web.woche 07. bis 13. Juni

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Theateraufführung – „Fahrenheit 451“

Donnerstag und Freitag, 10. und 11.06.2021, jeweils 20 Uhr Wo? Theater Vorpommern, Rubenowsaal (Stadthalle Greifswald)

Theater Vorpommern, Rubenowsaal (Stadthalle Greifswald) Noch etwas? Karten für die Premiere am Donnerstag sind bereits ausverkauft. Vielleicht habt ihr Glück und könnt für Freitag noch Karten auf der Webseite des Theater Vorpommern ergattern. Einlass erfolgt nur mit Nachweis über ein aktuelles und negatives Corona-Testergebnis, bereits erfolgter Impfung oder Genesung.

Was? Kammeroper-Triptychon von Detlev Glanert – „Drei Wasserspiele“

Samstag und Sonntag, 12. und 13.06.2021, 19.30 Uhr und 18 Uhr Wo? Theater Vorpommern, Großes Haus

Theater Vorpommern, Großes Haus Noch etwas? Karten könnt ihr auf der Webseite des Theater Vorpommern kaufen. Einlass erfolgt nur mit Nachweis über ein aktuelles und negatives Corona-Testergebnis, bereits erfolgter Impfung oder Genesung.

NEUIGKEITEN

Die Planung für die 19. Greifswalder Kulturnacht (10.09.) hat bereits begonnen. Trotz pandemiebedingter Einschränkungen wollen Greifswalder Vereine und Institutionen, Lokale, Initiativen und Künstler*innen gemeinsam in Präsenz und digital ein buntes Veranstaltungsprogramm auf die Bühne bringen. Bis zum 02.07. könnt ihr euch noch mit euren Ideen beim Amt für Bildung, Kultur und Sport anmelden, um die Kulturnacht aktiv mitzugestalten. Dazu tragt ihr einfach euren Programmvorschlag mit den Angaben für das Programmheft in das Meldeformular ein.

ALTIGKEITEN

Vom 06.06. bis zum 13.06. findet die 75. Greifswalder Bachwoche statt. Das Programm könnt ihr hier einsehen. Der Eintritt für alle Veranstaltungen erfolgt auf Spendenbasis. Eine Platzreservierung per E-Mail über aeheike@uni-greifswald.de ist aber dennoch notwendig.

statt. Das Programm könnt ihr hier einsehen. Der Eintritt für alle Veranstaltungen erfolgt auf Spendenbasis. Eine Platzreservierung per E-Mail über aeheike@uni-greifswald.de ist aber dennoch notwendig. Vom 17.05. bis 30.06. finden die Aktionswochen für queere Vielfalt statt. Das ebenso kunterbunte Programm könnt ihr hier einsehen oder euch am besten gleich auf dem webmoritz. in diesem Artikel darüber informieren.

statt. Das ebenso kunterbunte Programm könnt ihr hier einsehen oder euch am besten gleich auf dem webmoritz. in diesem Artikel darüber informieren. Im Flur des St. Spiritus (Lange Straße 49) könnt ihr derzeit die Ausstellung „Liebenswürdiges und Lästerliches auf Platt“ mit Bildern von Christine Meyer zu folgenden Öffnungszeiten besuchen: Montag bis Freitag 10-18 Uhr und Samstag 11-14 Uhr.

mit Bildern von Christine Meyer zu folgenden Öffnungszeiten besuchen: Montag bis Freitag 10-18 Uhr und Samstag 11-14 Uhr. Ebenfalls könnt ihr im St. Spiritus die Ausstellung „Geheimnisvoll“ des Fotoclubs besichtigen. Hierfür benötigt ihr allerdings entweder einen negativen Test oder einen Nachweis über Genesung bzw. zweifache Impfung. Öffnungszeiten für die Ausstellung sind Montag bis Freitag 12-17 Uhr.

