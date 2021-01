Bewerbungen für die Gremienwahlen 2021: Studierendenparlament und Fachschaftsräte

Vom 12. bis zum 14. Januar 2021 finden an der Universität Greifswald die Gremienwahlen für die nächste Legislaturperiode statt. Hier findet ihr eine Liste mit allen zugelassenen Wahlvorschlägen für das Studierendenparlament und die Fachschaftsräte alphabetisch und nach Fakultät sortiert, damit ihr die Kandidierenden möglichst schnell nach bekannten Namen absuchen könnt.

Wir haben den studentischen Bewerber*innen übrigens einen Fragebogen geschickt, damit ihr sie vor der Wahl noch näher kennenlernen könnt — ab dem 05.01.2021 werden wir die eingereichten Antworten auf dem webmoritz. veröffentlichen. Hochschulpolitische Ziele, Studiengang und mehr könnt ihr jetzt aber auch schon in der Übersicht im Studierendenportal einsehen. Dort findet ihr auch die Wahlbekanntmachung 2021.

Studierendenparlament

Für das Studierendenparlament könnten insgesamt 27 Personen gewählt werden, allerdings gibt es dieses Jahr leider nur 23 Bewerber*innen. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Name Fakultät Annalena Mangels Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät Annika Westhoff Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Bennet Alexander Buchholz Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Philosophische Fakultät Bianca Mägdefrau Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Fabian Bumkee Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät Fabian Fleßner Philosophische Fakultät Felix Willer Philosophische Fakultät Friederike Pautz Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Hennis Herbst Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät

Philosophische Fakultät Jan Mutszak Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät

Philosophische Fakultät Johannes Johnke Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Kristen Heitmann Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät Lea Alexandra Siewert Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät Leon Andrius Liesener Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät

Philosophische Fakultät Maximilian Schutt Philosophische Fakultät Melissa Seidel Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Niclas Lenhardt Philosophische Fakultät Niklas Washausen Philosophische Fakultät Patrick Scharkowski Philosophische Fakultät Rick Sobirai Philosophische Fakultät Sandra Grubert Philosophische Fakultät Theodoros Weiße Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät

Fachschaftsräte

FSR Anglistik/Amerikanistik

Hier dürfen insgesamt 6 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Anika Witt

Anja Hartmann

Daniel Funke

Emilia Schönenberg

Lena Schröpl

Michelle Nowak

Morris Thurian

Susanne Walger

Tim Klein

FSR Bildungswissenschaft

Hier dürfen insgesamt 9 Vertreter*innen gewählt werden. Jeweils drei der Mitglieder im FSR sollten in den Studiengängen “Lehramt an Regionalen Schulen”, “Lehramt an Gymnasien” und “Lehramt an Grundschulen” immatrikuliert sein, es sei denn, es stehen zu wenig Kandidierende aus dem jeweiligen Studiengang zur Wahl. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Bianca Mägdefrau

Justin David Sprenger

Laura Hahn

Lia Grahl

Nele Mauersberger

Pauline Bernhagen

Rick Sobirai

FSR Biochemie/Umweltwissenschaften

Hier dürfen insgesamt 7 Vertreter*innen gewählt werden. Mindestens fünf Personen im FSR sollten im Studiengang “Biochemie” und zwei im Studiengang “Umweltwissenschaften” eingetragen sein, es sei denn, es stehen zu wenig Kandidierende aus dem jeweiligen Studiengang zur Wahl. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Bruno Wilke

Dorothea Dierks

Felicitas Hubert

Frida Schulze

Maja Urschel

Marvin Lemm

Tristan Schroeder

FSR Biowissenschaften

Hier dürfen insgesamt 9 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Alexej Sonnenfeld

Anne-Kathrin Schäfer

Emelie Steiger

Fabian Paul Robert Reiter

Katharina Laage

Lea Eichholz

Max Arthur Albert

Ove Schröder

FSR Deutsche Philologie

Hier dürfen insgesamt 8 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Annika Schalowski

Annika Sander

Jana Pithan

Jessica Hirsch

Jessica Sooth

Josefine Guderian

Lydia Bandow

Sebastian Möbius

Theres Steingräber

FSR Geographie

Hier dürfen insgesamt 5 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Arne-Ole Mittelstraß

Arian Deckert

Carla Prüfer

Hannah Indorf

Ina Suermann

Lina Lange

FSR Geologie

Hier dürfen insgesamt 3 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Leon Przybilla

