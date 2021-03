web.woche 15.-21. März

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Nero Doctrine – “Live aus dem Wohnzimmer”

Wann? Samstag, 20.03.2021, 20 Uhr

Samstag, 20.03.2021, 20 Uhr Wo? Livestream aus dem Jugendzentrum Klex – Link wird noch mitgeteilt, also am besten auf der Website des Klex vorbeischauen!

NEUIGKEITEN

Die STRAZE bietet von Montag bis Freitag (12 Uhr bis 14 Uhr) einen Mittagstisch an, bei dem ihr nicht nur herzhafte Gerichte, sondern auch Kuchen erwerben könnt. Die aktuelle Wochenkarte findet ihr hier.

zu sehen sein, welche die schönsten Bücher des Jahres 2020 prämiert hat. Um den Entwicklungen der gegenwärtigen Corona-Pandemie zu begegnen, wird der Nordische Klang zweigeteilt und auf die Sommermonate ausgeweitet. Im eigentlichen Festivalzeitraum vom 07. bis zum 22.05.2021 wird ein digitales Programm geboten. Viele der geplanten Konzerte sollen nun im Rahmen von Open-Air-Veranstaltungen an zwei Wochenenden im Juli (23.-25.7.2021) und August (20.-22.8.2021) stattfinden.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Digitale Podiumsdiskussion zu “Bioökonomie – Eine nachhaltige Wirtschaftsform mit Zukunft?” mit Prof. Dr. Franz-Theo Gottwald (Humboldt-Universität zu Berlin), Dr. Steffi Ober (NABU Deutschland e. V., Berlin), Professor Dr. Andreas Pyka (Universität Hohenheim) und Matthias Sauer (Cosun Beet Company GmbH & Co. KG, Anklam)

Wann? Montag, 15.03.2021, 18 Uhr

Montag, 15.03.2021, 18 Uhr Wo? Im virtuellen Hörsaal des Krupp-Kollegs

Was? Live-Chat: Organisation des Studiums

Wann? Dienstag, 16.03.2021, 16:30-17:30 Uhr

Dienstag, 16.03.2021, 16:30-17:30 Uhr Wo? Online, den Link findet ihr hier.

Was? 16. StuPa-Sitzung

Wann? Dienstag, 16.03.2021, 20:15 Uhr

Dienstag, 16.03.2021, 20:15 Uhr Wo? BBB im Moodle-Kurs des Studierendenparlaments.

BBB im Moodle-Kurs des Studierendenparlaments. Was wird besprochen? Unter anderem die Berichte sowie mögliche Finanzanträge und AStA-Bewerbungen.

Was? Digital Lecture “Sidonius’ kunstsinnige Muse” von Prof. Dr. Sigrid Mratschek

Wann? Mittwoch, 16.03.2021, 18 Uhr

Mittwoch, 16.03.2021, 18 Uhr Wo? Im virtuellen Hörsaal des Krupp-Kollegs

Was? Außerordentliche Sitzung der FSK

Wann? Mittwoch, 17.03.2021, 18:15 Uhr

Mittwoch, 17.03.2021, 18:15 Uhr Wo? BBB im Moodle-Kurs der FSK.

BBB im Moodle-Kurs der FSK. Was wird besprochen? Unter anderem die Lehre im Sommersemester und die Aufgaben der FSR.

Was? Sitzung des Medienausschusses

Wann? Donnerstag, 18.03.2021, 16 Uhr

Donnerstag, 18.03.2021, 16 Uhr Wo? Jitsi, der Link kann erfragt werden.

Jitsi, der Link kann erfragt werden. Was wird besprochen? Unter anderem Berichte und Feedback zu den einzelnen Redaktionen sowie die Vorstellung der Bewerbung zur stellv. Chefredaktion des moritz.magazin.

Was? Workshop “Statistics with Python”

Wann? Donnerstag, 18.03.2021, 9 Uhr – Freitag, 19.03.2021, 16 Uhr

Donnerstag, 18.03.2021, 9 Uhr – Freitag, 19.03.2021, 16 Uhr Wo? Moodle-Kurs, die Anmeldung muss bis zum 14.03.2021 erfolgen.

NEUIGKEITEN

Region & Politik

VERANSTALTUNGEN

Was? globaler Klimastreik – Fahrraddemo

Wann? 19.03.2021, 15 Uhr

19.03.2021, 15 Uhr Wo? Am Fischmarkt

NEUIGKEITEN

Am 13.03. startet das Kooperationsprojekt „Grüne Fakten to go“ in der Greifswalder Innenstadt. Die Schaufenster-Ausstellung wird vom Katapult Verlag, der Heinrich-Böll-Stiftung MV und RENN.nord in der Greifswalder Innenstadt präsentiert.

wurde aktualisiert und hat nicht nur ein neues Design, sondern auch neue Funktionen. Es wird nicht nur über Veranstaltungen informiert, sondern auch über die Geschichte der Stadt. Die Feministische Aktion Greifswald “Neonlila” hat euch eine Route mit sechs Orten zusammengestellt, die mit Frauen verknüpft sind, die die Greifswalder Historie und das heutige Stadtleben geprägt haben oder berühmt geworden sind. Die Stationen der Route und die eingelesenen Beiträge dazu könnt ihr kostenlos in der Actionbound App anhören. Scannt dafür den QR Code, den ihr auf der Instagram Seite “neonlila_greifswald” finden könnt.

. Hier könnt ihr euch online anmelden. Es gibt übrigens eine Entlohnung von 40€. Der Lockdown wurde für die ganze Bundesrepublik bis zum 28. März verlängert. Hier findet ihr nähere Informationen zu den Regeln, die weiterhin für den Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern gelten. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Kreis Vorpommern-Greifswald zur Zeit bei 84,9 (Stand: 13.03.2021).

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

Beitragsbild: Julia Schlichtkrull