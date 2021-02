web.woche 22.-28. Februar

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

NEUIGKEITEN

Die STRAZE bietet von Montag bis Freitag (12:00 Uhr bis 14 Uhr) einen Mittagstisch an, bei dem ihr nicht nur herzhafte Gerichte, sondern auch Kuchen erwerben könnt. Die aktuelle Wochenkarte findet ihr hier.

an, bei dem ihr nicht nur herzhafte Gerichte, sondern auch Kuchen erwerben könnt. Die aktuelle Wochenkarte findet ihr hier. Auch das Café Küstenkind bietet immer von Donnerstag bis Sonntag (13 Uhr bis 17 Uhr) einen Abholservice an. Hier könnt ihr heißgeliebten Kaffee und hausgebackene Kuchen erwerben.

an. Hier könnt ihr heißgeliebten Kaffee und hausgebackene Kuchen erwerben. Derzeit könnt ihr eine Lichtinstallation von Maria Quinius, einer Greifswalder Künstlerin, im Kunstkubus CUBIC am Karl-Marx-Platz in Greifswald bestaunen. Ihre Installation “IKARUS” wird noch bis Anfang März zu sehen sein.

wird noch bis Anfang März zu sehen sein. Außerdem könnt ihr euch die Plakatausstellung “Greifswalder Väter” bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Innenstadt angucken gehen. Die Ausstellung, für die Greifswalder Väter porträtiert und interviewt wurden, findet ihr in den Schaukästen am Kiosk/Mühlentor, am Sozio-kulturellen Zentrum St. Spiritus und vor dem Pommerschen Landesmuseum.

bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Innenstadt angucken gehen. Die Ausstellung, für die Greifswalder Väter porträtiert und interviewt wurden, findet ihr in den Schaukästen am Kiosk/Mühlentor, am Sozio-kulturellen Zentrum St. Spiritus und vor dem Pommerschen Landesmuseum. Der diesjährige Caspar-David-Friedrich-Preis ging an die Dresdner Studentin Veronika Pfaffinger. Mehr Infos zu ihrem Wettbewerbsbeitrag gibt es auf der Webseite der Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Sitzung des Medienausschusses

Wann? Montag, 22.02.2021, 16 Uhr

Montag, 22.02.2021, 16 Uhr Wo? Jitsi, der Link kann über stupa_medienausschuss@uni-greifswald.de angefragt werden.

Jitsi, der Link kann über stupa_medienausschuss@uni-greifswald.de angefragt werden. Was wird besprochen? Unter anderem Feedback zu den einzelnen Redaktionen sowie die Vorstellung für die Chefredaktion von moritz.tv (mit anschließender Briefwahl)

Was? Ordentliche AStA-Sitzung

Wann? Montag, 22.02.2021, 20:15 Uhr

Montag, 22.02.2021, 20:15 Uhr Wo? Jitsi, der Link kann über asta_vorsitz@uni-greifswald.de angefragt werden.

Jitsi, der Link kann über asta_vorsitz@uni-greifswald.de angefragt werden. Was wird besprochen? Unter anderem die Lehre und die Ersti-Begrüßung für das Sommersemester

Was? Sitzung der AG Studierendenportal

Wann? Dienstag, 23.02.2021, 18 Uhr

Dienstag, 23.02.2021, 18 Uhr Wo? Jitsi, der Link kann über asta@uni-greifswald.de angefragt werden.

Jitsi, der Link kann über asta@uni-greifswald.de angefragt werden. Was wird besprochen? Unter anderem die Wahl des Vorsitzes sowie aktuelle Themen,

Was? 5. außerordentliche StuPa-Sizung

Wann? Dienstag, 23.02.2021, 20:15 Uhr

Dienstag, 23.02.2021, 20:15 Uhr Wo? BBB über diesen Moodle Kurs, der Gastschlüssel lautet “StuPa2021.”

BBB über diesen Moodle Kurs, der Gastschlüssel lautet “StuPa2021.” Was wird besprochen? Unter anderem die Aussprache zu “Forschung und Lehre im Sommersemester 2021”

Was? Sitzung der AG eSports

Wann? Mittwoch, 24.02.2021, 18 Uhr

Mittwoch, 24.02.2021, 18 Uhr Wo? Discord-Server

Discord-Server Was wird besprochen? Unter anderem Organisatorisches sowie die AG-Struktur

Was? Digitale Fachtagung “Pragmatik der Gegenrede” im Krupp-Kolleg unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. Konstanze Marx und Sebastian Zollner

Wann? Donnerstag, 25.02.2021-Freitag, 26.02.2021

Donnerstag, 25.02.2021-Freitag, 26.02.2021 Wo? Digital, das Programm und weitere Informationen können hier eingesehen werden.

