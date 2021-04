web.woche 26. April-02. Mai

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Lesung mit Tobias Reußwig und Theresa Steigleder – Literaturpreis MV

Wann? Donnerstag, 29.04.2021, 20 Uhr

Wo? Live aus dem Koeppenhaus. Link zur Veranstaltung wird dort mitgeteilt.

NEUIGKEITEN

Vom 29.04. bis zum 02.05. findet das Rostocker FISH Festival dieses Jahr online und unter dem Motto „Die Zukunft hat einen Haken“ statt. Das abwechslungsreiche Kurzfilm-Programm könnt ihr auf der Webseite des Festivals einsehen. Zwei Wettbewerbsblöcke werden außerdem am Samstag, den 01.05., ab 18.30 Uhr live aus dem St. Spiritus übertragen. Mehr dazu und auch den Link zu der Veranstaltung findet ihr auf der Webseite des St. Spiritus.

ALTIGKEITEN

Derzeit könnt ihr im Kunstkubus CUBIC am Karl-Marx-Platz die Ausstellung „Seiten einer Frau“ bestaunen, für welche sich Schüler*innen in einem Projekt mit dem Thema Weiblichkeit beschäftigten.

Im PKBKunstLADEN (Feldstr. 20) habt ihr die Möglichkeit, die Ausstellung „Vier vom Verein„ zu den regulären Öffnungszeiten (Freitag und Samstag, 11:00 bis 16:00 Uhr) zu besichtigen.

Bei einem Spaziergang zum Kiosk am Mühlentor, könnt ihr die Installation „I only see darkness" von Pauline Stopp bewundern.

Das Café Küstenkind bietet immer von Donnerstag bis Sonntag (13:00 Uhr bis 17:00 Uhr) einen Abholservice an. Hier könnt ihr heißgeliebten Kaffee und hausgebackene Kuchen erwerben.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Ordentliche AStA-Sitzung

Wann? Montag, 26.04.2021, 20:15 Uhr

Wo? BBB im Moodle-Kurs

BBB im Moodle-Kurs Was wird besprochen? Unter anderem die 24h-Vorlesung.

Was? Konstituierende StuPa-Sitzung

Wann? Dienstag, 27.04.2021, 20:15 Uhr

Wo? BBB im Moodle-Kurs

BBB im Moodle-Kurs Was wird besprochen? Unter anderem die Wahl des Präsidiums, der Ausschüsse und weiterer Positionen sowie die 1. Lesung zur Änderung der Wahlordnung.

Was? Sitzung der AG e-Sports

Wann? Mittwoch, 28.04.2021, 18 Uhr

Wo? Discord-Server

Discord-Server Was wird besprochen? Unter anderem Änderungen im Aufbau und Look des Discord-Servers.

Was? Außerordentliche Sitzung der SKL (Ständige Kommission Lehramt)

Wann? Mittwoch, 28.04.2021, 18:15 Uhr

Wo? BBB im Moodle-Kurs

BBB im Moodle-Kurs Was wird besprochen? Unter anderem die Wahl des Vorsitzes und für Social Media sowie die SPÜ.

NEUIGKEITEN

Der Fernsehsender MV1 interviewte die neue Rektorin Frau Prof. Dr. Riedel zu ihrer Amtsübernahme. Das Video könnt ihr euch im Rektoratsforum anschauen.

Zum 50. Jahrestag der Erstausgabe ist das Lehrbuch zur Tierphysoplogie von Heinz Penzlin komplett überarbeitet und modernisiert worden. An der Neubearbeitung wirkten Jan Peter Hildebrandt, Horst Bleckmann und Uwe Homberg.

Das Verbundprojekt Jugendforum Bioökonomie (Jufo B) der Hochschule Neubrandenburg und der Universität Greifswald vereint junge Menschen des Nordosten Deutschlands und wirkt auf die Frage hin, wie Jugendliche den Wandel zur Bioökonomie mitgestalten können. Am 21.04.2021 fand die digitale Auftaktveranstaltung statt.

ALTIGKEITEN

Die Teddybär-Kran­ken­haus-Woche wird in diesem Jahr trotzdem stattfinden – wenn auch ohne Präsenzgespräche. Die Kinder können dafür bis zum 7. Mai Briefe oder E-Mails an die ehrenamtlichen Studierenden schicken und somit ihre Angst vor Ärzt*innen-Besuchen auf spielerische Weise angehen. moritz.tv stellte in diesem Video das Konzept der Initiative vor und zeigte in diesem Video einen Tag im Leben eines TeddyDocs.

Region & Politik

VERANSTALTUNGEN

Was? Demo : Keinen Meter – NPD Aufmarsch verhindern

Wann? Samstag, 01.05.2021, ab 10 Uhr

Samstag, 01.05.2021, ab 10 Uhr Wo? Hauptbahnhof

NEUIGKEITEN

Hier befinden sich momentan die Testzentren in Greifswald: In der Heinrich-Hertz-Straße 20 b – der Firmensitz der SoPHi Greifwald GmbH, in der Alten Mensa, am Fischmarkt und in der Sporthalle II neben der Fischer-Schule in Schönwalde.

Es wurde außerdem eine Übersichtskarte erstellt, die euch anzeigt, wo im ganzen Landkreis Schnelltests zur Verfügung gestellt werden. Diese wird dann regelmäßig aktualisiert. Zum Verzeichnis kommt ihr hier.

Der Lockdown wurde für Mecklenburg-Vorpommern bis auf weiteres verlängert. Hier findet ihr nähere Informationen zu den Regeln, die für den Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern gelten. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Kreis Vorpommern-Greifswald zur Zeit bei 167,2 (Stand: 24.04.2021).

ALTIGKEITEN

In Mecklenburg-Vorpommern wird nun auch in den ärztlichen Praxen geimpft.

Weiterhin werden Wahlhelfer*innen für die Bundes- und Landtagswahl am 26.09.2021 gesucht. Hier könnt ihr euch online anmelden. Es gibt übrigens eine Entlohnung von 40€.

