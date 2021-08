Jazz für den guten Zweck

Seit dem Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan verschlechtert sich die Sicherheitslage für die dortige Bevölkerung beinahe täglich. Spätestens das Attentat am Kabuler Flughafen, der aktuell noch durch US-Streitkräfte gehalten wird, machte am Donnerstag deutlich, dass Afghanistan derzeit kein sicherer Aufenthaltsort ist. Dennoch erklärte die Bundeswehr ihre Evakuierungsmission bereits für beendet – obwohl zu diesem Zeitpunkt noch über 300 Menschen auf der Ausreiseliste des Außenministeriums standen. Eine letzte Möglichkeit zum sicheren Verlassen des Landes könnten für sie nun privat finanzierte Rettungsflüge bieten. Doch dafür ist Geld nötig.

Daher findet am heutigen Samstag, den 28.08.2021, um 19 Uhr in der Johanneskirche Greifswald spontan ein ganz besonderes Benefizkonzert von Marko Mebus (Trompete) und Tobias Altripp (Klavier) statt. Der Eintritt für das Konzert ist kostenlos. Stattdessen wird vor Ort um Spenden gebeten, die der Organisation „Luftbrücke Kabul“ übergeben werden. Die Organisation bemüht sich um die Evakuierung akut gefährdeter Personen in Afghanistan und um grundlegende humanitäre Hilfe.

Die Publikumskapazitäten für das Konzert sind aufgrund der Pandemielage noch immer stark eingeschränkt, daher wird eine vorherige Anmeldung empfohlen.

Über die Musiker:

Der Trompeter Marko Mebus stammt vom Mittelrhein und wohnt inzwischen in der Nähe von Frankfurt am Main. Neben Mitgliedschaften im Landesjugendjazzorchester von Rheinland-Pfalz und dem Bundesjazzorchester stand er unter anderem auch mit der HR-Bigband auf der Bühne. Seit Oktober 2019 ist er Dozent für Jazztrompete am Dr. Hochs Konservatorium der Stadt Frankfurt am Main.

Tobias Altripp ist in Greifswald aufgewachsen, zog 2016 aber nach Mannheim, wo er seinem Musikstudium nachgeht und als freischaffender Musiker tätig ist. 2019 erschien sein Debut-Album „Fermata“ in Quintettbesetzung, 2020 folgte das erste Album seines Trios unter dem Namen „Experimental Blues“.

Das Wichtigste auf einen Blick:



Was? Benefizkonzert für die Organisation „Luftbrücke Kabul“

Wann? Samstag, 28.08.2021, 19 Uhr

Wo? Johanneskirche Greifswald

Kosten? Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.

Anmeldung? Vorherige Anmeldung über Kontaktformular empfohlen.

Beitragsbild: