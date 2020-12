web.woche 14.-20. Dezember

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? “Geschichten zur Weihnacht” – Digitale Leseabende des Instituts für Deutsche Philologie

Wann? Montag, 14. Dezember 2020 bis Donnerstag, 17. Dezember 2020, jeweils von 19 bis 20 Uhr

Montag, 14. Dezember 2020 bis Donnerstag, 17. Dezember 2020, jeweils von 19 bis 20 Uhr Wo? Im digitalen Lesezimmer, für den Zutritt einfach eine kurze E-Mail an: studlinguistik@uni-greifswald.de

Im digitalen Lesezimmer, für den Zutritt einfach eine kurze E-Mail an: studlinguistik@uni-greifswald.de Noch was? Das Programm gibt es hier.

NEUIGKEITEN

Die noch bis zum 28. Februar laufende Ausstellung “Zeit der Stille” des Staatlichen Museums Schwerin kann aufgrund der gegenwärtigen Situation vorerst nur online auf der Webseite des Museums betrachtet werden.

kann aufgrund der gegenwärtigen Situation vorerst nur online auf der Webseite des Museums betrachtet werden. Dank einer Kooperation des Greifswalder Gustaf-Dalman-Instituts mit Forschenden aus Berlin und Graz sind Studierende der Theologie, Museumskunde und Restaurierung gerade dabei historische Foto-Negative zu dokumentieren und zu konservieren. Im Rahmen des bundesweiten Themenjahrs “1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland” können die Ergebnisse dann im Herbst 2021 als virtuelle sowie analoge Ausstellung unter dem Titel “Neu aufgerollt” in der Stadtbücherei Greifswald bestaunt werden.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Sitzung der AG Ökologie

Wann? Montag, 14. Dezember 2020, 18:30 Uhr

Montag, 14. Dezember 2020, 18:30 Uhr Wo? Online, der Einladungslink wird auf Anfrage verschickt.

Online, der Einladungslink wird auf Anfrage verschickt. Was wird besprochen? Unter anderem die Reflexion zum Veganen Plätzchentausch, Kleidertausch und Hiddensee.

Was? Ordentliche AStA-Sitzung

Wann? Montag, 14. Dezember 2020, 20:15 Uhr

Montag, 14. Dezember 2020, 20:15 Uhr Wo? Jitsi, der Link wird kurz vor der Sitzung verschickt

Jitsi, der Link wird kurz vor der Sitzung verschickt Was wird besprochen? Unter anderem die Auswertung der VV und die Terminfindung für die 24h-Vorlesung.

Was? Sitzung der AG eSports

Wann? Mittwoch, 16. Dezember 2020, 18 Uhr

Mittwoch, 16. Dezember 2020, 18 Uhr Wo? Discord-Server

Discord-Server Was wird besprochen? Unter anderem Stream und Cast, Kooperationen sowie zukünftige Projekte.

Was? Neue Literaturabende in der Moorbibliothek: “Kämpferinnen und Königinnen”

Wann? Mittwoch, 16. Dezember 2020, 19 bis 20:30 Uhr

Mittwoch, 16. Dezember 2020, 19 bis 20:30 Uhr Wo? Villa Ellernholzstraße, Ellernholzstraße 1/3, Greifswald

Villa Ellernholzstraße, Ellernholzstraße 1/3, Greifswald Anmeldung? Unter bibliothek@greifswaldmoor.de, die Teilnehmendenzahl ist begrenzt

Was? Workshop-Reihe „Wissenschaft managen“ 2020: Wissenschaft kommunizieren!

Wann? Donnerstag, 17. Dezember 2020, 14 Uhr

Donnerstag, 17. Dezember 2020, 14 Uhr Wo? Online über BigBlueButton in diesem Moodle-Kurs.

Online über BigBlueButton in diesem Moodle-Kurs. Anmeldung? Um eine Anmeldung im Vorhinein über das Online-Formular der Graduierten Akademie wird gebeten.

NEUIGKEITEN

** Die Prüfungsanmeldung läuft noch bis diesen Montag. Danach geht es in die kostenpflichtige Nachfrist. **

Wie ihr auch in der Mail der Rektorin nachlesen könnt, werden aufgrund der verschärften Coronasituation bis zum 10. Januar nur noch Prüfungen, Labortätigkeiten, Praktika sowie praktischen und künstlerischen Ausbildungsabschnitte in Präsenz stattfinden.

Das Studierendenwerk bietet Sozial- und psychologische Beratung nun auch per Videosprechstunde an. Ihr könnt per E-Mail unter beratung@stw-greifswald.de (Sozialberatung) bzw. pb@stw-greifswald.de (psychologische Beratung) einen Termin vereinbaren.

an. Ihr könnt per E-Mail unter beratung@stw-greifswald.de (Sozialberatung) bzw. pb@stw-greifswald.de (psychologische Beratung) einen Termin vereinbaren. Die Uni ist eine Kooperation mit dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium im Bereich Bilinguales Lehren und Lernen eingegangen. Damit können zum Beispiel neue bildungswissenschaftliche oder fachdidaktische Ansätze in Forschung und Praxis getestet werden und auch das Gymnasium kann durch neue Impulse für die Schul- und Unterrichtsentwicklung profitieren.

eingegangen. Damit können zum Beispiel neue bildungswissenschaftliche oder fachdidaktische Ansätze in Forschung und Praxis getestet werden und auch das Gymnasium kann durch neue Impulse für die Schul- und Unterrichtsentwicklung profitieren. Die Uni unterstützt als eine der ersten deutschen Universitäten “Rescue Horizon Europe” . Diese Kampagne soll Gelder aus dem Corona-Rettungsschirm und weitere Einnahmen der EU der Grundlagenforschung zugänglich machen.

. Diese Kampagne soll Gelder aus dem Corona-Rettungsschirm und weitere machen. Anke Steinmetz, Fachärztin für Physikalische und Rehabilitative Medizin, ist neue Professorin für Physikalische und Rehabilitative Medizin der Unimedizin Greifswald.

der Unimedizin Greifswald. Durch das Programm POMERANIA konnte die Universitätsmedizin Greifswald bund die Pommersche Medizinische Universität Szczecin eine Video-Vortragsreihe mit dem Schwerpunkt der Anwendung künstlicher Intelligenz in der Radiologie finanzieren. Noch bis Juni 2021 läuft die Vortragsreihe. Mehr dazu findet ihr auch in diesem Artikel auf dem webmoritz.

konnte die Universitätsmedizin Greifswald bund die Pommersche Medizinische Universität Szczecin eine finanzieren. Noch bis Juni 2021 läuft die Vortragsreihe. Mehr dazu findet ihr auch in diesem Artikel auf dem webmoritz. In der vierten Folge “FaktenSammler – Der BioÖkonomie-Podcast” geht es um Moor als Lebensraum und seine Bedeutung fürs Klima unter dem Thema “Moor muss nass“ .

. Der Alzheimer-Forschungspreis der Hans und Ilse Breuer-Stiftung wurde in diesem Jahr an Dr. Henne Holstege , Grundlagenforscherin am Amsterdamer UMC (Universitair Medische Centra) und an Dr. Jochen René Thyrian , Versorgungsforscher am DZNE Rostock/Greifswald, verliehen.

wurde in diesem Jahr an , Grundlagenforscherin am Amsterdamer UMC (Universitair Medische Centra) und an , Versorgungsforscher am DZNE Rostock/Greifswald, verliehen. 2020 gab es an unserer Uni neun Habilitationen und 219 Promotionen, von denen 26 mit summa cum laude abschlossen. An die besten Promotionen aller Fakultäten wurden von der Gesellschaft von Freunden und Förderern der Universität Greifswald e. V. Preise verliehen. Die feierliche Übergabe musste aufgrund der aktuellen Umstände entfallen.

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

Beitragsbild: Julia Schlichtkrull