Adventskalender Fensterchen No. 11: 33 Elfchen, wie du sie noch nie gesehen hast!!1

Vom kreativen Lyriker*innenverbund aus den geteilten Notizen: Annica, Frank, Julia und Lilli

Weihnachtszeit ist Vorfreude und Geheimnistuerei, Nächstenliebe und Besinnung. Sie duftet nach heißem Glühwein, frisch gebackenen Keksen und mühsam gepellten Mandarinen. Der Dezember lebt von kleinen Aufmerksamkeiten und Traditionen, wie den Adventssonntagen mit der Familie, dem mit Süßigkeiten gefüllten Schuh am Nikolausmorgen und dem täglichen Öffnen des Adventskalenders. Weißt du noch, wie du jeden Tag vor Weihnachten aufgeregt aufgestanden bist, um vorfreudig zu deinem Schokoadventskalender zu tappen? Die moritz.medien verstecken das Weihnachtsgefühl hinter 24 Fenstern. Im heutigen Fenster: 33 Elfchen, wie du sie noch nie gesehen hast!





Weihnachten

so aufregend

Es gibt Geschenke

omfg bald ist endlich

Weihnachten

Advent

leckere Plätzchen

ein schöner Baum

Familienzeit ist die schönste

Quarantäne



Elfen

Fast Zwölfen

eins eins zwei

zwölf Elfen elfen Zwölfen

MaThE!

Glühwein

lecker schmecker

mir wird warm

es ist so würzig

Lüli!



Elfen

feiner sand

Sieben Elfen sieben

Acht Elfen neunen Zehnen

Elfchenstaub



Spät

Vier Redakteur*innen

sind schon Banane

kreativ zu später Stund’

#kwalittätsdschornalismuß



Elfes

Presque douze

un un deux

douze elfes onze douze

MaThÉmAtIqUeS



Elfen

mathematische Fabelwesen

Sind zwölf Elfen

dann etwa schon Zwölfen?

Nein



Elfen

Elf Elfen

am elften zwölften

eins plus eins gleich zwei

Zwölfchen



Sitzung

Viele Tiere

Schnabeltiere sind Beste

Zwölf Elfchen mit Dreizehen

Viernachten



BBB

so toll

kamera an

ich seh mich selbst

run



Advent

Advent ein

Lichtlein brennt erst

eins dann zwei dann

Feuerwehr



Rotwein

jeden Donnerstag

zur besten Redaktionssitzung

it is now called

web.wein



Glühwein

glühend weinend

Kinderaugen mit Tränen

Alkohol gehört nicht in

Augen



Kerzen

brennen lichterloh

die Feuerwehr nicht

aber die Versicherung ist

froh



Weihnachtsmusik

furchtbar ablenkend

Ich kriege Kopfschmerzen

Wo ist der Wham!mer ?

Gehirnerschütterung



oNlinesemes

verbind——unG stockt

keine*r sagt was

Können Sie mich hören?

ne



Kekse

braucht man

aber dieses Jahr

ist leider keine Zeit

cry



Adventskalender

furchtbar einsam

Leere Türchen überall

So eine faule Redaktion

web.



Podcast

Immer nur

Podcast schneiden und

dann wieder Podcast schneiden

Tonstille



Weihnachtsshopping

volle gänge

jacke und mütze

dreißig grad im geschäft

schweißausbruch



Schneebälle

waren früher

in der Schule

immer so strengstens verboten

ReBeLlIoN!



DA

KÖNNTEN STEINE

DRIN SEIN !!!! (war

bei uns immer das

argument)



ja

genau bei

uns auch – Ich

hab immer Steine rein

gemacht



Nur

damit die

Lehrer*innen das Argument

nutzen können. WER BIST

DU?



Schneemann

Dick weiß

Wie mein Papa

Am nächsten Morgen geschmolzen

Zigarettenholen



Weihnachtsgeschenke

oh überraschung

mal was anderes

ich freue mich sehr

socken



Socken

das beste

Weihnachtsgeschenk wo gibt

bunte Socken mit Karos

Käsefüße



I I I I I H :(((((((

das ist

bah bah bah

bah bah bah bah

buoah



bah

bah bah

käsefüße sind bah

die redaktion ist irgendwie

fuüßelig



Sarotti

politische diskussion

rassistisch antisemitisch homophob

Ich will Weihnachtsbaum anzünden

Familientreffen



Heimreise

vereiste Straßen

ich muss pullern

Coming home for Christmas

Stau



Rotwein

ist rot

Weißwein macht blau

den Mann von Frau

#artikelfolgt



Beitragsbild: Julia Schlichtkrull