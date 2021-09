Unterm Dach 22: Dem Vorgänger unters Dach geschaut

Hier kommt ihr zur zweiundzwanzigsten Folge

In dieser Folge haben wir einen bekannten Gast in einer neuen Funktion eingeladen. Mels, mit dem wir schon einige Folgen aufgenommen haben, ist schließlich nicht nur StuPist, sondern auch unser Podcast-Vorgänger beim webmoritz. Damit ist er dieses Mal in einer Doppelrolle bei uns. Im ersten Teil besprechen wir mit dem StuPisten Mels die 2. außerordentliche und die 8. ordentliche StuPa-Sitzung. Dabei wird vor allem das Selbstbild der HoPo diskutiert.

Im zweiten Teil werfen wir mit dem Podcaster Mels einen Blick zurück auf seine Karriere beim webmoritz. und Radio. Wie ist er überhaupt dazu gekommen, Podcaster zu werden, was hat ihm am Anfang beim webmoritz. am meisten Angst gemacht und wie hat er es überwunden? Fragen über Fragen, welche alle in dieser Episode geklärt werden sollen.

