web.woche 16.-22. November

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Ordentliche AStA-Sitzung

Wann? Montag, 16. November 2020, 20:15 Uhr

Wann? Montag, 16. November 2020, 20:15 Uhr

Wo? Digital, der Link wird kurz vor der Sitzung per Mail verschickt.

Digital, der Link wird kurz vor der Sitzung per Mail verschickt. Was wird besprochen? Unter anderem die Einberufung der AG Studierendenportal und der Markt der Möglichkeiten.

Was? Sitzung der FSK (Fachschaftskonferenz)

Wann? Mittwoch, 18. November 2020, 18:15 Uhr

Wann? Mittwoch, 18. November 2020, 18:15 Uhr

Wo? Online über BigBlueButton. Hier gelangt ihr zum Moodle-Kurs

Online über BigBlueButton. Hier gelangt ihr zum Moodle-Kurs Was wird besprochen? Unter anderem die Wahl des Vorsitzes, Hilfsangebote für Studis und Öffnungszeiten der Bibliotheken.

Was? Workshop-Reihe „Wissenschaft managen“ 2020: Forschungsethik

Wann? Donnerstag, 19. November 2020, 14 Uhr

Wann? Donnerstag, 19. November 2020, 14 Uhr

Wo? Online über BigBlueButton. Hier gelangt ihr zum Moodle-Kurs.

Online über BigBlueButton. Hier gelangt ihr zum Moodle-Kurs. Anmeldung? Um eine Anmeldung im Vorhinein über das Online-Formular der Graduierten Akademie wird gebeten.

Was? Onlineseminar: Erstberatung Auslandsaufenthalte

Wann? Freitag, 20. November 2020, 13 bis 15 Uhr

Wann? Freitag, 20. November 2020, 13 bis 15 Uhr

Wo? Digital über den Moodle-Kurs

NEUIGKEITEN

Seit der letzten StuPa-Sitzung gibt es (seit Februar) wieder einen gewählten AStA-Vorsitzenden . Wir gratulieren Hennis Herbst!

Seit der letzten StuPa-Sitzung gibt es (seit Februar) wieder einen gewählten AStA-Vorsitzenden. Wir gratulieren Hennis Herbst!

Das Studierendenwerk bietet Sozial- und psychologische Beratung nun auch per Videosprechstunde an. Ihr könnt per E-Mail unter beratung@stw-greifswald.de (Sozialberatung) bzw. pb@stw-greifswald.de (psychologische Beratung) einen Termin vereinbaren.

Für die studentischen und akademischen Gremienwahlen im Januar 2021 werden noch Wahlhelfer*innen gesucht! Für die Posten sind keine Vorkenntnisse nötig, man darf bloß kein*e Kandidat*in sein. Bei Interesse könnt ihr euch an wahl.stud@uni-greifswald.de oder asta_vorsitz@uni-greifswald.de wenden.

Im Rahmen des STIBET Doktoranden-Programms werden vom International Office Stipendien für internationale Doktoranden 2020/21 vergeben.

2020/21 vergeben. Gemeinsam mit weiteren Institutionen führt die Greifswalder Entwicklungspsychologie nun Studien zur kognitiven Entwicklung von Kindern über die Internetplattform „Kinder schaffen Wissen“ durch. Eltern können ihre Kinder anmelden und verschiedene, altersangemessene Studien auswählen, an denen die Kinder online teilnehmen können.

Gemeinsam mit weiteren Institutionen führt die Greifswalder Entwicklungspsychologie nun Studien zur kognitiven Entwicklung von Kindern über die Internetplattform „Kinder schaffen Wissen" durch. Eltern können ihre Kinder anmelden und verschiedene, altersangemessene Studien auswählen, an denen die Kinder online teilnehmen können.

Die Universitätsmedizin hat in der SHIP-Studie „Leben und Gesundheit in Vorpommern" über fünf Jahre das Darm- bzw. Stuhlmikrobiom von etwa 1300 Proband*innen untersucht mit dem Ziel, Faktoren und Krankheiten zu identifizieren, die für seine Langzeit-Stabilität verantwortlich sind. Die Ergebnisse wurden nun in der Gastroenterologischen Fachzeitschrift GUT veröffentlicht.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Ryckspiel – Spielkiste

Wann? Samstag, 21. November 2020, ab 12 Uhr

Wann? Samstag, 21. November 2020, ab 12 Uhr

Wo? Online auf dem Ryckspiel-Discordserver

NEUIGKEITEN

Das StuThe wagt ein Experiment und sucht noch Interessierte für sein neues Projekt online://Theater. Anmelden könnt ihr euch unter online@stuthe.de.

wagt ein Experiment und sucht noch Interessierte für sein neues Projekt . Anmelden könnt ihr euch unter online@stuthe.de. Immer Dienstag und Donnerstag (jeweils von 13.50 Uhr bis 14.05 Uhr) und Freitag (11.50 Uhr – 12.05 Uhr) bietet der Hochschulsport eine kostenlose Online-Trainingseinheit unter dem Titel “Bewegte Pause” an. Anmelden könnt ihr euch auf der Seite des Hochschulsports. Danach erhaltet ihr den Link für die entsprechende BBB-Konferenz.

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!