besichtigen. Hierfür benötigt ihr allerdings entweder einen negativen Test oder einen Nachweis über Genesung bzw. zweifache Impfung. Öffnungszeiten für die Ausstellung sind Montag bis Freitag 12-17 Uhr. Im Kunstkubus CUBIC am Karl-Marx-Platz ist zurzeit eine Installation unter dem Titel „Exuvia“ von der Osnabrücker Künstlerin Caro Enax bestaunen.

von der Osnabrücker Künstlerin Caro Enax bestaunen. Im PKBKunstLADEN (Feldstr. 20) kann die Ausstellung „Farbklänge“ der Demminer Künstlerin Lilo Schlösser zu den regulären Öffnungszeiten besuchen.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Konstituierende Sitzung des Haushaltsausschusses

Wann? Montag, 07.06.2021, 20 Uhr

Montag, 07.06.2021, 20 Uhr Wo? Online, der Link wird kurz vorher per Mail verschickt

Online, der Link wird kurz vorher per Mail verschickt Was wird besprochen? Unter anderem die Wahl des Vorsitzes und der Finanzantrag zur Fête de la Musique.

Was? Vollversammlung der Studierendenschaft

Wann? Dienstag, 08.06.2021, 14:15 Uhr

Dienstag, 08.06.2021, 14:15 Uhr Wo? OpenSlides, den Link habt ihr am 05.06. per Groupware-Mail erhalten

OpenSlides, den Link habt ihr am 05.06. per Groupware-Mail erhalten Was wird besprochen? Unter anderem ein Uni-Fahrradkonzept, ein Antrag für einen neuen Namenspatron der Uni, Maskenpflicht in Bibliotheken oder Anträge für den Klimaschutz. Die Tagesordnung und das Drucksachenpaket habt ihr ebenfalls per Mail erhalten.

Unter anderem ein Uni-Fahrradkonzept, ein Antrag für einen neuen Namenspatron der Uni, Maskenpflicht in Bibliotheken oder Anträge für den Klimaschutz. Die Tagesordnung und das Drucksachenpaket habt ihr ebenfalls per Mail erhalten. Was ist das genau? Alles zur Vollversammlung könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

Was? 3. ordentliche StuPa-Sitzung

Wann? Dienstag, 08.06.2021, 20:15 Uhr

Dienstag, 08.06.2021, 20:15 Uhr Wo? BBB im Moodle-Kurs

BBB im Moodle-Kurs Was wird besprochen? Unter anderem Wahlen, die AStA-Struktur und die AStA-Entlastung.

NEUIGKEITEN

ALTIGKEITEN

Die Termine für die Wiederholungswahlen der Fachschaftsräte (Anglistik / Amerikanistik, Deutsche Philologie, Kunstwissenschaften, Medizin, Politik- und Kommunikationswissenschaften und Rechtswissenschaften) stehen fest! Die Urnenwahl ist am Montag, den 28.06.2021, von 09 bis 16 Uhr . Gewählt werden kann im Konferenzraum im Uni-Hauptgebäude und im Vortragssaal der ZUB. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, eine Briefwahl zu beantragen. Alles weitere dazu findet ihr in eurem Uni-Mailpostfach.

Die Urnenwahl ist am . Gewählt werden kann im Konferenzraum im Uni-Hauptgebäude und im Vortragssaal der ZUB. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, eine zu beantragen. Alles weitere dazu findet ihr in eurem Uni-Mailpostfach. Im Rektoratsforum lud Frau Prof. Dr. Marx zum 1. Rektoratsforum Campus über die Wertschätzungskultur ein und berichtete außerdem vom Austausch beim Elternforum sowie dem neuen Babysitter*innen-Pool. Alles zum Rektoratsforum Campus findet ihr in diesem Artikel des webmoritz.

