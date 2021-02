Unterm Dach 09: GreiMUN unters Dach geschaut

Svenja und Tom stellen GreiMUN vor. Zu Gast: Niko und Florian, zwei Leiter und Organisatoren des Vereins.

Timestamps:



00:00:00 – 00:04:28

— “Deswegen geht’s jetzt kräftig ans Lernen”: Hausarbeiten und Sonnenschein

00:04:28 – 00:28:56

— “Es stand ja im Prinzip auch nichts an”: abgetretene Referate und unbeantwortete Briefe

00:28:56 – 00:59:03

— “Eher so LARPing”: landespolitische Planspiele und Western Business Attire

00:59:03 – 01:19:25

— “Und dann landet man am JFK oder am Newark und ist erstmal ein bisschen aufgeschmissen”: Delegationen und New York

01:19:25 – 01:25:43

— “Grundsätzlich super interessant”: Englischkenntnisse und Auswendiglernprüfungen

01:25:43 – 01:26:51

— “Du weißt, das kann und wird jetzt gegen dich verwendet werden”: Tom aus Kassel und Svenja hat Hunger



Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns einfach einen Kommentar (hier oder bei radio 98eins) oder eine Mail an: web-podcast@moritz-medien.de

Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit radio 98eins.

Zur Website des Radios gelangt ihr hier.