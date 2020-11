web.woche 30. November-06. Dezember

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Stille Kunstauktion – “Hände hoch”

Wann? Dienstag, 01. Dezember 2020 bis Mittwoch, 09. Dezember 2020

Dienstag, 01. Dezember 2020 bis Mittwoch, 09. Dezember 2020 Wo? Verschiedene Ausstellungen im Stadtraum: Kiosk am Mühlentor, Kultur-Schaufenster Lutherstraße / Lange Straße und Kunstkubus am Karl-Marx-Platz

NEUIGKEITEN

Der Shop des Pommerschen Landesmuseums hat für euch jetzt wieder von Mittwoch bis Sonntag, immer 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

hat für euch jetzt wieder von Mittwoch bis Sonntag, immer 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Auch der Museumsladen des CDFZ kann wieder besucht werden. Er hat Dienstag bis Samstag von jeweils 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

kann wieder besucht werden. Er hat Dienstag bis Samstag von jeweils 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Das StuThe wagt ein Experiment und sucht noch Interessierte für sein neues Projekt online://Theater. Anmelden könnt ihr euch unter online@stuthe.de.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Anhörung über den Haushalt für 2021

Wann? Montag, 30. November 2020, 19:15 Uhr

Montag, 30. November 2020, 19:15 Uhr Wo? Digital, der Link wird kurz vor der Sitzung per Mail vom Haushaltsausschuss verschickt.

Was? Ordentliche AStA-Sitzung

Wann? Montag, 30. November 2020, 20:15 Uhr

Montag, 30. November 2020, 20:15 Uhr Wo? Digital, der Link wird kurz vor der Sitzung verschickt.

Digital, der Link wird kurz vor der Sitzung verschickt. Was wird besprochen? Unter anderem die Wahl des VV-Präsidiums.

Was? Sitzung des Medienausschuss

Wann? Donnerstag, 3. Dezember 2020, 16 Uhr

Donnerstag, 3. Dezember 2020, 16 Uhr Wo? Online über Jitsi

Online über Jitsi Was wird besprochen? Feedback zu den einzelnen Redaktionen.

Was? Digitale Andacht zum 2. Advent

Wann? Sonntag, 6. Dezember 2020

Sonntag, 6. Dezember 2020 Wo? Das Video zur Andacht findet ihr hier.

NEUIGKEITEN