Region & Politik

NEUIGKEITEN

Ab dem 7. Juni können Schüler und Vereine das Greifswalder Freizeitbad wieder nutzen, am 14. Juni öffnet es dann wieder für alle Gästegruppen.

können Schüler und Vereine das wieder nutzen, am öffnet es dann wieder für alle Gästegruppen. Greifswald wird Modellkommune für Bildung für Nachhaltige Entwicklung . Unterstützt wird die Stadt dabei vom BNE-Kompetenzzentrum. Die Prozesse vor Ort werden wissenschaftlich evaluiert und die Ergebnisse laufend in die Prozessbegleitung einbezogen.

. Unterstützt wird die Stadt dabei vom BNE-Kompetenzzentrum. Die Prozesse vor Ort werden wissenschaftlich evaluiert und die Ergebnisse laufend in die Prozessbegleitung einbezogen. In Mecklenburg-Vorpommern und der ganzen Bundesrepublik wird angefangen die Geschäfte, die Restaurants und den Tourismus zu öffnen. Hier findet ihr nähere Informationen zu den Regeln, die in Mecklenburg-Vorpommern gelten. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Kreis Vorpommern-Greifswald zur Zeit bei 9,3 (Stand: 04.06.2021).

ALTIGKEITEN

Die Badesaison im Strandbad Eldena hat am 15. Mai begonnen .

im Strandbad Eldena hat am 15. Mai . Hier befinden sich momentan die Testzentren in Greifswald: In der Heinrich-Hertz-Straße 20 b – der Firmensitz der SoPHi Greifwald GmbH, in der Alten Mensa , am Fischmarkt , in der Sporthalle II neben der Fischer-Schule in Schönwalde, beim DRK , am Elisenpark , am SPORTCLUB , am Interliving MMZ -die Küchenmeisterei und in der Greifen-Apotheke .

in Greifswald: In der Heinrich-Hertz-Straße 20 b – der Greifwald GmbH, in der , am , in der Sporthalle II neben der in Schönwalde, beim , am , am , am -die Küchenmeisterei und in der . Es wurde außerdem eine Übersichtskarte erstellt, die euch anzeigt, wo im ganzen Landkreis Schnelltests zur Verfügung gestellt werden. Diese wird regelmäßig aktualisiert. Zum Verzeichnis kommt ihr hier.

erstellt, die euch anzeigt, wo im ganzen Landkreis zur Verfügung gestellt werden. Diese wird regelmäßig aktualisiert. Zum Verzeichnis kommt ihr hier. Es werden weiterhin Wahlhelfer*innen für die Bundes- und Landtagswahl am 26.09.2021 gesucht. Hier könnt ihr euch online anmelden. Es gibt übrigens eine Entlohnung von 40€.

Kinder & Familie

NEUIGKEITEN

Die Uni bietet fortan einen Babysitter*innenpool an. Die neuen familienfreundlichen Angebote der Uni könnt ihr hier nachlesen.

der Uni könnt ihr hier nachlesen. Über den Hochschulsport können Universitätsangehörige mit Kindern den Sportraum der Fallada-Str. 1 kostenlos nutzen. Auf der Website des Hochschulsport könnt ihr den Raum in einer für euch passenden Zeit buchen.

Auf der Website des Hochschulsport könnt ihr den Raum in einer für euch passenden Zeit buchen. Der Greifswalder Jugendstadtplan, welcher von und für Jugendliche konzipiert wurde, bietet einen Überblick über die verschiedenen Angebote und Einrichtungen der Region.

welcher von und für Jugendliche konzipiert wurde, bietet einen Überblick über die verschiedenen Angebote und Einrichtungen der Region. Die ComputerSpielSchule Greifswald findet wieder statt. An den drei kommenden Freitagen (04./11./18.06.) und zu den üblichen Öffnungszeiten des Jugendzentrum klex können Kinder und Jugendliche in der Zeit von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr mit ehrenamtlichen Medienpädagogen*innen gemeinsam Videospiele spielen, Roboter ausprobieren und einen schönen Tag verbringen. Das gesamte Angebot ist kostenlos.

