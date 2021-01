Unterm Dach 07: Der Wahlleitung unters Dach geschaut

Svenja und Tom stellen die Wahlleitung unserer Uni vor. Zu Gast: Maximilian Gerhard Klaus, der stellv. Wahlleiter.

Timestamps:



00:00:00 – 00:06:56

— “Und so, liebe Kinder, kam ich zu den moritz.medien”: moritz.medien vs. HoPo

00:06:56 – 00:25:40

— “Das kommunikative U aus dem Unterricht”: StuPa digital vs. StuPa analog

00:25:40 – 00:52:21

— “Studierende für die HoPo zu begeistern, ist keine leichte Aufgabe”: Studis vs. HoPo-Wahlen

00:52:21 – 01:23:16

— “Okay, warum soll ich jetzt nach Greifswald fahren?”: Gremienwahlen vs. Onlinesemester

01:23:16 – 01:26:39

— “Da muss man nicht so viel selber mitdenken”: Svenja und Tom vs. kommunikative Interviewpartner*innen



