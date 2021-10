Alle Infos zum Semesterstart!

Es ist soweit: Nach eineinhalb Jahren Uni und Campusleben über den Bildschirm läuft die Präsenzlehre zum kommenden Semester wieder stärker an. Und auch die Erstiwoche kann einige altbekannte Veranstaltungen wieder für euch anbieten! Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr in diesem Artikel.

Durchführung der Präsenzlehre

Nach den letzten drei Semestern Online-Lehre werden sowohl vom Bildungsministerium als auch von den Hochschulen in MV nun so viel Präsenz wie möglich angestrebt, natürlich unter Wahrung des Gesundheitsschutzes. Doch wie wird das umgesetzt? Die Grundlage für die Präsenzlehre bildet das sogenannte Schachbrettmuster, welches für alle Veranstaltungen und Prüfungen an der Uni gilt: Demnach sitzen die Anwesenden jeweils versetzt im Raum auf jedem zweiten Platz, sodass die Raumkapazität wieder deutlich erhöht werden kann. Sobald 1,5 Meter Abstand durch diese Sitzanordnung nicht mehr gewahrt werden kann, herrscht Maskenpflicht.

Für die Teilnahme an der Präsenzlehre müssen weiterhin die Kontaktdaten erfasst werden, darüber hinaus kommt nun die 3G-Regel zum Tragen: Wer keinen Nachweis über eine Impfung oder Genesung besitzt, muss sich demnach vor einer Lehrveranstaltung testen lassen. Die Universität stellt dafür bis zum 15. November kostenlose Tests zur Verfügung. Das entspricht dem Zeitraum bis zu einem vollständigen Impfschutz, wenn diese zu Semesterbeginn vorgenommen wird. Und auch dafür gibt es Angebote an der Universität: Am 04., 07. und 11. Oktober könnt ihr euch zwischen 9 und 17 Uhr ohne Voranmeldung im Besprechungsraum der Universitätsbibliothek (ZUB) mit BioNTech oder Johnson & Johnson impfen lassen. Dafür braucht ihr nur euren Personal- oder Studiausweis.

Ihr seid bereits geimpft oder genesen? Dann könnt ihr dies freiwillig im User-Management-System eintragen, sodass der Status bei der elektronischen Registrierung am Anfang von Veranstaltungen direkt sichtbar ist. Da die Lehrenden diesen hinterlegten Status stichprobenartig überprüfen dürfen, müsst ihr allerdings trotzdem euren Impf- oder Genesungsnachweis immer mit dabei haben. Übrigens: Laut der Online-Umfrage des AStA waren Mitte September bereits 88,8 % der Studis vollständig geimpft!

Falls ihr euch aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen könnt, dann kommuniziert das am besten bis Mitte Oktober direkt mit euren jeweiligen Lehrenden. Diese können bei der Prorektorin Hartmann bis zum 18. Oktober Bedarf für Unterstützung anmelden, beispielsweise für die Entwicklung von Zusatzangeboten.

Erstiwoche

Nach den abgespeckten Versionen der letzten Erstiwochen können nun altbekannte Veranstaltungen größtenteils wieder umgesetzt werden! Dazu gehören die Fachschaftsfrühstücke, Clubabende, Uniführungen und weitere Möglichkeiten, um Kontakte zu knüpfen. Nicht nur für die Erstis, sondern auch für alte Greifswaldhasen sind wieder einige Termine dabei, die auch für die breite Studierendenschaft etwas bieten.

Was? Infoveranstaltung GreiMUN

Was ist das? GreiMUN steht für Greifswald Model United Nations e.V., wenn ihr euch also für die Vereinten Nationen und internationale Beziehungen interessiert, seid ihr bei GreiMUN genau richtig!

GreiMUN steht für Greifswald Model United Nations e.V., wenn ihr euch also für die Vereinten Nationen und internationale Beziehungen interessiert, seid ihr bei GreiMUN genau richtig! Wann? Montag, 06.10.2021, 16 Uhr und Donnerstag, 07.10.2021, 16 Uhr

Montag, 06.10.2021, 16 Uhr und Donnerstag, 07.10.2021, 16 Uhr Wo? Ernst-Lohmeyer Platz 6, Hörsaal 1

Was? Nacht der offenen Clubs

Was ist das? In allen Clubs habt ihr freien Eintritt, dahin fährt extra ein Shuttle-Bus mit DJ Solkatten.

In allen Clubs habt ihr freien Eintritt, dahin fährt extra ein Shuttle-Bus mit DJ Solkatten. Wann? Montag, 04.10.2021, 22 Uhr

Was? Spieleabend und Kennenlernen mit QUBE

Was ist das? QUBE steht für Queere Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit, beim Spieleabend kann man sich auf lockere Art kennenlernen und mitmachen.

