings werden auch dieses Mal wieder einige besetzt und machen somit Platz auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung. Gleichzeitig warten noch immer viele Ämter auf eine geeignete Besetzung, also falls ihr Lust auf HoPo habt, immer ran hier!

Neben dem StuPa hat die HoPo noch sehr viel mehr zu bieten. Eines der wichtigsten Gremien ist, wie schon so oft gesagt, der Fachschaftsrat, beziehungsweise die Fachschaftsräte. Und heute haben wir wieder zwei davon bei uns zu Gast, damit sie von ihrem Alltag erzählen und darauf aufmerksam machen können, was sie alles für ihre Studierende schaffen. Dieses Mal geht es unter anderem um die Feuerzangenbowle und ein Nähkästchen, mit dem Fachschaftsrat Mathe und dem Fachschaftsrat Biowissenschaften.

Abstimmungs- und Anwesenheitslisten

Zeitwahrnehmung

Beitragsbild: Jonas Meyerhof