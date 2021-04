Unterm Dach 12: Uns selbst und Good Evening Greifswald unters Dach geschaut

Svenja und Tom stellen niemanden mehr vor, sondern nehmen Abschied vom Radio (aber nicht von Unterm Dach).

Zu Gast: Mels und Fabian von Good Evening Greifswald.

Timestamps:



00:00:00 – 00:04:03

„Wenn wir schon am Anfang von Tom im Brautkleid reden“ — große Neuigkeiten und zwei Hochzeiten in der letzten Radiofolge

00:04:03 – 00:22:01

„Die letzte Chance mal alle zu viert zusammen zu kommen“ — bohrende Nachbarinnen und Taxifahrerfraktionen im Coronasemester

00:22:01 – 00:26:13

„Musik, bitte!“ — ein Tusch und Applaus im Breakout Room mit Okay Cactus

00:26:13 – 01:07:09

„Man kann es doch deutlich transparenter und einfacher machen“ — verschollene Bingo-Zettel und unvollständige Abstimmungslisten im StuPa

01:07:09 – 01:25:43

„In der nächsten Legislatur wird alles besser“ — gute Vorsätze und ein Mehrwert für Diskussionen im neuen StuPa-Jahr

