Hochschulsport in der vorlesungsfreien Zeit

Damit das tägliche Sportprogramm nicht mehr nur aus Gängen vom Schreibtisch zum Sofa, zum Kühlschrank und wieder zurück zum Sofa besteht, bietet die Universität eine bunte Mischung an Online-Sportkursen in der kommenden vorlesungsfreien Zeit an.

Es ist tatsächlich allerhöchste Zeit, die Neujahrsvorsätze “trotz Corona mehr Sport zu machen und fit zu bleiben” in die Tat umzusetzen. Das Hochschulsportprogramm liefert zum Glück genau die richtige Herangehensweise an diese Vorsätze. Mit verschiedenen Workout-Kursen kann die eigene Fitness wieder auf das “vor Corona”-Level gebracht werden. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Fit Boxing oder einem Ballet Barre Workout? Neben vielen weiteren Kursen, an denen wöchentlich und von zuhause aus über BigBlueButton teilgenommen werden kann, stehen zudem Gesundheitskurse wie Stretching, Pilates oder Yoga auf dem Programm. Die Ausrede “Ich besitze aber gar keinen Stepper!” zieht dieses Mal auch nicht, denn für den Step-Aerobic-Kurs können besagte Sportgeräte vom Hochschulsport ausgeliehen werden.

Das Kursprogramm wird vom 01.02.2021 bis zum 28.03.2021 laufen. Die Online-Einschreibung ist ab morgen, Sonntag, den 24.01.2021,18 Uhr möglich. Das vollständige Kursprogramm und die dazugehörigen Preise könnt ihr auf der Website des Hochschulsports einsehen.

