web.woche 25.-31. Januar

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

NEUIGKEITEN

Die STRAZE bietet von Montag bis Freitag (12:30 Uhr bis 14 Uhr) einen Mittagstisch an, bei dem ihr nicht nur herzhafte Gerichte, sondern auch Kuchen erwerben könnt. Die aktuelle Wochenkarte findet ihr hier.

an, bei dem ihr nicht nur herzhafte Gerichte, sondern auch Kuchen erwerben könnt. Die aktuelle Wochenkarte findet ihr hier. Auch das Café Küstenkind bietet immer von Donnerstag bis Sonntag (13 Uhr bis 17 Uhr) einen Abholservice an. Hier könnt ihr heißgeliebten Kaffee und hausgebackene Kuchen erwerben.

an. Hier könnt ihr heißgeliebten Kaffee und hausgebackene Kuchen erwerben. Derzeit könnt ihr eine Lichtinstallation von Maria Quinius, einer Greifswalder Künstlerin, im Kunstkubus CUBIC am Karl-Marx-Platz in Greifswald bestaunen. Ihre Installation “IKARUS” wird noch bis Anfang März zu sehen sein.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Ordentliche AStA-Sitzung

Wann? Montag, 25.01.2021, 20:15 Uhr

Montag, 25.01.2021, 20:15 Uhr Wo? Digital über Jitsi

Digital über Jitsi Was wird besprochen? Unter anderem das Konzept zur 24h-Vorlesung und Projektmanagement Tools.

Was? Digital Lecture “Verzeihen als Pflicht” von Prof. Kathleen A. Moran und Prof. Dr. Jens Timmermann

Wann? Dienstag, 26.01.2021, 18 Uhr

Dienstag, 26.01.2021, 18 Uhr Wo? Im virtuellen Hörsaal des Krupp Kollegs

Was? 14. ordentliche StuPa-Sitzung

Wann? Dienstag, 26.01.2021, 20:15 Uhr

Dienstag, 26.01.2021, 20:15 Uhr Wo? BBB über diesen Moodle Kurs, der Gastschlüssel lautet “StuPa2021.”

BBB über diesen Moodle Kurs, der Gastschlüssel lautet “StuPa2021.” Was wird besprochen? Unter anderem die 2. Lesung zur Entlastung der Jahreshaushaltsrechnung und die Gremienwahlen.

Was? Sitzung der AG eSports

Wann? Mittwoch, 27.01.2021, 18 Uhr

Mittwoch, 27.01.2021, 18 Uhr Wo? Discord Server

Discord Server Was wird besprochen? Unter anderem die Website, zukünftige Events und die neue Saison.

Was? Digital Lecture “Globale Ernährungssicherung und ihre Zusammenhänge mit der Bioökonomie” von Prof. Dr. Matin Qaim

Wann? Donnerstag, 28.01.2021, 18 Uhr

Donnerstag, 28.01.2021, 18 Uhr Wo? Im virtuellen Hörsaal des Krupp Kollegs

NEUIGKEITEN

Noch läuft die Rückmeldefrist für das Sommersemester 2021! Denkt dran, dass der Semesterbeitrag von 89,50€ (Achtung, neuer Betrag) bis zum 05. Februar auf dem Konto eingegangen sein muss.

Seit dem letzten SoSe arbeiten Studierende des Psychologie-Masters mit an innovativen Ansätzen in der Psychotherapie. Neben einem Podcast ist nun der erste von fünf Artikeln veröffentlicht, der im Magazin Gehirn & Geist nachgelesen werden kann.

mit an Neben einem Podcast ist nun der erste von fünf Artikeln veröffentlicht, der im Magazin Gehirn & Geist nachgelesen werden kann. Da die Uni Greifswald jährlich Lehramtsstudierende verliert , die häufig gerne weiter studiert hätten, wurden jetzt mit dem Bildungsministerium neue Maßnahmen erarbeitet. Beispielsweise soll an der personellen Ausstattung und Praxis gearbeitet und der Studienablauf optimiert werden. Die Uni veröffentliche dazu heute auch die Studie “Studienerfolg und -misserfolg im Lehramtsstudium der Universität Rostock” .