QUBE steht für Queere Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit, beim Spieleabend kann man sich auf lockere Art kennenlernen und mitmachen. Wann? Mittwoch, 06.10.2021, 18-20 Uhr

Mittwoch, 06.10.2021, 18-20 Uhr Wo? STRAZE, Stralsunder Straße 10

Was? Markt der Möglichkeiten

Was ist das? Beim Markt der Möglichkeiten könnt ihr viele der studentischen Vereine und Organisationen kennenlernen. Vielleicht findet ihr dort ja auch etwas für euch, die moritz.medien sind natürlich auch dabei!

Beim Markt der Möglichkeiten könnt ihr viele der studentischen Vereine und Organisationen kennenlernen. Vielleicht findet ihr dort ja auch etwas für euch, die moritz.medien sind natürlich auch dabei! Wann? Dienstag, 05.10.2021, 14-18 Uhr

Dienstag, 05.10.2021, 14-18 Uhr Wo? Innenhof des historischen Campus, Domstraße 11

Innenhof des historischen Campus, Domstraße 11 Was brauche ich? Auf dem gesamten Gelände herrscht Maskenpflicht.

Was? Abend der studentischen Hochschulgemeinden

Wann? Mittwoch, 06.10.2021, 18 Uhr

Mittwoch, 06.10.2021, 18 Uhr Wo? St. Josef Kirche, Rubenowstraße

Was? Musik im Kerzenschein

Wann? Mittwoch, 06.10.2021, 21 Uhr

Mittwoch, 06.10.2021, 21 Uhr Wo? Greifswalder Dom

Was? Planungstreffen Disability Pride mit QUBE und der AG Barrierefreie Stadt

Was ist das? Am 07. Mai 2022 ist eine Disability Pride zum Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung geplant. Unterstützung im Planungsteam ist sehr willkommen!

Am 07. Mai 2022 ist eine Disability Pride zum Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung geplant. Unterstützung im Planungsteam ist sehr willkommen! Wann? Donnerstag, 07.10.2021, 17 Uhr

Donnerstag, 07.10.2021, 17 Uhr Wo? STRAZE, Stralsunder Straße 10

Was? medien.café der studentischen Medien

Was ist das? Beim medien.café stellen wir uns und unsere drei Redaktionen vor, beantworten aber auch gerne eure Fragen oder quatschen ein wenig!

Beim medien.café stellen wir uns und unsere drei Redaktionen vor, beantworten aber auch gerne eure Fragen oder quatschen ein wenig! Wann? Samstag, 09.10.2021, 14 Uhr

Samstag, 09.10.2021, 14 Uhr Wo? Altes Audimax, Rubenowstraße 1, Hörsaal 3

Altes Audimax, Rubenowstraße 1, Hörsaal 3 Was brauche ich? Eine medizinische Maske und einen 3G-Nachweis.

Was? StuThe JammIn – offene Jamsession des Studitheaters

Wann? Samstag, 09.10.2021, 18-20 Uhr

Samstag, 09.10.2021, 18-20 Uhr Wo? Greifmusic, Hans-Fallada-Straße 20

Greifmusic, Hans-Fallada-Straße 20 Was brauche ich? Nehmt gerne eure Musikinstrumente selber mit, falls ihr welche spielt!

Was? Gottesdienst zum Semesterbeginn zum Thema Natur – Schöpfung

Wann? Sonntag, 10.10.2021, 18 Uhr

Sonntag, 10.10.2021, 18 Uhr Wo? Dom St. Nikolai

Was sich eigentlich nur an die Fachschaftsräte oder Erstis richtet, aber für euch vielleicht trotzdem schön zu hören ist: Die Erstibegrüßung am Beitz-Platz und die Erstifrühstücke werden wieder stattfinden, genau so wie Grillabende und weitere Socialisingevents! Zwar immer noch unter Coronabedingungen, aber nach den letzten drei Semestern gibt das doch ein bisschen Sonnenschein für die Herbst- und Winterzeit.

Noch mehr Infos für euch:

– Im Ersti-Forum des Studierendenportals sind alle Veranstaltungen und Informationen für euch gesammelt!

– Die Hochschul-Corona-Verordnung MV bildet die rechtliche Grundlage für die Ausgestaltung der derzeitigen Präsenzlehre.

– Auf der FAQ-Seite der Universität findet ihr alle Fragen rund um Corona beantwortet.

Beitragsbild: Annica Brommann