Lukas Meier

Nele Franka Fischer

Tim Weiß

FSR Geschichte

Hier dürfen insgesamt 7 Vertreter*innen gewählt werden. Mindestens eine Person im FSR muss im Bachelorstudiengang Geschichte oder im Masterstudiengang Geschichtswissenschaft immatrikuliert sein. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Joshua Storch

Leo Walther

Pia Schladitz

Richard Käding

Robin Hickisch

Sebastian Dolgner

Tom Palmer

FSR Kunstwissenschaften

Hier dürfen insgesamt 6 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Annemarie Selleng

Anne Janette Gerlach

Christopher Ritter

Jürgen Deinlein

Lisa Wagner

Marie-Luise Holländer

Marie Saß

FSR Mathematik

Hier dürfen insgesamt 5 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Frieda Caroline Baer

Friederike Kahrs

Henriette Möller

Johannes Johnke

Nico Bohnsack

Mattes Mrzik

FSR Medizin

Hier dürfen insgesamt 7 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Frederick Valentin Ahlhaus

Johanna Lisa Hagenah

Lilly-Charlotte Albertsen

Lisa Vossler

Marvik Leich

Matthias Wiemann

Nina Drämel

Sabrina Seck

Steffen Remmert

FSR Musik

Hier dürfen insgesamt 3 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Laura Rudolph

Linus Kormann

Markus Hansen

FSR Nordistik

Hier dürfen insgesamt 5 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Lena-Marie Metje

Line Mirja Harms

Lisa Fischer

Simon-Louis Paschedag

FSR Philosophie

Hier dürfen insgesamt 5 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Alina Bahr

Arian Haliti

Joe-Anne Greupner

Paula Umlauft

Priscilla Primpke

FSR Politik- und Kommunikationswissenschaften

Hier dürfen insgesamt 7 Vertreter*innen gewählt werden. Mindestens zwei der Mitglieder im FSR müssen Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft studieren. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Charlene Krüger

Cord Hinrich Masche

Hannes Siebert

Katharina Hoppe

Linda Brandes

Luise Herrmann

Milena Sünskes Thompson

Moritz Hoff

Ole Rockrohr

FSR Psychologie

Hier dürfen insgesamt 5 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Annika Westhoff

Armin Goffin

Chris Burmeister

Jonathan Stellmacher

Katharina Werle

Marie Ulrike Uecker

Mette Lemm

Sara Kriszik

FSR Rechtswissenschaften

Hier dürfen insgesamt 9 Vertreter*innen gewählt werden. Mindestens vier Mitglieder im FSR müssen Rechtswissenschaften mit Abschluss Staatsexamen studieren, eine Person sollte den Studiengang “Management und Recht” studieren und ein Mitglied sollte in einem juristischen B.A.-Studiengang oder in einem LL.M.-Studiengang immatrikuliert sein, es sei denn, es stehen zu wenig Kandidierende aus dem jeweiligen Studiengang zur Wahl. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Alena Strebert

Amaka Endrikat

Dorothea Elise Keitsch

Friedrich v. Weber

Jan-Ove Büll

Karla Huth

Lena Luise Rosse

Marike Lüth

Max Ole Schuckart

Niklas Wodrich

Sophie Lehmann

Victoria Roggatz

FSR Slawistik/Baltistik

Hier dürfen insgesamt 3 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Carolyn Blake

Johannes Kowal

Lene Gläser

FSR Theologie

Hier dürfen insgesamt 5 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Paula Friederike, Ihlenfeldt

Henriette Pietzuch

Nico Angelo Witteborn

Mara Katharina Wilkening

Marek Pallas

FSR Wirtschaftswissenschaften

Hier dürfen insgesamt 9 Vertreter*innen gewählt werden. Mindestens fünf Personen im FSR müssen Betriebswirtschaftslehre-Diplom studieren, eine Person den Studiengang “Recht-Wirtschaft-Personal” belegen und eine Person im Teilstudiengang B.A. Wirtschaftswissenschaften immatrikuliert sein, es sei denn, es stehen zu wenig Kandidierende aus dem jeweiligen Studiengang zur Wahl. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Ana Christina Cardenas Carbajal

Carlo Mensing

Felix Galler

Lea Richter

Leon Ziener

Maximilian Bauer

Pauline Schult

Philip Schmitt

Tim Kolwey

FSR Zahnmedizin

Hier dürfen insgesamt 5 Vertreter*innen gewählt werden. Euch stehen drei Stimmen zu, die jeweils an verschiedene Personen vergeben werden müssen.

Albrecht Gäde

Florian Wiegner

Franz Albrecht

Ina Henrichsen

Katharina Beyme

Paula Kunze

Philipp Neumann

Reemt Leicht

Yola Meisel

