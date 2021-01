web.woche 18.-24. Januar

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Digitales Game-Theater – “Customerzombification 1 / Mein fremder Wille”

Wann? Dienstag, 19.01.2021, und Donnerstag, 21.01.2021, jeweils um 20 Uhr

Dienstag, 19.01.2021, und Donnerstag, 21.01.2021, jeweils um 20 Uhr Wo? Online, genaue Informationen nach Ticket-Kauf auf der Webseite des Theater Vorpommern

Online, genaue Informationen nach Ticket-Kauf auf der Webseite des Theater Vorpommern Eintritt? 3 Euro pro Person

3 Euro pro Person Noch etwas? Es gibt weitere Termine im Februar und März, für die ihr noch Karten bekommen könnt!

NEUIGKEITEN

Die STRAZE bietet von Montag bis Freitag (12:30 Uhr bis 14 Uhr) einen Mittagstisch an, bei dem ihr nicht nur herzhafte Gerichte, sondern auch Kuchen erwerben könnt. Die aktuelle Wochenkarte findet ihr hier.

an, bei dem ihr nicht nur herzhafte Gerichte, sondern auch Kuchen erwerben könnt. Die aktuelle Wochenkarte findet ihr hier. Auch das Café Küstenkind bietet immer von Donnerstag bis Sonntag (13 Uhr bis 17 Uhr) einen Abholservice an. Hier könnt ihr heißgeliebten Kaffee und hausgebackene Kuchen erwerben.

an. Hier könnt ihr heißgeliebten Kaffee und hausgebackene Kuchen erwerben. Derzeit könnt ihr Werke von Thomas Hartmann, einem Berliner Maler, im Kunstkubus CUBIC am Karl-Marx-Platz in Greifswald bestaunen. Seine Ausstellung “Hartmannsche Hängung Fünf” wird noch bis Ende Januar zu sehen sein.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Sitzung der FSK (Fachschaftskonferenz)

Wann? Mittwoch, 20.01.2021, 18:15 Uhr

Mittwoch, 20.01.2021, 18:15 Uhr Wo? Online über BigBlueButton. Hier gelangt ihr zum Moodle-Kurs

Online über BigBlueButton. Hier gelangt ihr zum Moodle-Kurs Was wird besprochen? Unter anderem die Gremienwahlen und die aktuelle Prüfungssituation.

Was? Sitzung des Medienausschusses

Wann? Freitag, 22.01.2021, 17 Uhr

Freitag, 22.01.2021, 17 Uhr Wo? Online über Jitsi

Online über Jitsi Was wird besprochen? Berichte von und Feedback zu den einzelnen Redaktionen und den Hochschulwahlen.

Was? Ökumenischer Semester-Abschlussgottesdienst

Wann? Sonntag, 24.01.2021, 18 bis 19:30 Uhr

Sonntag, 24.01.2021, 18 bis 19:30 Uhr Wo? Dom St. Nikolai, Domstraße 54 in Greifswald

NEUIGKEITEN

Die studentischen und akademischen Gremien wurden gewählt . Auf dem webmoritz. könnt ihr den Ticker zu den Wahlen nachlesen und die vorläufigen Ergebnisse vom Senat, FakRat, FSR und StuPa einsehen.

. Auf dem webmoritz. könnt ihr den Ticker zu den Wahlen nachlesen und die vorläufigen Ergebnisse vom Senat, FakRat, FSR und StuPa einsehen. Die Rückmeldefrist für das Sommersemester 2021 läuft wieder! Denkt dran, dass der Semesterbeitrag von 89,50€ (Achtung, neuer Betrag) bis zum 05. Februar auf dem Konto eingegangen sein muss.

läuft wieder! Denkt dran, dass der Semesterbeitrag von (Achtung, neuer Betrag) bis zum auf dem Konto eingegangen sein muss. Der Greifswalder Politikwissenschaftler Prof. Dr. Hubertus Buchstein und der Greifswalder Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Joachim Lege werden an der Universität Greifswald für ihre Buchprojekte durch die Initiative “Opus Magnum” der VolkswagenStiftung für 12 und 18 Monate gefördert.

für 12 und 18 Monate gefördert. Zwei Greifswalder Studentinnen haben zum siebten Mal die “Neuen Nordischen Novellen” herausgebracht. Unter dem Titel “Zeitstücke” sind in der Sammlung Kurzgeschichten und Gedichte zum Thema “Zeit” zu finden. Für das Projekt haben 30 Studierende Texte aus Sprachen wie Dänisch, Lettisch und Ukrainisch ins Deutsche übersetzt, die von Kunststudierenden des CDFI illustriert wurden.

Politik & Region

VERANSTALTUNGEN

NEUIGKEITEN

Das Studierendenwohnheim Makarenkostraße 47a-c hat am 15.01.2021 neu eröffnet.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Kreis Vorpommern-Greifswald zur Zeit bei 175,3 (Stand: 16.01.2021). Wie in ganz Deutschland sind bis zum 31. Januar nur Geschäfte für den täglichen Bedarf geöffnet. Außerdem wurden die Kontaktbeschränkungen auf eine weitere Kontaktperson pro Haushalt reduziert. Eine Übersicht zu den aktuellen Regelungen an der Uni und im Land findet ihr auf dem webmoritz.

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

Beitragsbild: Julia Schlichtkrull