web.woche 24. bis 30. Mai

Kultur & Sport

Was? Beitrag: Sibylla Schwarz – eine feministische Dichter*in aus Greifswald

Wann? Mittwoch, 26.05.2021, 0 Uhr

Mittwoch, 26.05.2021, 0 Uhr Wo? Der Vortrag findet auf Instagram im Rahmen der Social Media Rallye zum IDAHOBITA* MV statt.

NEUIGKEITEN

Ab Sonntag (30.05.) wird im Kunstkubus CUBIC am Karl-Marx-Platz nicht mehr die Ausstellung „Seiten einer Frau“, sondern eine Installation unter dem Titel „Exuvia“ der Osnabrücker Künstlerin Caro Enax zu sehen sein.

der Osnabrücker Künstlerin Caro Enax zu sehen sein. Im PKBKunstLADEN (Feldstr. 20) habt ihr ab der Ausstellungseröffnung am Samstag (28.05.) um 15 Uhr die Möglichkeit, die Ausstellung „Farbklänge“ des Demminer Künstlers Lilo Schlösser zu den regulären Öffnungszeiten zu besichtigen.

ALTIGKEITEN

Vom 17.05. bis 30.06. finden die Aktionswochen für queere Vielfalt statt. Das ebenso kunterbunte Programm könnt ihr hier einsehen oder euch am besten gleich auf dem webmoritz. in diesem Artikel darüber informieren.

statt. Das ebenso kunterbunte Programm könnt ihr hier einsehen oder euch am besten gleich auf dem webmoritz. in diesem Artikel darüber informieren. Das digitale Theaterstück „Customerzombiefication 1/Mein fremder Wille“ geht weiter! Im Rahmen des Performing Arts Festival Berlin wird die Fortsetzung „Customerzombification 2/DATA-Land“ aufgeführt. Noch bis zum 30.05. könnt ihr euch das Stück ansehen. Mehr Infos und Karten (10 Euro pro Person) gibt es hier. Eine Rezension zum ersten Teil haben wir hier parat für euch. Übrigens ist der zweite Teil keine wirkliche Fortsetzung. Ihr könnt ihn auch ohne Probleme besuchen, wenn ihr den ersten nicht gesehen habt.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Sitzung der AG SHA

Wann? Dienstag, 25.05.2021, 18:15 Uhr

Dienstag, 25.05.2021, 18:15 Uhr Wo? Jitsi, der Link wird vorher per Mail verschickt.

Jitsi, der Link wird vorher per Mail verschickt. Was wird besprochen? Unter anderem die AStA-Struktur sowie die Verwaltungsvorschrift zur Verlängerung der Regelstudienzeit.

Was? 2. ordentliche StuPa-Sitzung

Wann? Dienstag, 25.05.2021, 20:15 Uhr

Dienstag, 25.05.2021, 20:15 Uhr Wo? BBB im Moodle-Kurs

BBB im Moodle-Kurs Was wird besprochen? Unter anderem Wahlen und der Jahresabschluss für 2020.

NEUIGKEITEN

Die Mensen und Cafeterien des Studierendenwerks öffnen wieder die Außenterassen . Dafür müsst ihr nur digital oder vor Ort eure Kontaktdaten angeben und auf die üblichen Abstands- und Kontaktregelungen achten, ein negatives Testergebnis ist nicht nötig.

. Dafür müsst ihr nur digital oder vor Ort eure Kontaktdaten angeben und auf die üblichen Abstands- und Kontaktregelungen achten, ein negatives Testergebnis ist nicht nötig. Vom 25. bis zum 27. Mai finden wieder die Hochschulinformationstage statt. Die Uni bietet über 150 Veranstaltungen für Eltern, Lehrer*innen und Studieninteressierte an, die natürlich digital stattfinden.

statt. Die Uni bietet über 150 Veranstaltungen für Eltern, Lehrer*innen und Studieninteressierte an, die natürlich digital stattfinden. Der Deutsche Hochschulverband (DHV) fordert Bund und Länder, die Teststrategien und Testungen an Hochschulen schneller anzugehen . Die Pressemitteilung könnt ihr hier nachlesen.

(DHV) fordert Bund und Länder, die . Die Pressemitteilung könnt ihr hier nachlesen. Im März wurde eine Befragung zur sozialen und psychischen Situation Studierender in ganz MV durchgeführt. Die Ergebnisse sind nun verfügbar. Knapp 60 % der über 1.300 Befragten gaben zum Beispiel an, dass sie durch die Pandemie im Bereich der psychologischen Beratung einen erhöhten Bedarf haben. Weitere Ergebnisse findet ihr auf der Website der Uni.

durchgeführt. Die Ergebnisse sind nun verfügbar. Knapp 60 % der über 1.300 Befragten gaben zum Beispiel an, dass sie durch die Pandemie im Bereich der psychologischen Beratung einen erhöhten Bedarf haben. Weitere Ergebnisse findet ihr auf der Website der Uni. In eurem Mailpostfach findet ihr einen erneuten Aufruf zur Beteiligung an der deutschlandweiten Studierendenbefragung , solltet ihr nicht bereits daran teilgenommen haben.

, solltet ihr nicht bereits daran teilgenommen haben. Forscher*innen des Zoologischen Instituts der Uni Greifswald haben einen Sonderband der Fachzeitschrift „Zooey“ mitgestaltet. Der Sonderband setzt sich damit auseinander, inwiefern an Krebstieren die Auswirkungen des Klimawandels untersucht werden können.