Was? Podiumsdiskussion “Gegenrede konkret”

Wann? Donnerstag, 25.02.2021, 19 Uhr

Donnerstag, 25.02.2021, 19 Uhr Wo? Virtueller Hörsaal des Krupp-Kollegs

Virtueller Hörsaal des Krupp-Kollegs Mit wem? Renate Künast (MdB, B90/Die Grünen), Prof. Dr. Diana Rieger (Kommunikationswissenschaften), Prof. Dr. Ingo Warnke (Sprachwissenschaften), Hanna Gleiß (das NETTZ), Dr. Thomas-Gabriel Rüdiger (Cyberkriminologie) und Johannes Baldauf (Facebook)

NEUIGKEITEN

Im Januar und Februar wählte der Senat unserer Universität die neuen Prorektor*innen per Briefwahl. Zusammen mit der bereits gewählten neuen Rektorin Frau Prof. Dr. Riedel werden Prof. Dr. Konstanze Marx, Prof. Dr. Lars Kaderali und Dorthe G. A. Hartmann ab dem 1. April die Universitätsleitung übernehmen. Auf der Website der Uni findet ihr eine Kurzbeschreibung der gewählten Prorektor*innen. Der nominierte Kandidat für das studentische Protektorat, Felix Willer, steht im 2. Wahlgang erneut zur Wahl.

per Briefwahl. Zusammen mit der bereits gewählten neuen Rektorin Frau Prof. Dr. Riedel werden und ab dem 1. April die Universitätsleitung übernehmen. Auf der Website der Uni findet ihr eine der gewählten Prorektor*innen. Der nominierte Kandidat für das studentische Protektorat, Felix Willer, steht im 2. Wahlgang erneut zur Wahl. Im Studierendenportal könnt ihr die Antwort der Rektorin auf den StuPa-Beschluss zu aktuellen Prüfungsmodalitäten einsehen.

einsehen. Bis zum 1. März können sich Studentinnen, die überlegen, nach dem Abschluss zu promovieren, für ein Mentoring-Programm bewerben. Das Programm soll bei der Entscheidungsfindung für oder gegen eine Promotion unterstützen.

Politik & Region

VERANSTALTUNGEN

Was? MV-Gipfel mit Ausblick auf Ostern

Wann? Mittwoch, 24.02.2021

NEUIGKEITEN

Vorsicht! Die Wildschweine sind in Greifswald los . Vor allem in Wieck, Eldena und im Ostseeviertel wurden sie gesehen. Es wurde eine neue Verordnung über das Wildschweinfütterungsverbot erlassen. Es ist nun verboten, im Stadtgebiet Wildschweine zu füttern bzw. das Auslegen von Futter- und Lebensmitteln. Das kann mit bis zu 5.000,- Euro geahndet werden . Es wird an alle Einwohner*innen empfohlen, sich vor allem in der Dunkelheit und auf nicht beleuchteten Wegen achtsam zu verhalten. Hier erhaltet ihr nähere Informationen.

. Vor allem in Wieck, Eldena und im Ostseeviertel wurden sie gesehen. Es wurde eine neue Verordnung über das Wildschweinfütterungsverbot erlassen. Es ist nun verboten, im Stadtgebiet Wildschweine zu füttern bzw. das Auslegen von Futter- und Lebensmitteln. . Es wird an alle Einwohner*innen empfohlen, sich vor allem in der Dunkelheit und auf nicht beleuchteten Wegen achtsam zu verhalten. Hier erhaltet ihr nähere Informationen. Weiterhin könnt ihr an der Bürger*innenbeteiligung für die Nachhaltigkeitsstrategie in Form einer Online-Umfrage teilnehmen . Die Umfrage dient der Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und um ein Meinungsbild zum Thema zu erhalten. Noch bis Ende Februar könnt ihr euch an der an Online-Umfrage beteiligen. Die Umfrage richtet sich an alle, die in Greifswald leben, arbeiten, studieren oder lernen und ist vollständig anonym. Weitere Informationen findet ihr hier.

. Die Umfrage dient der Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und um ein Meinungsbild zum Thema zu erhalten. Noch bis Ende Februar könnt ihr euch an der an Online-Umfrage beteiligen. Die Umfrage richtet sich an alle, die in Greifswald leben, arbeiten, studieren oder lernen und ist vollständig anonym. Weitere Informationen findet ihr hier. Der Lockdown wurde für die ganze Bundesrepublik bis zum 7. März verlängert. Hier findet ihr nähere Informationen zu den Regeln, die weiterhin für den Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern gelten. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Kreis Vorpommern-Greifswald zur Zeit bei 158,7 (Stand: 20.02.2021).

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

Beitragsbild: Julia Schlichtkrull