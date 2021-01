Unterm Dach 06: Silvester unters Dach geschaut

Svenja und Tom begleiten euch ins neue Jahr 2021. Inklusive HoPo-Jahresrückblick und eigener Silvester-Geschichten (starring: eine Herde Schafe).

Timestamps:



00:00:00 – 00:06:22

— “Das letzte Drama dieses Jahr”: ein kleiner Podcast-Rückblick

00:06:22 – 00:19:00

— “Es war dann nur das Glück, dass die Legislatur vorbei war”: ein kleiner StuPa-Rückblick

00:19:00 – 00:40:27

— “dass man aus dieser Krise auch was Positives mitnehmen kann”: ein kleiner Semester-Rückblick

00:40:27 – 00:59:12

— “Das war so ein surrealer Moment”: ein kleiner Weihnachts-und-Silvester-Rückblick

00:59:12 – 01:07:43

— “und dass ihr 2021 noch mal richtig durchstartet”: Neujahrsgrüße (Musik: “My Christmas Prayer” – Michael Ramir C.)

Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns einfach einen Kommentar (hier oder bei radio 98eins) oder eine Mail an: web-podcast@moritz-medien.de

Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit radio 98eins.

