web.woche 31. Mai bis 06. Juni

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Neuigkeiten und Altigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Erste Greifswalder Eis-Ralley

Wann? Dienstag, 01.06.2021, ab 14 Uhr

Dienstag, 01.06.2021, ab 14 Uhr Wo? Im Jugendzentrum klex, im JUST – Jugend im Jacobiturm und im Kinder und Jugendhaus Labyrinth

Im Jugendzentrum klex, im JUST – Jugend im Jacobiturm und im Kinder und Jugendhaus Labyrinth Was erwartet mich? Mit Rätseln und kleinen Aufgaben wollen die verschiedenen Jugendtreffs die App PLACEm vorstellen. Diese bietet eine neue Plattform, Fragen der örtlichen Politik zu diskutieren und eigene Ideen für Greifswald einzubringen. Mehr Infos zur App PLACEm gibt es hier.

Mit Rätseln und kleinen Aufgaben wollen die verschiedenen Jugendtreffs die App PLACEm vorstellen. Diese bietet eine neue Plattform, Fragen der örtlichen Politik zu diskutieren und eigene Ideen für Greifswald einzubringen. Mehr Infos zur App PLACEm gibt es hier. Noch etwas? Löst ihr fleißig Rätsel, gibt es am Ende wirklich Eis!

Was? Online-Lesung von Ulrike Stern – „Hein Hannemann. Läuschen von der Wåterkant“

Wann? Samstag, 05.06.2021, 17 Uhr

Samstag, 05.06.2021, 17 Uhr Wo? Das Video wird auf der Website des St. Spiritus veröffentlicht.

NEUIGKEITEN

ALTIGKEITEN

Vom 17.05. bis 30.06. finden die Aktionswochen für queere Vielfalt statt. Das ebenso kunterbunte Programm könnt ihr hier einsehen oder euch am besten gleich auf dem webmoritz. in diesem Artikel darüber informieren.

statt. Das ebenso kunterbunte Programm könnt ihr hier einsehen oder euch am besten gleich auf dem webmoritz. in diesem Artikel darüber informieren. Derzeit könnt ihr im Kunstkubus CUBIC am Karl-Marx-Platz eine Installation unter dem Titel „Exuvia“ von der Osnabrücker Künstlerin Caro Enax bestaunen.

von der Osnabrücker Künstlerin Caro Enax bestaunen. Im PKBKunstLADEN (Feldstr. 20) könnt ihr zurzeit die Ausstellung „Farbklänge“ der Demminer Künstlerin Lilo Schlösser zu den regulären Öffnungszeiten besichtigen.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Sitzung der AG Ökologie

Wann? Montag, 31.05.2021, 18:30 Uhr

Montag, 31.05.2021, 18:30 Uhr Wo? Jitsi, der Link wird auf Anfrage an zur Verfügung gestellt.

Jitsi, der Link wird auf Anfrage an zur Verfügung gestellt. Was wird besprochen? Unter anderem die Vollversammlung, die Motivationsumfrage und das Vernetzungstreffen Klimafit.

Was? Ordentliche AStA-Sitzung

Wann? Montag, 31.05.2021, 20:15 Uhr

Montag, 31.05.2021, 20:15 Uhr Wo? BBB im Moodle-Kurs

BBB im Moodle-Kurs Was wird besprochen? Unter anderem mehrere Wahlen, die Verteilung der UNICUM-Tüten, der Übergang in die nächste Legislatur und die Erstiwoche des Wintersemesters.

Was? Literaursgespräch mit Stefan Moster und dem Autoren Olli Jalonen

Wann? Mittwoch, 02.06.2021, 14:30 bis 15:20 Uhr

Mittwoch, 02.06.2021, 14:30 bis 15:20 Uhr Wo? Im entsprechendem Moodle-Kurs. Für Externe kann der Link über presse-nokl@uni-greifswald.de erfragt werden.

Was? Online-Seminar: Erstberatung Auslandsaufenthalte

Wann? Donnerstag, 03.06.2021, 16 bis 17:30 Uhr

Donnerstag, 03.06.2021, 16 bis 17:30 Uhr Wo? Im entsprechendem Moodle-Kurs.

Was? update_Prüfungen: „Digitale Klausuren mit Moodle erstellen“

Wann? Freitag, 04.06.2021, 10 bis 12 Uhr

Freitag, 04.06.2021, 10 bis 12 Uhr Wo? BBB im Moodle-Kurs „Update_Prüfungen“

NEUIGKEITEN

Die Termine für die Wiederholungswahlen der Fachschaftsräte (Anglistik / Amerikanistik, Deutsche Philologie, Kunstwissenschaften, Medizin, Politik- und Kommunikationswissenschaften und Rechtswissenschaften) stehen fest! Die Urnenwahl ist am Montag, den 28.06.2021, von 09 bis 16 Uhr . Gewählt werden kann im Konferenzraum im Uni-Hauptgebäude und im Vortragssaal der ZUB. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, eine Briefwahl zu beantragen. Alles weitere dazu findet ihr in eurem Uni-Mailpostfach.

