Unterm Dach 20: Dem Prorektorat Lehre, Lehrer*innenbildung und Internationalisierung unters Dach geschaut

Svenja und Tom schauen sich das Prorektorat für Lehre, Lehrer*innenbildung und Internationalisierung an. Mit dabei die zuständige Prorektorin Frau Dorthe Hartmann.

Timestamps:



00:00:00 – 00:04:40

Begrüßung, Vorstellung und Programm – mit Mels (und Marc Schwitzky, sorry Marc ;))

00:04:40 – 00:44:08

Frau Hartmann im Interview. Teil I: Lehre in Coronazeiten

00:44:08 – 01:19:19

Frau Hartmann im Interview. Teil II: Lehramtsstudium mit positiver Bilanz und eine Internationalisierung, die sich durch Corona nicht aus der Bahn werfen lässt

01:19:19 – 01:44:40

Wir sind ein SEHR seriöser Podcast: Einblicke in das Tickern und was bei den AStA-Wahlen so passiert ist

01:44:40 – 02:17:29

Jetzt wird’s wirklich seriöser: Wann findet die nächste VV statt, was ist eigentlich das StuPa eigentlich und worum geht es im Fall Weber?

Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns einfach einen Kommentar oder eine Mail an: web-podcast@moritz-medien.de

Beitragsbild: Lilli Lipka