, die häufig gerne weiter studiert hätten, wurden jetzt mit dem Bildungsministerium erarbeitet. Beispielsweise soll an der personellen Ausstattung und Praxis gearbeitet und der Studienablauf optimiert werden. Die Uni veröffentliche dazu heute auch die Studie . Der Greifswalder Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Michael North vom Historischen Institut wurde zum Humboldt-Scout ernannt. Damit kann er bis zu drei internationale, exzellente Nachwuchsforschende für das Humboldt-Forschungsstipendium vorschlagen.

ernannt. Damit kann er vorschlagen. Trotz der aktuellen Situation bleibt die Greifswalder Blutspende geöffnet und ist natürlich weiterhin auf fleißige Spender*innen angewiesen . Selbst mit der neuen Regel der Bewegungsbegrenzung zählt die Blutspende als triftiger Grund .

. Selbst mit der neuen Regel der Bewegungsbegrenzung zählt die . In Zusammenarbeit mit dem Land haben die Hochschulen in M-V Zielvereinbarungen für die nächsten Jahre bis 2025 unterschrieben, um sie dem Landtag vorzulegen. Dazu gehören unter anderem die Förderung neuer Studiengänge und Professuren oder den stärkeren Ausbau und Kontakt einiger Fachbereiche.

unterschrieben, um sie dem Landtag vorzulegen. Dazu gehören unter anderem die Förderung neuer Studiengänge und Professuren oder den stärkeren Ausbau und Kontakt einiger Fachbereiche. Ein internationales Forschungsteam, deren Leitung unter anderem Prof. Dr. Thomas Walther übernommen hatte, konnte den Mechanismus entschlüsseln , der Resistenzen bei Nierenzellkarzinom-Therapien entwickelt . Dadurch haben sie einen völlig neuen Therapieansatz entwickelt, der die Überlebenschancen von Tumorpatienten deutlich erhöhen könnte.

. Dadurch haben sie einen Die Philosophische Fakultät der Uni Greifswald hat der Kooperationspartnerin Prof. Dr. Kaisa Häkkinen von der Universität Turku die Ehrendoktorwürde verliehen.

verliehen. Beim bundesweiten Hochschulwettbewerb “Zeigt eure Forschung“ im Wissenschaftsjahr 2020|21 – Bioökonomie wurde unter anderem ein Beitrag unserer Uni ausgezeichnet. Die Greifswalder Moorkundler*innen werden mit ihrem mobilen Tiny House auf Roadshow gehen, welches aus Moorpflanzen, sprich klimafreundlichen Baumaterialien gebaut ist.

Politik & Region

VERANSTALTUNGEN

Was? Online-Workshop: Bürgerbeteiligung für das Verkehrskonzept der Greifswalder Innenstadt startet

Wann? Dienstag, 26.01.2021, 18-20 Uhr

Dienstag, 26.01.2021, 18-20 Uhr Wo? Anmeldung unter: gardyan@iks-planung.de

NEUIGKEITEN

Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Kreis Vorpommern-Greifswald zur Zeit bei 200,7 (Stand: 23.01.2021). Nach der neuen Allgemeinverfügung, die am 25.01.2021 in Kraft tritt, ist der Landkreis Vorpommern-Greifswald ein Hochrisikogebiet. Es gilt ab Montag: Der Aufenthalt außerhalb der eigenen häuslichen Unterkunft ist von 21:00-6:00 Uhr ohne triftigen Grund untersagt, es darf sich niemand 15 Kilometer vom Wohnort entfernen und es ist die Einreise in das Gebiet des Landkreises untersagt.

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

Beitragsbild: Julia Schlichtkrull