Die Urnenwahl ist am . Gewählt werden kann im Konferenzraum im Uni-Hauptgebäude und im Vortragssaal der ZUB. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, eine zu beantragen. Alles weitere dazu findet ihr in eurem Uni-Mailpostfach. Im aktuellen Rektoratsforum lud Frau Prof. Dr. Marx zum 1. Rektoratsforum Campus über die Wertschätzungskultur ein und berichtete außerdem vom Austausch beim Elternforum sowie dem neuen Babysitter*innen-Pool. Die neuen familienfreundlichen Angebote der Uni könnt ihr hier nachlesen.

lud Frau Prof. Dr. Marx zum über die Wertschätzungskultur ein und berichtete außerdem vom Austausch beim Elternforum sowie dem neuen Babysitter*innen-Pool. Die neuen der Uni könnt ihr hier nachlesen. Bis zum 06. Juni könnt ihr eure Favoriten für die Auszeichnung für hervorragende Lehre nominieren ! Mehr Infos findet ihr in eurem Postfach, zur Abstimmung kommt ihr unter diesem Link.

! Mehr Infos findet ihr in eurem Postfach, zur Abstimmung kommt ihr unter diesem Link. Eine neu erschienene Studie von Forschenden der Greifswalder Uni haben das Phänomen der blauen Sonne und dem blauem Mond untersucht, das durch anomale Streuung nach Vulkanausbrüchen oder Waldbränden auftreten kann.

ALTIGKEITEN

Die Mensen und Cafeterien des Studierendenwerks öffnen wieder die Außenterassen . Dafür müsst ihr nur digital oder vor Ort eure Kontaktdaten angeben und auf die üblichen Abstands- und Kontaktregelungen achten, ein negatives Testergebnis ist nicht nötig.

. Dafür müsst ihr nur digital oder vor Ort eure Kontaktdaten angeben und auf die üblichen Abstands- und Kontaktregelungen achten, ein negatives Testergebnis ist nicht nötig. Die Vollversammlung wird in diesem Sommersemester am Dienstag, den 08.06.2021, digital stattfinden. Die Anträge könnt ihr noch bis zum 04.06.2021, 23:59 Uhr, einreichen. Das Antragsformular findet ihr hier, Fragen könnt ihr an Bianca über asta_hopo@uni-greifswald.de stellen.

Region & Politik

NEUIGKEITEN

Greifswald wird Modellkommune für Bildung für Nachhaltige Entwicklung . Unterstützt wird die Stadt dabei vom BNE-Kompetenzzentrum. Die Prozesse vor Ort werden wissenschaftlich evaluiert und die Ergebnisse laufend in die Prozessbegleitung einbezogen.

. Unterstützt wird die Stadt dabei vom BNE-Kompetenzzentrum. Die Prozesse vor Ort werden wissenschaftlich evaluiert und die Ergebnisse laufend in die Prozessbegleitung einbezogen. In Mecklenburg-Vorpommern und der ganzen Bundesrepublik wird angefangen die Geschäfte, die Restaurants und den Tourismus zu öffnen. Hier findet ihr nähere Informationen zu den Regeln, die für den Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern gelten. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Kreis Vorpommern-Greifswald zur Zeit bei 28,4 (Stand: 28.05.2021).

ALTIGKEITEN

Die Badesaison im Strandbad Eldena hat am 15. Mai begonnen .

im Strandbad Eldena hat am 15. Mai . Am 17. Mai startete die weltweit umfangreichste Langzeitstudie SHIP (Study of Health in Pomerania / Leben und Gesundheit in Vorpommern) in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald mit einer neuen dritten Bevölkerungsgruppe. Mehr Informationen erhaltet ihr hier.

(Study of Health in Pomerania / Leben und Gesundheit in Vorpommern) in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald mit einer neuen dritten Bevölkerungsgruppe. Mehr Informationen erhaltet ihr hier. Hier befinden sich momentan die Testzentren in Greifswald: In der Heinrich-Hertz-Straße 20 b – der Firmensitz der SoPHi Greifwald GmbH, in der Alten Mensa , am Fischmarkt , in der Sporthalle II neben der Fischer-Schule in Schönwalde, beim DRK , am Elisenpark , am SPORTCLUB , am Interliving MMZ -die Küchenmeisterei und in der Greifen-Apotheke .

in Greifswald: In der Heinrich-Hertz-Straße 20 b – der Greifwald GmbH, in der , am , in der Sporthalle II neben der in Schönwalde, beim , am , am , am -die Küchenmeisterei und in der . Es wurde außerdem eine Übersichtskarte erstellt, die euch anzeigt, wo im ganzen Landkreis Schnelltests zur Verfügung gestellt werden. Diese wird regelmäßig aktualisiert. Zum Verzeichnis kommt ihr hier.

erstellt, die euch anzeigt, wo im ganzen Landkreis zur Verfügung gestellt werden. Diese wird regelmäßig aktualisiert. Zum Verzeichnis kommt ihr hier. Es werden weiterhin Wahlhelfer*innen für die Bundes- und Landtagswahl am 26.09.2021 gesucht. Hier könnt ihr euch online anmelden. Es gibt übrigens eine Entlohnung von 40€.

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