ALTIGKEITEN

Die Vollversammlung wird in diesem Sommersemester am Dienstag, den 08.06.2021 , digital stattfinden. Die Anträge könnt ihr noch bis zum 04.06.2021, 23:59 Uhr, einreichen. Das Antragsformular findet ihr hier , Fragen könnt ihr an Bianca über asta_hopo@uni-greifswald.de stellen.

wird in diesem Sommersemester am Dienstag, den , digital stattfinden. Die Anträge könnt ihr noch bis zum 04.06.2021, 23:59 Uhr, einreichen. Das Antragsformular findet ihr , Fragen könnt ihr an Bianca über asta_hopo@uni-greifswald.de stellen. Die Informationsveranstaltung der Universitätsmedizin zur Coronapandemie ist online und mit einem Universitätsaccount anzuschauen. Dazu gehören folgende Themen: Einschätzung zur epidemiologischen Lage von Prof. Dr. Lars Kaderali, die Aussagekraft der Corona-Tests von Prof. Dr. Karsten Becker, Mythen, Masken und Mutanten – Infektionsgefahren und wirksame Prävention von Prof. Dr. Nils Hübner und Impfen von Prof. Dr. Barbara Bröker.

ist online und mit einem Universitätsaccount anzuschauen. Dazu gehören folgende Themen: von Prof. Dr. Lars Kaderali, die von Prof. Dr. Karsten Becker, von Prof. Dr. Nils Hübner und von Prof. Dr. Barbara Bröker. Im aktuellen Rektoratsforum geht die Prorektorin für Lehre, Lehrer*innenbildung und Internationalisierung, Dorthe G.A. Hartmann, auf das aktuelle digitale Semester ein.

Region & Politik

VERANSTALTUNGEN

Was? Tag der Nachbarn „Kulturspaziergang rund um den Dom“

Wann? Freitag, 28.05.2021, 14 bis 17 Uhr

Freitag, 28.05.2021, 14 bis 17 Uhr Wo? Hier findet ihr den Link. Der Link ist derzeit noch nicht aufrufbar, wird aber kurz vor der Veranstaltung freigegeben.

NEUIGKEITEN

Am 20. Mai wurde die Mehrzweckhalle in der Siemensalle eröffnet.

in der Siemensalle eröffnet. Am Freitag, den 21. Mai, ist das Stadtradeln zu Ende gegangen . Allerdings könnt ihr eure Kilometer noch bis zum 28. Mai nachtragen.

. Allerdings könnt ihr eure Kilometer noch bis zum Zwei Greifswalderinnen haben eine private Spendenaktion für das Geflüchtetencamp in Moria gestartet. Bis zum 25.05. können finanzielle oder Sachspenden (z. B. Kleidung und Hygienemittel) abgegeben werden. Weitere Infos findet ihr auf diesem Instagramaccount.

gestartet. Bis zum können finanzielle oder Sachspenden (z. B. Kleidung und Hygienemittel) abgegeben werden. Weitere Infos findet ihr auf diesem Instagramaccount. Der Lockdown wurde für Mecklenburg-Vorpommern bis auf weiteres verlängert. Hier findet ihr nähere Informationen zu den Regeln, die für den Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern gelten. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Kreis Vorpommern-Greifswald zur Zeit bei 67,5 (Stand: 21.05.2021).

ALTIGKEITEN

Die Badesaison im Strandbad Eldena hat am 15. Mai begonnen .

im Strandbad Eldena hat am 15. Mai . Am 17. Mai startet die weltweit umfangreichste Langzeitstudie SHIP (Study of Health in Pomerania / Leben und Gesundheit in Vorpommern) in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald mit einer neuen dritten Bevölkerungsgruppe. Mehr Informationen erhaltet ihr hier.

(Study of Health in Pomerania / Leben und Gesundheit in Vorpommern) in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald mit einer neuen dritten Bevölkerungsgruppe. Mehr Informationen erhaltet ihr hier. Hier befinden sich momentan die Testzentren in Greifswald: In der Heinrich-Hertz-Straße 20 b – der Firmensitz der SoPHi Greifwald GmbH, in der Alten Mensa , am Fischmarkt , in der Sporthalle II neben der Fischer-Schule in Schönwalde, beim DRK , am Elisenpark , am SPORTCLUB , am Interliving MMZ -die Küchenmeisterei und in der Greifen-Apotheke .

in Greifswald: In der Heinrich-Hertz-Straße 20 b – der Greifwald GmbH, in der , am , in der Sporthalle II neben der in Schönwalde, beim , am , am , am -die Küchenmeisterei und in der . Es wurde außerdem eine Übersichtskarte erstellt, die euch anzeigt, wo im ganzen Landkreis Schnelltests zur Verfügung gestellt werden. Diese wird dann regelmäßig aktualisiert. Zum Verzeichnis kommt ihr hier.

erstellt, die euch anzeigt, wo im ganzen Landkreis zur Verfügung gestellt werden. Diese wird dann regelmäßig aktualisiert. Zum Verzeichnis kommt ihr hier. Es werden weiterhin Wahlhelfer*innen für die Bundes- und Landtagswahl am 26.09.2021 gesucht. Hier könnt ihr euch online anmelden. Es gibt übrigens eine Entlohnung von 40€.

