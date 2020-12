Unterm Dach 03: Dem StuPa unters Dach geschaut

Svenja und Tom stellen das Studierendenparlament vor. Zu Gast: Felix und Niclas aus dem StuPa-Präsidium.

Timestamps:



00:00:00 – 00:04:07

— Tote Hose in M-V: Ein Blick in die Zukunft

00:04:07 – 00:23:49

— Freunde der Satzung: Was und wer das StuPa ist und was es eigentlich tut

00:23:49 – 00:59:54

— “Die schöne Aufgabe hätte mich jetzt auch interessiert”: Wie es im StuPa abläuft

00:59:54 – 01:03:25

— musikalische Erholung am Strand: “Beachside” von Felix und Steven

01:03:25 – 01:25:21

— Mitleid mit dem Myokard: Die Aufregung der letzten StuPa-Sitzung

01:25:21 – 01:28:07

— Was euch schon immer interessiert hat: Ein Ausblick

Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns einfach einen Kommentar (hier oder bei radio 98eins) oder eine Mail an: web-podcast@moritz-medien.de

Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit radio 98eins.

Zur Website des Radios gelangt ihr hier.